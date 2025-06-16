РУС
Россияне обстреляли из артиллерии Херсон: пострадал 15-летний парень

россияне нанесли артиллерийский удар по Херсону

В понедельник, 16 июня, российские захватчики обстреляли из артиллерии Херсон. В результате обстрелов ранения получил подросток.

Об этом сообщила Херсонская областная прокуратура, информирует Цензор.НЕТ.

По данным следствия, оккупанты совершили обстрел около 9:30.

В результате чего ранения получил 15-летний парень, который на момент атаки находился во дворе. Пострадавший госпитализирован в больницу.

Начато досудебное расследование по факту совершения россиянами очередного военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

