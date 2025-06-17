Зранку ворог безперервно атакує Херсон безпілотниками, вже десятеро постраждалих

Вранці 17 червня російські війська атакували Дніпровський район Херсону з безпілотників, скинувши вибухівку на цивільних.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Херсонській міській військовій адміністрації.

Близько 9:00 постраждали двоє жінок - 47 та 62 років. Вони зазнали вибухових травм та уламкових поранень, перебувають у лікарні у стані середньої тяжкості. На момент удару обидві перебували на вулиці.

Ще двоє чоловіків – 55 і 84 років - також були ушпиталені з аналогічними пораненнями.

Близько 9:20 постраждала ще одна 54-річна херсонка. Внаслідок атаки вона дістала контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми. Жінка також перебуває в лікарні, її стан оцінюється як середньої тяжкості.

53-річний чоловік отримав вибухову травму та уламкові поранення близько 9.40. Наразі він в лікарні.

Також ворог атакував з дрона цивільне авто.

Постраждали двоє людей — жінка 1961 та чоловік 1955 р.н. Їх співробітники поліції доправили до лікарні. Попередньо в обох потерпілих мінно-вибухова травма. Медики продовжують дообстежувати та надавати необхідну допомогу.

Станом на 10:50 у Херсоні вже десять постраждалих. У стані середньої тяжкості ушпиталено 63-річного херсонця. Чоловік отримав уламкове поранення лівого плеча, контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми.

У 51-річної жінки мінно-вибухова травма. Триває дообстеження.

