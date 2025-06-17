РУС
Атаки дронов в Херсоне
С утра враг непрерывно атакует Херсон беспилотниками, уже десять пострадавших

Удары по Херсону

Утром 17 июня российские войска атаковали Днепровский район Херсона с беспилотников, сбросив взрывчатку на гражданских.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Херсонской городской военной администрации.

Около 9:00 пострадали две женщины - 47 и 62 лет. Они получили взрывные травмы и осколочные ранения, находятся в больнице в состоянии средней тяжести. На момент удара обе находились на улице.

Еще двое мужчин - 55 и 84 лет - также были госпитализированы с аналогичными ранениями.

Около 9:20 пострадала еще одна 54-летняя херсонка. В результате атаки она получила контузию, взрывную и закрытую черепно-мозговую травмы. Женщина также находится в больнице, ее состояние оценивается как средней тяжести.

53-летний мужчина получил взрывную травму и осколочные ранения около 9.40. Сейчас он в больнице.

Также враг атаковал с дрона гражданское авто.

Пострадали два человека - женщина 1961 и мужчина 1955 г.р. Их сотрудники полиции доставили в больницу. Предварительно у обоих пострадавших минно-взрывная травма. Медики продолжают дообследовать и оказывать необходимую помощь.

По состоянию на 10:50 в Херсоне уже десять пострадавших. В состоянии средней тяжести госпитализировали 63-летнего херсонца. Мужчина получил осколочное ранение левого плеча, контузию, взрывную и закрытую черепно-мозговую травмы.

У 51-летней женщины минно-взрывная травма. Продолжается дообследование.

Россияне обстреляли из артиллерии Херсон: пострадал 15-летний парень

обстрел (29640) Херсон (3077) Херсонская область (5232) Херсонский район (595)
Московиты беснуются особенно сильно. Напоминает ракетный террор в конце 22 перед "жестами доброй воли".
17.06.2025 11:08 Ответить
Свідомий терор проти мирних громадян ,ці чорти розуміють лише силу тому допоки не буде ліквідований найкривавіший терорист путін це буде продовжуватись.
17.06.2025 11:13 Ответить
 
 