УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8328 відвідувачів онлайн
Новини Обстріли Сумщини Атака БпЛА на Суми
1 681 11

Вибух пролунав у Сумах: в області зафіксовано ворожі розвіддрони

У Сумах пролунав вибух 16 червня

У Сумах після відбою повітряної тривоги пролунав вибух.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

У Повітряних силах повідомили, що на Сумщині зафіксовані ворожі розвідувальні БпЛА та залучено засоби для їхнього збиття.

Станом на 18:15 повітряна тривога у Сумській області не оголошена.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": РФ із ночі атакує Суми безпілотниками. Пошкоджено адмінбудівлю

Автор: 

вибух (4621) Сумська область (4240) Суми (996) Сумський район (412)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+1
Ударів у відповідь по ворогу традиційно не буде. Непокаране зло повернется.
показати весь коментар
16.06.2025 18:34 Відповісти
+1
Да там "ланцеты" уже табунами в небе. Результат про@ба высот на лицо. Сумы ждет судьба Херсона. Пока Зеля "бла-бла-бла" орки делают свое дело.
показати весь коментар
16.06.2025 18:42 Відповісти
+1
Такі як ти іксПЕРДИ, напевно, отримають зарплату від кацапів. Я живу в центрі Сум і зараз на годиннику 18.54... вибух був, тривоги - не було, що довбануло - не маю уявлення. А ти, паскуда, покажи меня ті ланцети, подивимося разом.
показати весь коментар
16.06.2025 18:55 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ударів у відповідь по ворогу традиційно не буде. Непокаране зло повернется.
показати весь коментар
16.06.2025 18:34 Відповісти
Да там "ланцеты" уже табунами в небе. Результат про@ба высот на лицо. Сумы ждет судьба Херсона. Пока Зеля "бла-бла-бла" орки делают свое дело.
показати весь коментар
16.06.2025 18:42 Відповісти
Такі як ти іксПЕРДИ, напевно, отримають зарплату від кацапів. Я живу в центрі Сум і зараз на годиннику 18.54... вибух був, тривоги - не було, що довбануло - не маю уявлення. А ти, паскуда, покажи меня ті ланцети, подивимося разом.
показати весь коментар
16.06.2025 18:55 Відповісти
Не обращайте внимания. У него всегда зрада, всегда всё плохо, всегда всё виноваты.
показати весь коментар
16.06.2025 19:21 Відповісти
Как https://www.facebook.com/hryhorov.sumska.ova/videos/1212993793847059/ сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, враг с ночи атакует Сумы беспилотниками.

«Российские войска продолжают террор против мирного населения. После 13:00 снова был нанесён удар по центру города дронами. Выбиты окна в жилых домах и объектах гражданской инфраструктуры. В частности, есть повреждения административного здания», - заявил он.

По данным на момент публикации, жертв нет. В результате атак повреждены как минимум два здания, включая административное и прилегающее к нему.
показати весь коментар
16.06.2025 21:37 Відповісти
Где ланцеты? Или вы не знаете что это? Я жил в Сумах и у меня там очень много друзей и знакомых и им Я верю больше, чем главам ОВА, но даже глава ОВА ничего не писал про ланцеты.
показати весь коментар
16.06.2025 23:24 Відповісти
Ага. Почти

... Наслідки ворожої атаки у центрі Сум, показав в.о. мера

❗️Кадри влучання рф по центру Сум. За інформацією в. о міського голови Артема Кобзаря, попередньо удар "Ланцетом"...
показати весь коментар
17.06.2025 02:38 Відповісти
18-37 тревога по области, угроза шахедов... И тг каналы писали что там в районе Сум, ланцет летает.
показати весь коментар
16.06.2025 20:27 Відповісти
Не обращайте внимания. Человек в футляре. В.о. головы города видит, тг каналы видят и ланцеты и молнии, а человеку хорошо - он в футляре.
показати весь коментар
16.06.2025 21:59 Відповісти
Если ты слепой и глухой - твои проблемы.
показати весь коментар
16.06.2025 21:31 Відповісти
Сім'ї СБУ-шників та мусорів уже евакуюють.
показати весь коментар
16.06.2025 19:38 Відповісти
 
 