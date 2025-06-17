УКР
АОЗ вирішила не фінансувати виробництво 155-мм боєприпасів в Україні (оновлено)

АОЗ зірвала виробництво боєприпасів 155 мм

АОЗ фактично зірвала запуск виробництва в Україні дефіцитних 155-мм боєприпасів цього року. Її керівник Жумаділов заявив, що Україна в 2025 році не закуповуватиме ці боєприпаси виготовлені в рамках спільного проєкту компаній "Українська бронетехніка" та чеської Czechoslovak Group (CSG).

Про це пише Цензор.НЕТ.

Згідно з інформацією, опублікованою на сайті "Межа" в матеріалі "Снарядний і контрактний голод. Що з українським виробництвом 155-мм боєприпасів?", в 2025 році в Україні планувався запуск спільного виробництва унікальних і дуже необхідних Україні 155-мм боєприпасів. Як зазначалось, це проєкт компаній "Українська бронетехніка" та чеської CSG. Проте цього не відбудеться, оскільки АОЗ не законтрактувала їх випуск в Україні і обмежилась лише імпортом. Це підтвердив і очільник АОЗ Жумаділов заявивши: "Цього року ми не очікуємо виробництва українських боєприпасів за цим проєктом".

Читайте також: "Павлоградський хімзавод", який поставив Силам оборони браковані міни, знову отримав держзамовлення на 59 млрд грн, - Сюмар. ДОКУМЕНТ

Минулого року компанія "Українська бронетехніка" заявила, що має намір налагодити в Україні виробництво дефіцитних снарядів 155-мм. Для цього компанія вирішила співпрацювати із чеською компанією CSG, яка має відповідні технології та можливості. У межах угоди, укладеної в жовтні 2024 року, між "Українською бронетехнікою" та чеською CSG, передбачалося розгортання виробництва боєприпасів калібрів НАТО на українських потужностях. Зокрема, йшлося про п’ять типів снарядів: 155-мм М107, 155-мм L15, 155-мм ER-BT VMK/MKM, 105-мм М1 та танковий 120-мм боєприпас. CSG безплатно передала технічну документацію на їхнє виробництво.

У грудні військові представники підтвердили технічну спроможність "Української бронетехніки" виготовляти ці снаряди. Компанія заявила про готовність виробити 100 тисяч снарядів у 2025 році та 300 тисяч — у 2026-му.

Читайте також: Міноборони замовило "мавіків" на 500 мільйонів після заяви Зеленського про відмову Китаю їх постачати

За словами керівника "Української бронетехніки" В.Бельбаса, у перший же рік до 55% вартості від кожного виготовленого боєприпасу, залежно від його типу, залишатиметься в Україні. А після локалізації виробництва підривачів та капсульних втулок – до 70%.

Реалізація даного проєкту, за оцінками "Межі", це перепустка у клуб зброярської еліти світу. Однак, нажаль, цього не відбудеться – Агенція оборонних закупівель закупила лише імпортну частину — постачання з Чехії. Фінансування українського виробництва боєприпасів наразі не передбачене. Як зазначається у матеріалі "проєкт, який претендував на сотні тисяч вироблених в Україні снарядів натівських калібрів та завантаження заводів на роки вперед, поки що обмежується десятками тисяч замовлених снарядів. І те – не українських, а імпортних."

Читайте: У Міноборони засекретили статистичні дані про ефективність закупівель дронів

Позиція Агенції оборонних закупівель

В АОЗ заявили, що вже законтрактували кількасот тисяч українських снарядів НАТОвських калібрів.

Також там зазначили, що пропозиція Української бронетехніки щодо постачання власного виробництва наразі розглядається під державні гарантії, якими не оперує АОЗ.

"На початку року АОЗ закрила доведену потребу в 155-мм боєприпасах в повному обсязі. Тоді УБ запропонували постріли імпортного виробництва, які були у них законтрактовані. Постріли власного виробництва від УБ було вирішено міністерством замовляти під державні гарантії", - йдеться в повідомленні.

Читайте: АОЗ вже уклала контрактів на понад 200 млрд грн у 2025 році. Фокус – на технологіях, - Міноборони

Автор: 

боєприпаси (2356) Агенція оборонних закупівель (145)
Топ коментарі
+67
В когось є ще питання, чому справи на 4 році війни йдуть вже катастрофічно? Ось тому.
показати весь коментар
17.06.2025 14:02 Відповісти
+52
Прихильники Зе скажуть, що то все Трамп
показати весь коментар
17.06.2025 13:59 Відповісти
+50
Жумаділова з умеровим на гиляку
показати весь коментар
17.06.2025 14:00 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Прихильники Зе скажуть, що то все Трамп
показати весь коментар
17.06.2025 13:59 Відповісти
А чому не Порошенко?
показати весь коментар
17.06.2025 14:47 Відповісти
Бережуть як останній аргумент.
Ачта?!Пріпарашєнкєлучшєбіло?!!!
показати весь коментар
17.06.2025 14:57 Відповісти
...це просто якийсь пи...дець... Як погано все в параші, і як у нас все ХАРАШО... Правда, Волоодя?
показати весь коментар
17.06.2025 16:49 Відповісти
Жумаділова з умеровим на гиляку
показати весь коментар
17.06.2025 14:00 Відповісти
нажаль покарання для них лише одне-безстрокова відпустка у теплі краї по програмі ,,все включене,,
хоча на мій взгляд їх потрібно різати тупим ножем на органи
показати весь коментар
17.06.2025 14:03 Відповісти
У магадан, бо Крим окупований!
показати весь коментар
17.06.2025 21:40 Відповісти
Відкат як завжди запросили завеликий
показати весь коментар
17.06.2025 15:13 Відповісти
Жумаділов з умєровим призначені керівники і вони не вирішують що робити , вирішує роботодавець президент.
Так само як і всі інші дюди на своїх роботах. Людина у будь якому кінці світу буде не знаючи працювати на свого ворога. Або знатиме і боятиметься втратити роботу.
показати весь коментар
17.06.2025 17:38 Відповісти
В когось є ще питання, чому справи на 4 році війни йдуть вже катастрофічно? Ось тому.
показати весь коментар
17.06.2025 14:02 Відповісти
+федоров
+гетьманцев
+галущенко
+татаров
+
показати весь коментар
17.06.2025 14:14 Відповісти
Та там такий список, що якщо весь написати, сайт ляже.
показати весь коментар
17.06.2025 14:24 Відповісти
Але, навіть якщо дописати "міндіч", подоляківські будуть верещати прічьомтутзєлєнскій!?
показати весь коментар
17.06.2025 14:29 Відповісти
У зебілів - цар хароший, тільки боярє плохіє. Тому при всіх катастрофах з країною, Лідору тримають рейтинг вище 70. Не знаю, коли вони зрозуміють, що все це - система, побудованаїх Лідором, і риба гниє з голови.
показати весь коментар
17.06.2025 14:33 Відповісти
ніколи
показати весь коментар
17.06.2025 14:55 Відповісти
Тяжкий злоч, чи злочинна бездіяльність має бути покарана.
показати весь коментар
18.06.2025 03:46 Відповісти
В вас я бачу світ зовсім чорно білий. Хто його знає що там за кулісами. Можливо ті снаряди як наші міни - криві, не спрацьовують і т.д. Тому і не хочуть купляти. Потрібні деталі інакше це ні про що!
показати весь коментар
17.06.2025 14:25 Відповісти
Не пудріть мізки!
показати весь коментар
17.06.2025 14:33 Відповісти
Робота така
показати весь коментар
17.06.2025 14:35 Відповісти
Зрадойоби? Винен, заважаю хвилю гнати, каюсь =)
показати весь коментар
17.06.2025 14:37 Відповісти
Тільки головою не бийтесь: програму зіб'єте!
показати весь коментар
17.06.2025 14:41 Відповісти
Судячи по президенту США то у тебе вже давно програма перейшла в автономний режим без участі мозку.
показати весь коментар
17.06.2025 20:23 Відповісти
Немає логіки, Вова! Підтягніть!🤣
показати весь коментар
17.06.2025 20:39 Відповісти
Певне ти не бачиш логіку бо ти "одне" із двух варіантів:
1)Ну який президент такий і виборець. (доведене часом)
2)ти просто кацап, напічканий віпіенами, який за 15 срубЄй відпрацьовує щоб тебе не покарали швабруванням.
І мені чхати до якої категорії ти відносишся.
Іди за крейсером навіть якщо ти першої категорії-брехунам і зрадникам свого слова ніхто ніколи не вірить, чмошнику.
показати весь коментар
17.06.2025 21:13 Відповісти
Не бризкайте так слиною! Підтягніть хоч грамотність:
парканові соромно ж! 🤣
парканові соромно ж! 🤣
показати весь коментар
17.06.2025 21:21 Відповісти
аяяй- брехуну і словоломцю не приємно.
Терпи чмо.
Чао бо ти огидне.
показати весь коментар
17.06.2025 21:27 Відповісти
Усіх гараздів!
показати весь коментар
17.06.2025 21:31 Відповісти
59 млрд грн АОЗ знову віддало Павлоградському хімзаводу, саме тому підприємству, щодо якого є купа кримінальних справ і керівник якого отримав підозру СБУ за постачання неякісних мін",
показати весь коментар
17.06.2025 15:29 Відповісти
Дають гроші - зрада, не дають - зрада =)
показати весь коментар
17.06.2025 17:30 Відповісти
ну так тоді здається що всі ці жуматділови це вороги-ворюги
показати весь коментар
17.06.2025 14:02 Відповісти
може тому при владі і нема Українців??бо керують нею пристосуванці та зрадники
показати весь коментар
17.06.2025 14:05 Відповісти
Якщо б у владі була більшість українців, то мафії не знайшлось би місця взагалі, розсипалась би порука і логіка її існування. Тому що захищають Батьківщину Українці і лише одиниці інших. Тому в Україні, після майже зупинки, путінська нелюдська війна вже 6 років набирає обертів. Доки наші розумні і героїчні воїни будуть розплачуватись за чиїсь нікчемні дії? Де ті ж байрактари, а нормальні ВПК снарядів..?
показати весь коментар
18.06.2025 04:42 Відповісти
не було б нічого,народу у нас хватає а ось як нація ми на нашу біду не сформувалися,чи ви хочете сказати що усі служби від сбу до пластмасового поліцяя то не українці??а більшість тилових розжертих військовиків що все життя жили з податків а тепер гріються на всьому до чого дотягнуться не українці???а ті квартироздавачі які загинають ціни на житло для біженців не українці???а ті бізнесмени-бариги які користуючись дефіцитом під час війни і деруть три шкури не українці??
показати весь коментар
18.06.2025 09:12 Відповісти
Це та потужна відповідь путєну про яку сього задвигав лозунги Умеров?
показати весь коментар
17.06.2025 14:02 Відповісти
Проте все ще залишається варіант із кулебіною лопатою.
показати весь коментар
17.06.2025 14:02 Відповісти
зелені паскудні зрадники
показати весь коментар
17.06.2025 14:04 Відповісти
Запуск виробництва снарядів в Україні - це взагалі сам по собі план надійний як швейцарський годинник.
показати весь коментар
17.06.2025 14:04 Відповісти
Може, виробництво "Богдан" у Швейцарію перенести? Для надійності!
показати весь коментар
17.06.2025 14:46 Відповісти
Для початку було б непогано припинити всюди піаритися та ігнорувати майже моментальні прильоти після викладених фото. На 12 році війни.
показати весь коментар
17.06.2025 22:55 Відповісти
Ці клінічні ворюги з банди Єрмачка кістками ляжуть, але українське виробництво будуть гальмувати до останнього. Адже вкрасти можна тільки через прокладки з імпорту. З власного виробництва вкрати значно складніше (а враховуючи суспільну увагу - з власного виробництва вкрасти майже неможливо). А з імпорту - красота - впарюй офшорну прокладку і кради скільки влізе - і бабло з прокладки одразу десь у Омані.
показати весь коментар
17.06.2025 14:07 Відповісти
"Єрмак виконує все,що я єму наказую!"
ЗеленськийВА.
Це - цитата,якщо хось не зрозумів.
показати весь коментар
17.06.2025 14:10 Відповісти
Що обрали у 2019 - те й маємо!
показати весь коментар
17.06.2025 14:07 Відповісти
чому воно до цих пір не на гіляці ????
показати весь коментар
17.06.2025 14:08 Відповісти
..а де зелені ушльопки...які повинні верещати ...це порохоботи винні...?!!! Паскуди... де ви?
показати весь коментар
17.06.2025 14:08 Відповісти
"Через суди спецпенсіонери відсудили собі взад 35 млрд. грн." (підар Гетьманцев).
"Ось де, люди, наші гроші, гроші України" (с)
показати весь коментар
17.06.2025 14:09 Відповісти
І претензій до вави-найвеличнішого ніяких, це не він зірвав, це жумуділов, якого призначив умеров, якого призначив дєрмак
показати весь коментар
17.06.2025 14:12 Відповісти
І знаєте що їм за це буде?
Правильно, - Н І Х * Я !
показати весь коментар
17.06.2025 14:13 Відповісти
А від кого повинно бути? Від тебе і таких як ти?
Точно нічого не буде.
показати весь коментар
17.06.2025 14:16 Відповісти
О як жумаділов умертвляє українців. І не хто небудь, а саме якесь **********.
Та просинайтеся вже, беріть за дупу тих жумаділових. Поки ви живі.
показати весь коментар
17.06.2025 14:15 Відповісти
''Слава'' Зеленському.
''Хоть па-ржалі''.
показати весь коментар
17.06.2025 14:16 Відповісти
ДумайТе
показати весь коментар
17.06.2025 14:16 Відповісти
Ну це ж не Жуматділов особисто воюватиме, йому до сраки ті снаряди. А з русньою і домовитися можна, якщо що.
показати весь коментар
17.06.2025 14:24 Відповісти
Саботаж, крадіжки, корупція - розстріл. Так можно вирішити проблеми в Кабміні. Уговори та премії не діють.
показати весь коментар
17.06.2025 14:24 Відповісти
Воно ніби і так, але ж варто згадати - завжди винен сторож з ключами. Тому розстріли можливі, але жоден саботажник, крадій чи корупціонер, при цьому не постраждає.
показати весь коментар
17.06.2025 14:35 Відповісти
Резнік , баканов - уже розстріляні ?!
показати весь коментар
17.06.2025 15:31 Відповісти
Кожен довоєнний олігарх, який мав гешефти в Україні, пов'язані з видобутком і обробкою корисних копалин, і планує й надалі розвивати тут свій бізнес, мають придбати по 2 -3 лінії з виробництва ***********. Приблизно таких, які відмовилось фінансувати АОЗ. Після чого налагодити виробництво снарядів 155-го калібру у зазначених обсягах. Або тут в підземних цехах, або за кордоном.
Для стимуляції цього процесу потрібен спеціальний інвестиційний закон, головною диспозицією якого має бути ось така вимога до майбутніх отримувачів ліцензій.
показати весь коментар
17.06.2025 14:26 Відповісти
Жумаділова, вісь чоловічий склад АОЗ та їх родичив чоловічої статі на фронт! Гармату надати, а снаряди ні. Ніхай там зачекають коли буде налагоджено виробництво. Наступні будуть більш продуктивні.
показати весь коментар
17.06.2025 14:30 Відповісти
Теж мені новина. Та власне виробництво снарядів "почали спускати в унітаз" ще в 2022, при Рєзнікові. Зараз просто забивають останні цвяхи в труну. Але знаєте, якби ж виключно одних 155мм снарядів. Та окрім них.....і от тут дізнаєтесь колись після війни. Може дізнаєтесь. Бо зривати оборонні виробництва в Україні дозволено, а от якщо розказати що саме "зірвано" і головне ким..... Вибачте за французьку - "візьмуть за ж*пу" протягом години.
Втім знайте, в нас був шанс дійсно вийти на кордони 1991 року. Шанс, щоб на сьогодні більшість ВПК в рашистів горіло. Шанс, бачити в статистиці не 1 млн. втрат ворога, а 2млн. лише вбитих рашистів. Шанс мати власне ППО. Шанс....
Але можете подякувати усім, від 73% виборців до самого Зелі. За втрачений шанс.
А я в же стомився стомився від цієї війни. Від війни не з рашистами - з бюрократами, корупціонерами, злодіями, 23 річними дівахами з манікюром, що керують військовим замовленням, маючи диплом з мін*ету, з зрадниками, з просто тупими, з..... Просто вже обридло.
показати весь коментар
17.06.2025 14:34 Відповісти
І знаєте, я зазвичай критикую тих хто пише фантазії про ядерну зброю, але якщо сказати чесно, за 4 роки війни можна не лише створити виробництво снарядів - можна навіть пару "дохленьких", але разом з тим цілком ядерних бомб зробити. В таємниці звісно, без оголошення в вечірньому відосі та купи фото в усіх ракурсах.
Але не Ізраїль, що ж тут скажеш.
показати весь коментар
17.06.2025 14:41 Відповісти
У Умєрова родина і всі дітки живуть у США і не планують повертатися до України, у Жумаділова родина взагалі у Московії живе.
Такі люди ніколи не будуть працювати на Україну - вони будуть тільки красти і шкодити. Таких як умєров з жумаділовим розстрілювати потрібно, а не на посади ставити!
показати весь коментар
17.06.2025 14:43 Відповісти
Ну і кого за це розстріляли, чи, може, осудили?
показати весь коментар
17.06.2025 14:45 Відповісти
АОЗ-рашистська шарага.котра виконує диверсійну роботу на замовлення куйла в Україні...
показати весь коментар
17.06.2025 14:53 Відповісти
А жумаділов вже отримав нагороду від рф?
показати весь коментар
17.06.2025 15:00 Відповісти
Нелох уже третю зірку отримав
показати весь коментар
17.06.2025 15:14 Відповісти
От якби Зеленський був президентом, такого б ніколи не сталося. Як і окупації Криму, про що зелені вже заявляли...
показати весь коментар
17.06.2025 15:01 Відповісти
Не,ну от схіба в такому випадку в чомусь звинувачувати трумпа?Або ще когось...
показати весь коментар
17.06.2025 15:09 Відповісти
трамп зірвав, адназначна!! зуб даю!!
показати весь коментар
17.06.2025 15:09 Відповісти
Вони безсмертні?
показати весь коментар
17.06.2025 15:23 Відповісти
Портнов довів, що - Ні.
показати весь коментар
18.06.2025 04:55 Відповісти
Зачем снаряды? Куча народу по улицам городов ходит. Бери хватай. Дёшево и сердито. Снаряды денег стоят.
показати весь коментар
17.06.2025 16:08 Відповісти
А у нас Трамп или Европа виновата.Хотя бы билет лотерейный купите мародеры зЕ...
показати весь коментар
17.06.2025 16:10 Відповісти
ЗА ТАКЕ ТРЕБА РОЗСТРІЛЮВАТИ
показати весь коментар
17.06.2025 16:22 Відповісти
Ну що, вибори? Чи ще неначасі?
показати весь коментар
17.06.2025 16:30 Відповісти
Як так можна і досі жити у віртуальній реальності?
Бандери на вас нема, ляді.
показати весь коментар
17.06.2025 17:00 Відповісти
А зе-боти щось про "відновлення ядерної зброї" марять!
показати весь коментар
17.06.2025 17:13 Відповісти
Новина із серії "Одна бабка сказала"... Ні позиції АОЗ ні думки МО, ні експертних висновків про готовність виробництва, лише фінансовий інтерес комерційної структури, яка дуже хоче долучитись до "освоєння" бюджетних коштів. Це не журналістика, а поширення чуток.
показати весь коментар
17.06.2025 17:20 Відповісти
І так завжди, коли потім читаємо про вілми в Іспанії і повні багажники валюти, так? ИкперД ти хрінов, хоч не палися, чорт зеленоголовий.....
показати весь коментар
17.06.2025 19:26 Відповісти
Що тобі не ясно? 8-.
Що більш дорогі імпортні снаряди нам потрібніші за снаряди власного виробництва? Тобі експерта з ОПи чи з МО? А своєї голови нема - Господь образив.
показати весь коментар
17.06.2025 19:36 Відповісти
А ми ще кажемо що Трамп такий сякий
показати весь коментар
17.06.2025 17:38 Відповісти
Жуматділов,,, з призвіща все зрозуміло… як воно опинилось у владі?!?!
показати весь коментар
17.06.2025 18:53 Відповісти
Просто на відчизняні снаряди не накинеш відсотків 300, як на імпортні... Покидьки, сучі покидьки, а винуватий, як завжди, Порох))))
показати весь коментар
17.06.2025 19:24 Відповісти
Я і так знав, що наша влада Г.
Наголосували в 2019 за цю війну...
Ми на людях тримаємося, за рахунок людей...
Боже, бережи Україну!
показати весь коментар
17.06.2025 19:30 Відповісти
Это саботаж!
показати весь коментар
17.06.2025 20:35 Відповісти
Геть обкуреного ішака! Це тупориле чмо свідомо здає країну кацапам.
показати весь коментар
17.06.2025 20:40 Відповісти
А де тут українці?...
показати весь коментар
17.06.2025 23:13 Відповісти
жамутдилов, оглу, умеров - сплошной чуркистан, украинцев нет, с єтими дебилами, кроме зеленіх, войну не выиграть, мы и так ********** по всем направлениям.
показати весь коментар
17.06.2025 23:19 Відповісти
Зелена шобла працює на ворога.
показати весь коментар
18.06.2025 06:25 Відповісти
Поки всх злодюг не будуть оперативно саджати за їх злочини, в нашій країні нічого не зміниться... При нормальному керівництві навіть при тому бардаку, який був на початок 22-го москалів вже за рік і пенту б у нас не було, а так потехеньку здають Україну, знищуючи максимум українців... це вже зрозуміли всі розумні люди в нашій країні...Але за це їм обов'язково буде Божа кара, а може ще і людська...
показати весь коментар
18.06.2025 08:05 Відповісти
Україну розчищають для ж*дів тому все так.
показати весь коментар
19.06.2025 00:27 Відповісти
На місце випуску снарядів терміново організувати відвідування ЗЕленського, Ермака і Подоляка. Запиляти пару відосіків для виявлення геолокації Обєктів.
показати весь коментар
18.06.2025 08:18 Відповісти
Свідоме шкідництво. Але то таке, чужинці. Їм так належиться.
показати весь коментар
18.06.2025 11:35 Відповісти
Скільки ППО треба, щоб прикрити таке виробництво?
показати весь коментар
18.06.2025 12:07 Відповісти
Запахло відкритою зрадою..Умерова терміново у відставку та на нари!
показати весь коментар
18.06.2025 12:39 Відповісти
 
 