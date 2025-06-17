УКР
Новини
У Києві та низці областей знову була тривога: Повітряні сили інформували про ціль на столицю (оновлено)

сирена

Зранку 17 червня 2025 року у Києві та низці регіонів знову оголошували повітряну тривогу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

"Ціль на Київ!", - інформували Повітряні Сили.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уламки пошкодили гуртожиток авіаційного інституту в Києві. ВIДЕО

Як повідомлялося, з вечора 16 червня російські війська атакували Київ ракетами і дронами. Внаслідок атаки ворога на Київ загинуло 14 людей.

Київ (20188) Повітряні сили (3032) Повітряні атаки на Київ (941)
На Конотоп/район была ракета, там развед.дрон летает.
17.06.2025 08:15 Відповісти
***** користується тим, що зараз вся увага світу на Ізраїлі з Іраном.
17.06.2025 08:29 Відповісти
***** користується тим, що президент США кончене руде недолуге ЧМО для якого гроші на першому місці
17.06.2025 08:41 Відповісти
 
 