С утра враг непрерывно атакует Херсон беспилотниками, уже десять пострадавших

Утром 17 июня российские войска атаковали Днепровский район Херсона с беспилотников, сбросив взрывчатку на гражданских.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Херсонской городской военной администрации.

Около 9:00 пострадали две женщины - 47 и 62 лет. Они получили взрывные травмы и осколочные ранения, находятся в больнице в состоянии средней тяжести. На момент удара обе находились на улице.

Еще двое мужчин - 55 и 84 лет - также были госпитализированы с аналогичными ранениями.

Около 9:20 пострадала еще одна 54-летняя херсонка. В результате атаки она получила контузию, взрывную и закрытую черепно-мозговую травмы. Женщина также находится в больнице, ее состояние оценивается как средней тяжести.

53-летний мужчина получил взрывную травму и осколочные ранения около 9.40. Сейчас он в больнице.

Также враг атаковал с дрона гражданское авто.

Пострадали два человека - женщина 1961 и мужчина 1955 г.р. Их сотрудники полиции доставили в больницу. Предварительно у обоих пострадавших минно-взрывная травма. Медики продолжают дообследовать и оказывать необходимую помощь.

По состоянию на 10:50 в Херсоне уже десять пострадавших. В состоянии средней тяжести госпитализировали 63-летнего херсонца. Мужчина получил осколочное ранение левого плеча, контузию, взрывную и закрытую черепно-мозговую травмы.

У 51-летней женщины минно-взрывная травма. Продолжается дообследование.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россияне обстреляли из артиллерии Херсон: пострадал 15-летний парень