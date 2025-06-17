В Киеве фиксируют высокий уровень загрязнения воздуха

По состоянию на утро вторника, 17 июня, в Киеве значительно ухудшилось качество воздуха.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Киев 24" сообщил специалист ГУ "Киевский городской Центр профилактики болезней Минздрава" Андрей Косинов

Он советует закрыть окна и двери, сделать влажную уборку и, если вы уже были на улице, принять душ.

Также Косинов призвал надевать маску, если находитесь на улице. Это поможет уменьшить количество вредных веществ, которые попадают в организм.

По данным сайта SaveEcoBot, максимальный индекс загрязнения атмосферы в восемь утра зафиксирован в Голосеевском районе Киева. На улице Маричанская, 11 загрязнение достигло отметки 179 AQI PM2.5. Такой уровень означает вредный уровень загрязнения воздуха. Это означает, что воздух содержит высокую концентрацию мелких твердых частиц (PM2.5), которые могут негативно влиять на здоровье, особенно для чувствительных групп населения.

В Голосеевском районе по адресу проспект Голосеевский, 17Б качество воздуха также плохое. Датчик зафиксировал 155 AQI PM2.5. Также высокий уровень загрязнения в Шевченковском районе. На улице Крещатик, 32А он достиг отметки 154.

Напомним, с вечера 16 июня российские войска атаковали Киев ракетами и дронами. В результате комбинированной атаки возникли пожары в разных районах столицы. В целом зафиксированы последствия атаки на 12 локациях в Соломенском, Святошинском, Дарницком, Днепровском, Подольском и Оболонском районах.

В Соломенском районе разрушен подъезд жилого дома. Там сейчас работают спасатели, разбирают завалы.