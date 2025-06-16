Взрыв прогремел в Сумах: в области зафиксированы вражеские разведдроны
В Сумах после отбоя воздушной тревоги прогремел взрыв.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
В Воздушных силах сообщили, что на Сумщине зафиксированы вражеские разведывательные БпЛА и привлечены средства для их сбивания.
По состоянию на 18:15 воздушная тревога в Сумской области не объявлена.
«Российские войска продолжают террор против мирного населения. После 13:00 снова был нанесён удар по центру города дронами. Выбиты окна в жилых домах и объектах гражданской инфраструктуры. В частности, есть повреждения административного здания», - заявил он.
По данным на момент публикации, жертв нет. В результате атак повреждены как минимум два здания, включая административное и прилегающее к нему.
... Наслідки ворожої атаки у центрі Сум, показав в.о. мера
❗️Кадри влучання рф по центру Сум. За інформацією в. о міського голови Артема Кобзаря, попередньо удар "Ланцетом"...