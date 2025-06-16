УКР
Угорщина ветувала план Ради ЄС щодо заборони російських енергоносіїв, - Сійярто

угорщина,євросоюз

Угорщина ветувала висновок за підсумками Ради ЄС з енергетики, в якому містився заклик далі працювати над забороною на газ і нафту з Росії.

Про це заявив глава МЗС Петер Сійярто, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Угорський міністр зазначив, що енергетична політика "належить до питань національної компетенції", тому Брюссель не повинен цим займатися.

За словами Сійярто, план Єврокомісії "ставить під загрозу наш суверенітет і енергетичну безпеку".

"З огляду на ескалацію на Близькому Сході ми запропонували взагалі не виносити такий план на розгляд", – додав глава МЗС Угорщини.

Угорщина (2481) Сійярто Петер (407)
Топ коментарі
+9
КОЛИ ВЖЕ Сіярто повісять? От серйозно якийсь нонсенс - всі витрачають тріліони на боротьбу з РФ і Китаєм і ТУТ ЖЕ їх агент плює в лице всім
16.06.2025 18:27 Відповісти
+9
Грайтеся і далі з циганвою,довбані євроімпотенти. Таке відчуття що ЄС цей бардак цілком влаштовує. І якби не було підарасів орбана та сіярто,то їх би вигадали.
16.06.2025 18:30 Відповісти
+5
В сім'ї не без уродів.
16.06.2025 18:27 Відповісти
В сім'ї не без уродів.
16.06.2025 18:27 Відповісти
Єврокомісія не дасть країнам ЄС компенсацій за відмову від російського газу, заявив єврокомісар з енергетики Ден Йоргенсен.
16.06.2025 18:40 Відповісти
КОЛИ ВЖЕ Сіярто повісять? От серйозно якийсь нонсенс - всі витрачають тріліони на боротьбу з РФ і Китаєм і ТУТ ЖЕ їх агент плює в лице всім
16.06.2025 18:27 Відповісти
Молодий він. Ніхєра не памятає 1956 рік.
16.06.2025 18:31 Відповісти
Та нормально, в лумумбі повчитися встиг. Бісить мене нереально
16.06.2025 18:54 Відповісти
Сіярто повісять коли орбака четвертують. Орбака четвертують коли фіцо дострелять. Фіцо дострелять коли тромб здохне. А там як понесеться. Жирний ін, старі сі і хаменеї, та звісно карликове *****.
16.06.2025 18:47 Відповісти
Грайтеся і далі з циганвою,довбані євроімпотенти. Таке відчуття що ЄС цей бардак цілком влаштовує. І якби не було підарасів орбана та сіярто,то їх би вигадали.
16.06.2025 18:30 Відповісти
Бардак це коли обираєш клована попри застереження ЄС і розумних українців у 2019
А тепер скиглиш на тих , без кого воював би лопатаю
16.06.2025 18:49 Відповісти
Стара ялова корова як Європа на більше і не спроможна.
Вона живе своїм життям. Вона ніколи не отелиться.
І навіть якщо там буде щось прилітати... то євросоціум як животина буде ховатися в іньших країнах Світу.
Політикум Європи не має сильних важелів на загальний європейський соціум.
Бо євростадо живе в європатнику... Де все їх життя виписане згідно їх законів.
16.06.2025 19:04 Відповісти
Хвост (угорськи цигани) вертить собаку (Європу) на кремлівські грошияк хоче!
Що орбан сосе в путлера - це ніхто не заперечує!
Прощавай Європа з своєю толерантистью до придурків!
16.06.2025 18:31 Відповісти
Сіярто розказує як кому в світі /Європі/ жити
16.06.2025 18:34 Відповісти
Европа могла отказаться, а кто хочет покупал бы. Но опять устроили свой обезьяний цирк с Орбаном.
16.06.2025 18:34 Відповісти
Нажаль угорщина і словачина грають на знищення ЄС так само ,як і ТАКО - чорти на знищення США
16.06.2025 18:50 Відповісти
Надоїло вже на це реагувати чесно кажучи, єдиний висновок який можна зробити що ЄС цікавіше втримати цих чортів в ЄС ніж дійсно боротись проти русні на повну силу.
16.06.2025 18:39 Відповісти
Для каждого неудобного случая у них есть удобный Орбан. Водят Украину за нос, как умственно отсталого дурачка.
16.06.2025 18:42 Відповісти
А якщо трохи макітрою подумати, то зрозумієш , що урбан і фіцо це такіж ************* , як і трамп
Хоча ФШАсти геть розучились це робити. Вибори 2024 - доказ
16.06.2025 18:51 Відповісти
Ай ай ай Орбан нам запретил то, Орбан нам запретил это. Это же полная чушь.
16.06.2025 18:54 Відповісти
ФША, я розумію, ти з тих дебілів ,хто підтримує ТАКО - тому такий погано освічений , але спочатку розберись як влаштований статут ЄС , а потім звізди
ОК
17.06.2025 16:22 Відповісти
А припинити транспортування російської нафти територією України до Угорщини клепки не хватає ? рашисти щорічно на експорті нафти заробляють понад 7 мільярдів доларів.
16.06.2025 18:39 Відповісти
Собаці завжди одна блоха заважає спокійно жити, а тут аж три блохи.
16.06.2025 18:40 Відповісти
якщо Рада ЄС з енергетики звернеться до України за допомогою у вирішенні питання заборони на нафту з росії, то ми можемо вирішити цю проблему за одну, максимум дві доби: від нашого кордону до НПС "Унєча" 50 км, а до НПС "Дєсна" - 70 км.
16.06.2025 18:42 Відповісти
Мадяри не збираються відмовитись від енергоносіїв з боліт, то чому Україна не може їм допомогти у цьому, посилаючись, приміром, на технічний стан труби, яка потребує тривалого ремонту? Адже вся нафта йде по "Дружбі" через нашу територію. Чому наш уряд досі перекачуює через свою територію нафту від одних своїх ворогів до інших і тим самим забезпечує окупанта валютою? Історія воєн ще не знала такого ідіотизму з сторони країни на яку напали.
16.06.2025 19:41 Відповісти
Цікавий цей ЄС. Все більше схожий цапів відбувайл якими керує ху...ло через своїх посіпак орбана і фіцо.
16.06.2025 20:12 Відповісти
 
 