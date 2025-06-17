У Києві та низці областей знову була тривога: Повітряні сили інформували про ціль на столицю (оновлено)
Зранку 17 червня 2025 року у Києві та низці регіонів знову оголошували повітряну тривогу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.
"Ціль на Київ!", - інформували Повітряні Сили.
Як повідомлялося, з вечора 16 червня російські війська атакували Київ ракетами і дронами. Внаслідок атаки ворога на Київ загинуло 14 людей.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Виталий #548501
показати весь коментар17.06.2025 08:15 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Pawlo Kit
показати весь коментар17.06.2025 08:29 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Псамметих II
показати весь коментар17.06.2025 08:41 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль