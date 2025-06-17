У Києві фіксують високий рівень забруднення повітря

Станом на ранок вівторка, 17 червня, у Києві значно погіршилася якість повітря.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Київ 24" повідомив фахівець ДУ "Київський міський Центр профілактики хвороб МОЗ" Андрій Косінов

Він радить, зачинити вікна й двері, зробити вологе прибирання і, якщо ви вже були на вулиці, прийняти душ.

Також Косінов закликав вдягати маску, якщо перебуваєте на вулиці. Це допоможе зменшити кількість шкідливих речовин, які потрапляють в організм.

За даними сайту SaveEcoBot, максимальний індекс забруднення атмосфери о восьмій ранку зафіксовано у Голосіївському районі Києва. На вулиці Маричанська, 11 забруднення сягнуло позначки 179 AQI PM2.5. Такий рівень означає шкідливий рівень забруднення повітря. Це означає, що повітря містить високу концентрацію дрібних твердих частинок (PM2.5), які можуть негативно впливати на здоров'я, особливо для чутливих груп населення.

В Голосіївському районі за адресою проспект Голосіївський, 17Б якість повітря також погана. Датчик зафіксував 155 AQI PM2.5. Також високий рівень забруднення у Шевченківському районі. На вулиці Хрещатик, 32А він сягнув позначки 154.

Нагадаємо, з вечора 16 червня російські війська атакували Київ ракетами і дронами. Внаслідок комбінованої атаки виникли пожежі у різних районах столиці. Загалом зафіксовано наслідки атаки на 12 локаціях в Соломʼянському, Святошинському, Дарницькому, Дніпровському, Подільському та Оболонському районах.

У Соломʼянському районі зруйнований підʼїзд житлового будинку. Там зараз працюють рятувальники, розбирають завали.