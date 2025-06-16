Вибух пролунав у Сумах: в області зафіксовано ворожі розвіддрони

У Сумах після відбою повітряної тривоги пролунав вибух.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

У Повітряних силах повідомили, що на Сумщині зафіксовані ворожі розвідувальні БпЛА та залучено засоби для їхнього збиття.

Станом на 18:15 повітряна тривога у Сумській області не оголошена.

