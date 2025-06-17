АОЗ вирішила не фінансувати виробництво 155-мм боєприпасів в Україні (оновлено)

АОЗ фактично зірвала запуск виробництва в Україні дефіцитних 155-мм боєприпасів цього року. Її керівник Жумаділов заявив, що Україна в 2025 році не закуповуватиме ці боєприпаси виготовлені в рамках спільного проєкту компаній "Українська бронетехніка" та чеської Czechoslovak Group (CSG).

Про це пише Цензор.НЕТ.

Згідно з інформацією, опублікованою на сайті "Межа" в матеріалі "Снарядний і контрактний голод. Що з українським виробництвом 155-мм боєприпасів?", в 2025 році в Україні планувався запуск спільного виробництва унікальних і дуже необхідних Україні 155-мм боєприпасів. Як зазначалось, це проєкт компаній "Українська бронетехніка" та чеської CSG. Проте цього не відбудеться, оскільки АОЗ не законтрактувала їх випуск в Україні і обмежилась лише імпортом. Це підтвердив і очільник АОЗ Жумаділов заявивши: "Цього року ми не очікуємо виробництва українських боєприпасів за цим проєктом".

Минулого року компанія "Українська бронетехніка" заявила, що має намір налагодити в Україні виробництво дефіцитних снарядів 155-мм. Для цього компанія вирішила співпрацювати із чеською компанією CSG, яка має відповідні технології та можливості. У межах угоди, укладеної в жовтні 2024 року, між "Українською бронетехнікою" та чеською CSG, передбачалося розгортання виробництва боєприпасів калібрів НАТО на українських потужностях. Зокрема, йшлося про п’ять типів снарядів: 155-мм М107, 155-мм L15, 155-мм ER-BT VMK/MKM, 105-мм М1 та танковий 120-мм боєприпас. CSG безплатно передала технічну документацію на їхнє виробництво.

У грудні військові представники підтвердили технічну спроможність "Української бронетехніки" виготовляти ці снаряди. Компанія заявила про готовність виробити 100 тисяч снарядів у 2025 році та 300 тисяч — у 2026-му.

За словами керівника "Української бронетехніки" В.Бельбаса, у перший же рік до 55% вартості від кожного виготовленого боєприпасу, залежно від його типу, залишатиметься в Україні. А після локалізації виробництва підривачів та капсульних втулок – до 70%.

Реалізація даного проєкту, за оцінками "Межі", це перепустка у клуб зброярської еліти світу. Однак, нажаль, цього не відбудеться – Агенція оборонних закупівель закупила лише імпортну частину — постачання з Чехії. Фінансування українського виробництва боєприпасів наразі не передбачене. Як зазначається у матеріалі "проєкт, який претендував на сотні тисяч вироблених в Україні снарядів натівських калібрів та завантаження заводів на роки вперед, поки що обмежується десятками тисяч замовлених снарядів. І те – не українських, а імпортних."

Позиція Агенції оборонних закупівель

В АОЗ заявили, що вже законтрактували кількасот тисяч українських снарядів НАТОвських калібрів.

Також там зазначили, що пропозиція Української бронетехніки щодо постачання власного виробництва наразі розглядається під державні гарантії, якими не оперує АОЗ.

"На початку року АОЗ закрила доведену потребу в 155-мм боєприпасах в повному обсязі. Тоді УБ запропонували постріли імпортного виробництва, які були у них законтрактовані. Постріли власного виробництва від УБ було вирішено міністерством замовляти під державні гарантії", - йдеться в повідомленні.

