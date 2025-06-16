Взрыв прогремел в Сумах: в области зафиксированы вражеские разведдроны

В Сумах после отбоя воздушной тревоги прогремел взрыв.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

В Воздушных силах сообщили, что на Сумщине зафиксированы вражеские разведывательные БпЛА и привлечены средства для их сбивания.

По состоянию на 18:15 воздушная тревога в Сумской области не объявлена.

