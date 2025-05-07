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Новини Фото Постачання бракованих мін
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"Павлоградський хімзавод", який поставив Силам оборони браковані міни, знову отримав держзамовлення на 59 млрд грн, - Сюмар. ДОКУМЕНТ

Підприємство, яке поставило на фронт браковані міни, знову отримало держзамовлення на 59 млрд грн.

Про це повідомила народна депутатка з фракції "Європейська Солідарність" Вікторія Сюмар із посиланням на офіційну відповідь Агенції оборонних закупівель, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Європейської солідарності".

контракт на закупівлю мін

"Десь півроку тому я отримувала просто шквал дзвінків від знайомих з фронту про катастрофу з бракованими мінами. Хлопці дзвонили зі словами: з 10 мін вибухає максимум 2, і це катастрофа… І от зараз отримала відповідь керівника АОЗ Жумаділова щодо нових контрактів на поставку боєприпасів. І ви знаєте? 59 млрд грн АОЗ знову віддало Павлоградському хімзаводу, саме тому підприємству, щодо якого є купа кримінальних справ і керівник якого отримав підозру СБУ за постачання неякісних мін", - нагадала народна депутатка.

"Я не знаю скількох життів коштував нам цей "брак"… Але знаю, що поставка бракованих мін стала можливою через проблеми в системі воєнної прийомки. І от коли ці проблеми досі не усунуті, коли є підозри, бо очевидна шкода обороноздатності держави, коли зрештою українці життями платять за подібні речі, держава Україна замовляє в цього ж підприємства боєприпасів на астрономічну суму в 60 млрд", - обурилась Сюмар.

"Хтось скаже, що вони є монополістами, але напевно історія з мінами мала б навчити диверсифікувати ризики і купувати паралельно в партнерів. Мушу наголосити: загальний бюджет АОЗ на закупівлю зброї на рік - 370 млрд, і 60 з них в перші місяці року йде на скомпрометовану фірму (хоч я цілком припускаю, що ця компанія здатна робити і якісні скиди і тд, але на них сума суттєво менша). Чому? Мої джерела, близькі до керівництва Міноборони, натякають на те, що ці компанії лобіюються "зверху", а зверху в нас в державі лише один орган, і це не Кабмін", - констатує Сюмар.

Також читайте: Понад 120 тис. бракованих мін для ЗСУ: СБУ затримала керівників оборонного заводу на Дніпропетровщині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

"Так, це великі гроші. Але ціна тут значно вища - в здатності країни захистити себе. І вимірюється вона життями. Саме тому я вважаю, що увага до цієї теми важлива. І контроль. І нова система прийому товарів воєнного призначення теж критично важлива", - переконана депутатка.

"Неефективність держави тут означає дуже погані перспективи в страшній війні на виснаження з РФ і корупцію тут - вбиває, і це геть не пафос чи "фігура мови", - резюмує Сюмар.

Справа про постачання бракованих мін ЗСУ

29 квітня 2025 року СБУ затримала керівників оборонного заводу на Дніпропетровщині, який поставив до ЗСУ браковані міни.

30 квітня Шевченківський районний суд м. Києва заарештував без альтернативної застави екскерівника одного з військових представництв Міноборони Михайла Шкуренка та очільника групи контролю Юрія Яреська. Також суд взяв під варту на 2 місяці без права застави директора Павлоградського хімзаводу Леоніда Шимана.

Також читайте: НАБУ розслідує постачання неякісних мін та причетність до цього чиновників АОЗ, - Антикорупційна ради при Міноборони. ДОКУМЕНТ

Браковані міни поставили ЗСУ

Нагадаємо, 6 листопада 2024 року повідомлялось, що військовослужбовці ЗСУ отримали неякісну партію мін калібру 120 мм, виробництва Укроборонпрому.

20 листопада оприлюднено відео неспрацювання мін, виготовлених "Укроборонпромом".

У Міноборони повідомили, що займаються розслідуванням ситуації.

Також журналістка Юлія Кирієнко-Мерінова заявила, що після розголосу ситуації із неякісними мінами 120-мм із фронту вилучили партію 82-мм мінометних пострілів, які також виявилися бракованими.

6 грудня у Верховній Раді міністр стратегічних галузей промисловості України Герман Сметанін заявив, що з мільйонів вироблених мін військові зафіксували лише 417 випадків нештатного спрацювання. Проблеми з мінами Сметанін пояснив якістю імпортного пороху.

Також читайте: Від початку року Україна отримала 400 тис. снарядів за чеською ініціативою, - глава Міноборони Чехії Чернохова

31 грудня стало відомо, що неякісні міни потрапили у підрозділи на Времівський напрямок, у район Великої Новосілки.

9 січня 2025 року Бутусов заявив, що після публікації матеріалу про браковані міни 151-й бригаді доставили якісні боєприпаси.

У Командуванні Сил логістики ЗСУ заявили, що військові 151 окремої механізованої бригади не отримували неякісних мін.

Автор: 

Сюмар Вікторія (271) закупівлі (3390) міна (361) Агенція оборонних закупівель (119)


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Топ коментарі
+13
От вже той Порошенко … ти дивись як на війні збагачується. Не то що бубочка все за народ та армію думає. Дякуємо вам 78% відсотків ви це зробили.
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07.05.2025 13:59
+11
Зепідори .
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07.05.2025 14:00
+10
Ну і що Ви зробите цим нахабним ворюгам?
Хіба підете покамлаєте ще голосніше про "не на часі", "переможемо, потім роберемося" чи "не розхитвати країну".
Написали - почитали - підтерлися - крадемо далі.
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07.05.2025 14:02
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От вже той Порошенко … ти дивись як на війні збагачується. Не то що бубочка все за народ та армію думає. Дякуємо вам 78% відсотків ви це зробили.
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07.05.2025 13:59 Відповісти
Звідки зайві 5%?
І що ПХЗ належить особисто Зеленському, накшталт як "Ленінська Кузня"?
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07.05.2025 14:48 Відповісти
Державне підприємство. Можна повністю поміняти керівництво та технологів. А от верстати і робітники в наявності.
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07.05.2025 15:14 Відповісти
Там не у технологах діло. А в "нашому" МО.
Яке спочатку у 19-22 майже добило підприємство.
А зараз нещадно доїть.
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07.05.2025 15:32 Відповісти
По наявній інформації, проблеми з мінами були у підривачах і метальних зарядах, які закуповували у інших постачальників. На верстатах робітники роблять корпуси, які потім збирають з КОМПЛЕКТУЮЧИХ у готовий виріб. Якщо комплектуючі лайно, то і виріб можно викидати на сміття.
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07.05.2025 16:25 Відповісти
По перше ---такого заводу давно з такою назвою давно немає.А по друге--він давно належить іншим власникам Троль кацапський ти,живеш мірками минулого.
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07.05.2025 15:35 Відповісти
30 березня 2017 року на річних загальних зборах акціонерів https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B5_%D0%B0%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5_%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE публічного акціонерного товариства "Завод «Ленінська кузня», які відбулися 30.03.2017 року, акціонерами товариства було ухвалене рішення про зміну найменування товариства на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B5_%D0%B0%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5_%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE приватне акціонерне товариство "Завод «Кузня на Рибальському»https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%BD%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83#cite_note-41 [41]
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07.05.2025 16:21 Відповісти
А шо там, і кому належить "Ленінська Кузня"?
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07.05.2025 15:55 Відповісти
Наприкінці вересня 2018 року https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BC_%D0%95%D1%81%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%81_%D0%9A%D0%B5%D0%BF%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB фонд Прайм Ессетс Кепітал, який управляє активами Президента України Петра Порошенка, повідомив, що досяг принципової угоди про продаж заводу «Кузня на Рибальському» (Київ) вітчизняному покупцеві.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%BD%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83#cite_note-43 [43]

Здається Пінчук прикупив, але можу помилятися
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07.05.2025 16:28 Відповісти
Зепідори .
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07.05.2025 14:00 Відповісти
Ну і що Ви зробите цим нахабним ворюгам?
Хіба підете покамлаєте ще голосніше про "не на часі", "переможемо, потім роберемося" чи "не розхитвати країну".
Написали - почитали - підтерлися - крадемо далі.
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07.05.2025 14:02 Відповісти
Дєрьмак з татаровим рєшают та набивають кишені. Треба про це не забувати коли вкидають в бус.
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07.05.2025 14:04 Відповісти
А скільки там до лінії фронту ?
Чи він на 100 м під землею ?
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07.05.2025 14:10 Відповісти
Ну взагалі то він підземний.
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07.05.2025 14:45 Відповісти
Алєксашка Мєньшиков, який поставляв армії гнілоє сукнєцо, все одно лишався ближником Петра Першого та продовжував плутати свою шерсть с государствєнной.
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07.05.2025 14:10 Відповісти
ну чому-чому..., я пам'ятаю. як у 90-ті існувала просто безліч конвертаційних центрів, зараз трохи менше, але все одно є..., поздоровляю, ми вже точно знаємо, де знаходиться один з них...
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07.05.2025 14:10 Відповісти
Жумутдінов у продзабезпеченні натворив лиха, а тепер постачання БК знищить. Дивлюсь в Україні з'явилась нова татарська мафія......
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07.05.2025 14:12 Відповісти
Альтернатива є?
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07.05.2025 14:50 Відповісти
Не заважайте, зрада понад усе.
Їм навіть на думку не спадає, що недоліки можна виправити.
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07.05.2025 14:52 Відповісти
Є. Продовжувати постачати браковані міни з цього ж заводу за рахунок мудрого наріту.
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07.05.2025 14:52 Відповісти
Є. У нас три виробника мін в Україні.
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07.05.2025 15:21 Відповісти
А пороха і вибухівки (з масштабами виробництва ПХЗ) до них скільки?
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07.05.2025 15:34 Відповісти
Наскільки мені відомо, ще рік тому нічого з цього ми не робили. Можливо зараз відновили виробництво вибухівки, але пороха точно не виробляємо.
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07.05.2025 16:43 Відповісти

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07.05.2025 14:57 Відповісти
Чуют конец войны! Хотят успеть наваровать!
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07.05.2025 14:59 Відповісти
Это сюр какой то!
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07.05.2025 15:08 Відповісти
У когось, ще є питання, чому ми досі не в НАТО?
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07.05.2025 15:09 Відповісти
через те що нас там не бачуть???
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07.05.2025 15:30 Відповісти
Через те що наща влада саботує рух у нато
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07.05.2025 16:20 Відповісти
а може це наша влада вирішила хайпонути на цій темі а в нато ніхто ні сном не нюхом???може хтось за відсутністю ,,кращих,, ідей для рейтинга так підняв народне натхнення що навіть ніхто не може навіть згадати коли це від нато знадходили пропозиції для нашого вступу???пригадаєте хто ж нам запропонував,як що вже більш як 10 років нас просто динамлять без жодних гарантій??
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07.05.2025 16:40 Відповісти
хто бенефіціар теми ,,Україна в Нато,,??
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07.05.2025 16:42 Відповісти
Є в Україні якісь обмеження в передачі інформації?
ДЛя чого росписувати, хто та скільки боеприпасів випускає?
Ви ще дайте координати для повного набору...
"Дебіли, б*ля!" (с)
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07.05.2025 15:56 Відповісти
В УКРАИНЕ ДАВНО НИЧЕГО НЕТ- ТОЛЬКО КАГАЛ,КОТОРЫЙ СПЕШИТ ДОКРАСТЬ
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07.05.2025 16:05 Відповісти
З таку хєрню вони на цю суму повиння видати продукції безкоштовно...а може вдвіче більше
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07.05.2025 16:02 Відповісти
Не кидати ж налагаджену схему відкатів?
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07.05.2025 16:19 Відповісти
 
 