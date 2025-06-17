АОЗ вирішила не фінансувати виробництво 155-мм боєприпасів в Україні (оновлено)
АОЗ фактично зірвала запуск виробництва в Україні дефіцитних 155-мм боєприпасів цього року. Її керівник Жумаділов заявив, що Україна в 2025 році не закуповуватиме ці боєприпаси виготовлені в рамках спільного проєкту компаній "Українська бронетехніка" та чеської Czechoslovak Group (CSG).
Про це пише Цензор.НЕТ.
Згідно з інформацією, опублікованою на сайті "Межа" в матеріалі "Снарядний і контрактний голод. Що з українським виробництвом 155-мм боєприпасів?", в 2025 році в Україні планувався запуск спільного виробництва унікальних і дуже необхідних Україні 155-мм боєприпасів. Як зазначалось, це проєкт компаній "Українська бронетехніка" та чеської CSG. Проте цього не відбудеться, оскільки АОЗ не законтрактувала їх випуск в Україні і обмежилась лише імпортом. Це підтвердив і очільник АОЗ Жумаділов заявивши: "Цього року ми не очікуємо виробництва українських боєприпасів за цим проєктом".
Минулого року компанія "Українська бронетехніка" заявила, що має намір налагодити в Україні виробництво дефіцитних снарядів 155-мм. Для цього компанія вирішила співпрацювати із чеською компанією CSG, яка має відповідні технології та можливості. У межах угоди, укладеної в жовтні 2024 року, між "Українською бронетехнікою" та чеською CSG, передбачалося розгортання виробництва боєприпасів калібрів НАТО на українських потужностях. Зокрема, йшлося про п’ять типів снарядів: 155-мм М107, 155-мм L15, 155-мм ER-BT VMK/MKM, 105-мм М1 та танковий 120-мм боєприпас. CSG безплатно передала технічну документацію на їхнє виробництво.
У грудні військові представники підтвердили технічну спроможність "Української бронетехніки" виготовляти ці снаряди. Компанія заявила про готовність виробити 100 тисяч снарядів у 2025 році та 300 тисяч — у 2026-му.
За словами керівника "Української бронетехніки" В.Бельбаса, у перший же рік до 55% вартості від кожного виготовленого боєприпасу, залежно від його типу, залишатиметься в Україні. А після локалізації виробництва підривачів та капсульних втулок – до 70%.
Реалізація даного проєкту, за оцінками "Межі", це перепустка у клуб зброярської еліти світу. Однак, нажаль, цього не відбудеться – Агенція оборонних закупівель закупила лише імпортну частину — постачання з Чехії. Фінансування українського виробництва боєприпасів наразі не передбачене. Як зазначається у матеріалі "проєкт, який претендував на сотні тисяч вироблених в Україні снарядів натівських калібрів та завантаження заводів на роки вперед, поки що обмежується десятками тисяч замовлених снарядів. І те – не українських, а імпортних."
Позиція Агенції оборонних закупівель
В АОЗ заявили, що вже законтрактували кількасот тисяч українських снарядів НАТОвських калібрів.
Також там зазначили, що пропозиція Української бронетехніки щодо постачання власного виробництва наразі розглядається під державні гарантії, якими не оперує АОЗ.
"На початку року АОЗ закрила доведену потребу в 155-мм боєприпасах в повному обсязі. Тоді УБ запропонували постріли імпортного виробництва, які були у них законтрактовані. Постріли власного виробництва від УБ було вирішено міністерством замовляти під державні гарантії", - йдеться в повідомленні.
Ачта?!Пріпарашєнкєлучшєбіло?!!!
хоча на мій взгляд їх потрібно різати тупим ножем на органи
Так само як і всі інші дюди на своїх роботах. Людина у будь якому кінці світу буде не знаючи працювати на свого ворога. Або знатиме і боятиметься втратити роботу.
+гетьманцев
+галущенко
+татаров
+
1)Ну який президент такий і виборець. (доведене часом)
2)ти просто кацап, напічканий віпіенами, який за 15 срубЄй відпрацьовує щоб тебе не покарали швабруванням.
І мені чхати до якої категорії ти відносишся.
Іди за крейсером навіть якщо ти першої категорії-брехунам і зрадникам свого слова ніхто ніколи не вірить, чмошнику.
парканові соромно ж! 🤣
Терпи чмо.
Чао бо ти огидне.
ЗеленськийВА.
Це - цитата,якщо хось не зрозумів.
"Ось де, люди, наші гроші, гроші України" (с)
Правильно, - Н І Х * Я !
Точно нічого не буде.
Та просинайтеся вже, беріть за дупу тих жумаділових. Поки ви живі.
''Хоть па-ржалі''.
Для стимуляції цього процесу потрібен спеціальний інвестиційний закон, головною диспозицією якого має бути ось така вимога до майбутніх отримувачів ліцензій.
Втім знайте, в нас був шанс дійсно вийти на кордони 1991 року. Шанс, щоб на сьогодні більшість ВПК в рашистів горіло. Шанс, бачити в статистиці не 1 млн. втрат ворога, а 2млн. лише вбитих рашистів. Шанс мати власне ППО. Шанс....
Але можете подякувати усім, від 73% виборців до самого Зелі. За втрачений шанс.
А я в же стомився стомився від цієї війни. Від війни не з рашистами - з бюрократами, корупціонерами, злодіями, 23 річними дівахами з манікюром, що керують військовим замовленням, маючи диплом з мін*ету, з зрадниками, з просто тупими, з..... Просто вже обридло.
Але не Ізраїль, що ж тут скажеш.
Такі люди ніколи не будуть працювати на Україну - вони будуть тільки красти і шкодити. Таких як умєров з жумаділовим розстрілювати потрібно, а не на посади ставити!
Бандери на вас нема, ляді.
Що більш дорогі імпортні снаряди нам потрібніші за снаряди власного виробництва? Тобі експерта з ОПи чи з МО? А своєї голови нема - Господь образив.
Наголосували в 2019 за цю війну...
Ми на людях тримаємося, за рахунок людей...
Боже, бережи Україну!