У Києві та низці областей знову була тривога: Повітряні сили інформували про ціль на столицю (оновлено)

Зранку 17 червня 2025 року у Києві та низці регіонів знову оголошували повітряну тривогу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

"Ціль на Київ!", - інформували Повітряні Сили.

Як повідомлялося, з вечора 16 червня російські війська атакували Київ ракетами і дронами. Внаслідок атаки ворога на Київ загинуло 14 людей.