В Киеве и ряде областей снова была тревога: Воздушные силы информировали о цели на столицу (обновлено)
Утром 17 июня 2025 года в Киеве и ряде регионов снова объявляли воздушную тревогу.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.
"Цель на Киев!", - информировали Воздушные Силы.
Как сообщалось, с вечера 16 июня российские войска атаковали Киев ракетами и дронами. В результате атаки врага на Киев погибли 14 человек.
