Венгрия ветировала план Совета ЕС о запрете российских энергоносителей, - Сийярто

Венгрия ветировала заключение по итогам Совета ЕС по энергетике, в котором содержался призыв дальше работать над запретом на газ и нефть из России.

Об этом заявил глава МИД Петер Сийярто, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Венгерский министр отметил, что энергетическая политика "относится к вопросам национальной компетенции", поэтому Брюссель не должен этим заниматься.

По словам Сийярто, план Еврокомиссии "ставит под угрозу наш суверенитет и энергетическую безопасность".

"Учитывая эскалацию на Ближнем Востоке, мы предложили вообще не выносить такой план на рассмотрение", - добавил глава МИД Венгрии.

