Вибух пролунав у Сумах: в області зафіксовано ворожі розвіддрони
У Сумах після відбою повітряної тривоги пролунав вибух.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
У Повітряних силах повідомили, що на Сумщині зафіксовані ворожі розвідувальні БпЛА та залучено засоби для їхнього збиття.
Станом на 18:15 повітряна тривога у Сумській області не оголошена.
«Российские войска продолжают террор против мирного населения. После 13:00 снова был нанесён удар по центру города дронами. Выбиты окна в жилых домах и объектах гражданской инфраструктуры. В частности, есть повреждения административного здания», - заявил он.
По данным на момент публикации, жертв нет. В результате атак повреждены как минимум два здания, включая административное и прилегающее к нему.
... Наслідки ворожої атаки у центрі Сум, показав в.о. мера
❗️Кадри влучання рф по центру Сум. За інформацією в. о міського голови Артема Кобзаря, попередньо удар "Ланцетом"...