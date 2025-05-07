"Павлоградський хімзавод", який поставив Силам оборони браковані міни, знову отримав держзамовлення на 59 млрд грн, - Сюмар. ДОКУМЕНТ

Підприємство, яке поставило на фронт браковані міни, знову отримало держзамовлення на 59 млрд грн.

Про це повідомила народна депутатка з фракції "Європейська Солідарність" Вікторія Сюмар із посиланням на офіційну відповідь Агенції оборонних закупівель, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Європейської солідарності".

"Десь півроку тому я отримувала просто шквал дзвінків від знайомих з фронту про катастрофу з бракованими мінами. Хлопці дзвонили зі словами: з 10 мін вибухає максимум 2, і це катастрофа… І от зараз отримала відповідь керівника АОЗ Жумаділова щодо нових контрактів на поставку боєприпасів. І ви знаєте? 59 млрд грн АОЗ знову віддало Павлоградському хімзаводу, саме тому підприємству, щодо якого є купа кримінальних справ і керівник якого отримав підозру СБУ за постачання неякісних мін", - нагадала народна депутатка.

"Я не знаю скількох життів коштував нам цей "брак"… Але знаю, що поставка бракованих мін стала можливою через проблеми в системі воєнної прийомки. І от коли ці проблеми досі не усунуті, коли є підозри, бо очевидна шкода обороноздатності держави, коли зрештою українці життями платять за подібні речі, держава Україна замовляє в цього ж підприємства боєприпасів на астрономічну суму в 60 млрд", - обурилась Сюмар.

"Хтось скаже, що вони є монополістами, але напевно історія з мінами мала б навчити диверсифікувати ризики і купувати паралельно в партнерів. Мушу наголосити: загальний бюджет АОЗ на закупівлю зброї на рік - 370 млрд, і 60 з них в перші місяці року йде на скомпрометовану фірму (хоч я цілком припускаю, що ця компанія здатна робити і якісні скиди і тд, але на них сума суттєво менша). Чому? Мої джерела, близькі до керівництва Міноборони, натякають на те, що ці компанії лобіюються "зверху", а зверху в нас в державі лише один орган, і це не Кабмін", - констатує Сюмар.

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"Так, це великі гроші. Але ціна тут значно вища - в здатності країни захистити себе. І вимірюється вона життями. Саме тому я вважаю, що увага до цієї теми важлива. І контроль. І нова система прийому товарів воєнного призначення теж критично важлива", - переконана депутатка.

"Неефективність держави тут означає дуже погані перспективи в страшній війні на виснаження з РФ і корупцію тут - вбиває, і це геть не пафос чи "фігура мови", - резюмує Сюмар.

Справа про постачання бракованих мін ЗСУ

29 квітня 2025 року СБУ затримала керівників оборонного заводу на Дніпропетровщині, який поставив до ЗСУ браковані міни.

30 квітня Шевченківський районний суд м. Києва заарештував без альтернативної застави екскерівника одного з військових представництв Міноборони Михайла Шкуренка та очільника групи контролю Юрія Яреська. Також суд взяв під варту на 2 місяці без права застави директора Павлоградського хімзаводу Леоніда Шимана.

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Браковані міни поставили ЗСУ

Нагадаємо, 6 листопада 2024 року повідомлялось, що військовослужбовці ЗСУ отримали неякісну партію мін калібру 120 мм, виробництва Укроборонпрому.

20 листопада оприлюднено відео неспрацювання мін, виготовлених "Укроборонпромом".

У Міноборони повідомили, що займаються розслідуванням ситуації.

Також журналістка Юлія Кирієнко-Мерінова заявила, що після розголосу ситуації із неякісними мінами 120-мм із фронту вилучили партію 82-мм мінометних пострілів, які також виявилися бракованими.

6 грудня у Верховній Раді міністр стратегічних галузей промисловості України Герман Сметанін заявив, що з мільйонів вироблених мін військові зафіксували лише 417 випадків нештатного спрацювання. Проблеми з мінами Сметанін пояснив якістю імпортного пороху.

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31 грудня стало відомо, що неякісні міни потрапили у підрозділи на Времівський напрямок, у район Великої Новосілки.

9 січня 2025 року Бутусов заявив, що після публікації матеріалу про браковані міни 151-й бригаді доставили якісні боєприпаси.

У Командуванні Сил логістики ЗСУ заявили, що військові 151 окремої механізованої бригади не отримували неякісних мін.