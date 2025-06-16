Венгрия ветировала план Совета ЕС о запрете российских энергоносителей, - Сийярто
Венгрия ветировала заключение по итогам Совета ЕС по энергетике, в котором содержался призыв дальше работать над запретом на газ и нефть из России.
Об этом заявил глава МИД Петер Сийярто, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
Венгерский министр отметил, что энергетическая политика "относится к вопросам национальной компетенции", поэтому Брюссель не должен этим заниматься.
По словам Сийярто, план Еврокомиссии "ставит под угрозу наш суверенитет и энергетическую безопасность".
"Учитывая эскалацию на Ближнем Востоке, мы предложили вообще не выносить такой план на рассмотрение", - добавил глава МИД Венгрии.
А тепер скиглиш на тих , без кого воював би лопатаю
Вона живе своїм життям. Вона ніколи не отелиться.
І навіть якщо там буде щось прилітати... то євросоціум як животина буде ховатися в іньших країнах Світу.
Політикум Європи не має сильних важелів на загальний європейський соціум.
Бо євростадо живе в європатнику... Де все їх життя виписане згідно їх законів.
Що орбан сосе в путлера - це ніхто не заперечує!
Прощавай Європа з своєю толерантистью до придурків!
Хоча ФШАсти геть розучились це робити. Вибори 2024 - доказ
ОК