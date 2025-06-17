В Киеве и ряде областей снова была тревога: Воздушные силы информировали о цели на столицу (обновлено)

Утром 17 июня 2025 года в Киеве и ряде регионов снова объявляли воздушную тревогу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

"Цель на Киев!", - информировали Воздушные Силы.

Как сообщалось, с вечера 16 июня российские войска атаковали Киев ракетами и дронами. В результате атаки врага на Киев погибли 14 человек.