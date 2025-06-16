РУС
Взрыв прогремел в Сумах: в области зафиксированы вражеские разведдроны

В Сумах прогремел взрыв 16 июня

В Сумах после отбоя воздушной тревоги прогремел взрыв.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

В Воздушных силах сообщили, что на Сумщине зафиксированы вражеские разведывательные БпЛА и привлечены средства для их сбивания.

По состоянию на 18:15 воздушная тревога в Сумской области не объявлена.

РФ с ночи атакует Сумы беспилотниками. Повреждено админздание

Ударів у відповідь по ворогу традиційно не буде. Непокаране зло повернется.
показать весь комментарий
16.06.2025 18:34 Ответить
Да там "ланцеты" уже табунами в небе. Результат про@ба высот на лицо. Сумы ждет судьба Херсона. Пока Зеля "бла-бла-бла" орки делают свое дело.
показать весь комментарий
16.06.2025 18:42 Ответить
Такі як ти іксПЕРДИ, напевно, отримають зарплату від кацапів. Я живу в центрі Сум і зараз на годиннику 18.54... вибух був, тривоги - не було, що довбануло - не маю уявлення. А ти, паскуда, покажи меня ті ланцети, подивимося разом.
показать весь комментарий
16.06.2025 18:55 Ответить
Не обращайте внимания. У него всегда зрада, всегда всё плохо, всегда всё виноваты.
показать весь комментарий
16.06.2025 19:21 Ответить
Как https://www.facebook.com/hryhorov.sumska.ova/videos/1212993793847059/ сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, враг с ночи атакует Сумы беспилотниками.

«Российские войска продолжают террор против мирного населения. После 13:00 снова был нанесён удар по центру города дронами. Выбиты окна в жилых домах и объектах гражданской инфраструктуры. В частности, есть повреждения административного здания», - заявил он.

По данным на момент публикации, жертв нет. В результате атак повреждены как минимум два здания, включая административное и прилегающее к нему.
показать весь комментарий
16.06.2025 21:37 Ответить
Где ланцеты? Или вы не знаете что это? Я жил в Сумах и у меня там очень много друзей и знакомых и им Я верю больше, чем главам ОВА, но даже глава ОВА ничего не писал про ланцеты.
показать весь комментарий
16.06.2025 23:24 Ответить
Ага. Почти

... Наслідки ворожої атаки у центрі Сум, показав в.о. мера

❗️Кадри влучання рф по центру Сум. За інформацією в. о міського голови Артема Кобзаря, попередньо удар "Ланцетом"...
показать весь комментарий
17.06.2025 02:38 Ответить
18-37 тревога по области, угроза шахедов... И тг каналы писали что там в районе Сум, ланцет летает.
показать весь комментарий
16.06.2025 20:27 Ответить
Не обращайте внимания. Человек в футляре. В.о. головы города видит, тг каналы видят и ланцеты и молнии, а человеку хорошо - он в футляре.
показать весь комментарий
16.06.2025 21:59 Ответить
Если ты слепой и глухой - твои проблемы.
показать весь комментарий
16.06.2025 21:31 Ответить
Сім'ї СБУ-шників та мусорів уже евакуюють.
показать весь комментарий
16.06.2025 19:38 Ответить
 
 