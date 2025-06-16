390 0
Россияне обстреляли из артиллерии Херсон: пострадал 15-летний парень
В понедельник, 16 июня, российские захватчики обстреляли из артиллерии Херсон. В результате обстрелов ранения получил подросток.
Об этом сообщила Херсонская областная прокуратура, информирует Цензор.НЕТ.
По данным следствия, оккупанты совершили обстрел около 9:30.
В результате чего ранения получил 15-летний парень, который на момент атаки находился во дворе. Пострадавший госпитализирован в больницу.
Начато досудебное расследование по факту совершения россиянами очередного военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль