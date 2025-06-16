Угорщина ветувала план Ради ЄС щодо заборони російських енергоносіїв, - Сійярто

Угорщина ветувала висновок за підсумками Ради ЄС з енергетики, в якому містився заклик далі працювати над забороною на газ і нафту з Росії.

Про це заявив глава МЗС Петер Сійярто, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Угорський міністр зазначив, що енергетична політика "належить до питань національної компетенції", тому Брюссель не повинен цим займатися.

За словами Сійярто, план Єврокомісії "ставить під загрозу наш суверенітет і енергетичну безпеку".

"З огляду на ескалацію на Близькому Сході ми запропонували взагалі не виносити такий план на розгляд", – додав глава МЗС Угорщини.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Угорщина і Словаччина виступлять проти відмови ЄС від російських енергоресурсів, - Сійярто