Венгрия блокирует санкции против РФ
1 887 24

Венгрия ветировала план Совета ЕС о запрете российских энергоносителей, - Сийярто

Венгрия, Евросоюз

Венгрия ветировала заключение по итогам Совета ЕС по энергетике, в котором содержался призыв дальше работать над запретом на газ и нефть из России.

Об этом заявил глава МИД Петер Сийярто, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Венгерский министр отметил, что энергетическая политика "относится к вопросам национальной компетенции", поэтому Брюссель не должен этим заниматься.

По словам Сийярто, план Еврокомиссии "ставит под угрозу наш суверенитет и энергетическую безопасность".

"Учитывая эскалацию на Ближнем Востоке, мы предложили вообще не выносить такой план на рассмотрение", - добавил глава МИД Венгрии.

Автор: 

Венгрия (2127) Сийярто Петер (368)
Топ комментарии
+9
КОЛИ ВЖЕ Сіярто повісять? От серйозно якийсь нонсенс - всі витрачають тріліони на боротьбу з РФ і Китаєм і ТУТ ЖЕ їх агент плює в лице всім
16.06.2025 18:27
+9
Грайтеся і далі з циганвою,довбані євроімпотенти. Таке відчуття що ЄС цей бардак цілком влаштовує. І якби не було підарасів орбана та сіярто,то їх би вигадали.
16.06.2025 18:30
+5
В сім'ї не без уродів.
16.06.2025 18:27
Єврокомісія не дасть країнам ЄС компенсацій за відмову від російського газу, заявив єврокомісар з енергетики Ден Йоргенсен.
16.06.2025 18:40
Молодий він. Ніхєра не памятає 1956 рік.
показать весь комментарий
16.06.2025 18:31
Та нормально, в лумумбі повчитися встиг. Бісить мене нереально
показать весь комментарий
16.06.2025 18:54
Сіярто повісять коли орбака четвертують. Орбака четвертують коли фіцо дострелять. Фіцо дострелять коли тромб здохне. А там як понесеться. Жирний ін, старі сі і хаменеї, та звісно карликове *****.
показать весь комментарий
16.06.2025 18:47
Бардак це коли обираєш клована попри застереження ЄС і розумних українців у 2019
А тепер скиглиш на тих , без кого воював би лопатаю
16.06.2025 18:49
Стара ялова корова як Європа на більше і не спроможна.
Вона живе своїм життям. Вона ніколи не отелиться.
І навіть якщо там буде щось прилітати... то євросоціум як животина буде ховатися в іньших країнах Світу.
Політикум Європи не має сильних важелів на загальний європейський соціум.
Бо євростадо живе в європатнику... Де все їх життя виписане згідно їх законів.
16.06.2025 19:04
Хвост (угорськи цигани) вертить собаку (Європу) на кремлівські грошияк хоче!
Що орбан сосе в путлера - це ніхто не заперечує!
Прощавай Європа з своєю толерантистью до придурків!
16.06.2025 18:31
Сіярто розказує як кому в світі /Європі/ жити
16.06.2025 18:34
Европа могла отказаться, а кто хочет покупал бы. Но опять устроили свой обезьяний цирк с Орбаном.
16.06.2025 18:34
Нажаль угорщина і словачина грають на знищення ЄС так само ,як і ТАКО - чорти на знищення США
16.06.2025 18:50
Надоїло вже на це реагувати чесно кажучи, єдиний висновок який можна зробити що ЄС цікавіше втримати цих чортів в ЄС ніж дійсно боротись проти русні на повну силу.
16.06.2025 18:39
Для каждого неудобного случая у них есть удобный Орбан. Водят Украину за нос, как умственно отсталого дурачка.
16.06.2025 18:42
А якщо трохи макітрою подумати, то зрозумієш , що урбан і фіцо це такіж ************* , як і трамп
Хоча ФШАсти геть розучились це робити. Вибори 2024 - доказ
16.06.2025 18:51
Ай ай ай Орбан нам запретил то, Орбан нам запретил это. Это же полная чушь.
16.06.2025 18:54
ФША, я розумію, ти з тих дебілів ,хто підтримує ТАКО - тому такий погано освічений , але спочатку розберись як влаштований статут ЄС , а потім звізди
ОК
17.06.2025 16:22
А припинити транспортування російської нафти територією України до Угорщини клепки не хватає ? рашисти щорічно на експорті нафти заробляють понад 7 мільярдів доларів.
16.06.2025 18:39
Собаці завжди одна блоха заважає спокійно жити, а тут аж три блохи.
16.06.2025 18:40
якщо Рада ЄС з енергетики звернеться до України за допомогою у вирішенні питання заборони на нафту з росії, то ми можемо вирішити цю проблему за одну, максимум дві доби: від нашого кордону до НПС "Унєча" 50 км, а до НПС "Дєсна" - 70 км.
16.06.2025 18:42
Мадяри не збираються відмовитись від енергоносіїв з боліт, то чому Україна не може їм допомогти у цьому, посилаючись, приміром, на технічний стан труби, яка потребує тривалого ремонту? Адже вся нафта йде по "Дружбі" через нашу територію. Чому наш уряд досі перекачуює через свою територію нафту від одних своїх ворогів до інших і тим самим забезпечує окупанта валютою? Історія воєн ще не знала такого ідіотизму з сторони країни на яку напали.
16.06.2025 19:41
Цікавий цей ЄС. Все більше схожий цапів відбувайл якими керує ху...ло через своїх посіпак орбана і фіцо.
16.06.2025 20:12
 
 