47 195 96

АОЗ сорвала производство 155-мм боеприпасов в Украине

АОЗ сорвала производство боеприпасов 155 мм

АОЗ фактически сорвала запуск производства в Украине дефицитных 155-мм боеприпасов в этом году. Ее руководитель Жумадилов заявил, что Украина в 2025 году не будет закупать эти боеприпасы изготовленные в рамках совместного проекта компаний "Украинская бронетехника" и чешской Czechoslovak Group (CSG).

Об этом пишет Цензор.НЕТ.

Согласно информации опубликованной на сайте "Межа" в материале "Снарядный и контрактный голод. Что с украинским производством 155-мм боеприпасов?" в 2025 году в Украине планировался запуск совместного производства уникальных и очень необходимых Украине 155-мм боеприпасов. Как отмечалось, это проект компаний "Украинская бронетехника" и чешской CSG. Однако этого не произойдет, поскольку АОЗ не законтрактовала их выпуск в Украине и ограничилась только импортом. Это подтвердил и глава АОЗ Жумадилов заявив: "В этом году мы не ожидаем производства украинских боеприпасов по этому проекту".

В прошлом году компания "Украинская бронетехника" заявила, что намерена наладить в Украине производство дефицитных снарядов 155-мм. Для этого компания решила сотрудничать с чешской компанией CSG, которая имеет соответствующие технологии и возможности. В рамках соглашения, заключенного в октябре 2024 года, между "Украинской бронетехникой" и чешской CSG, предусматривалось развертывание производства боеприпасов калибров НАТО на украинских мощностях. В частности, речь шла о пяти типах снарядов: 155-мм М107, 155-мм L15, 155-мм ER-BT VMK/MKM, 105-мм М1 и танковый 120-мм боеприпас. CSG бесплатно передала техническую документацию на их производство.

В декабре военные представители подтвердили техническую способность "Украинской бронетехники" изготавливать эти снаряды. Компания заявила о готовности произвести 100 тысяч снарядов в 2025 году и 300 тысяч - в 2026-м.

По словам руководителя "Украинской бронетехники" В.Бельбаса, в первый же год до 55% стоимости от каждого изготовленного боеприпаса, в зависимости от его типа, будет оставаться в Украине. А после локализации производства взрывателей и капсульных втулок - до 70%.

Реализация данного проекта, по оценкам "Межи", это пропуск в клуб оружейной элиты мира. Однако, к сожалению, этого не произойдет - Агентство оборонных закупок закупило только импортную часть - поставки из Чехии. Финансирование украинского производства боеприпасов пока не предусмотрено. Как отмечается в материале "проект, который претендовал на сотни тысяч произведенных в Украине снарядов НАТОвских калибров и загрузки заводов на годы вперед, пока ограничивается десятками тысяч заказанных снарядов. И то - не украинских, а импортных."

боеприпасы (2417) Агентство оборонных закупок (105)
+67
В когось є ще питання, чому справи на 4 році війни йдуть вже катастрофічно? Ось тому.
17.06.2025 14:02 Ответить
+52
Прихильники Зе скажуть, що то все Трамп
17.06.2025 13:59 Ответить
+50
Жумаділова з умеровим на гиляку
17.06.2025 14:00 Ответить
Прихильники Зе скажуть, що то все Трамп
17.06.2025 13:59 Ответить
А чому не Порошенко?
17.06.2025 14:47 Ответить
Бережуть як останній аргумент.
Ачта?!Пріпарашєнкєлучшєбіло?!!!
17.06.2025 14:57 Ответить
...це просто якийсь пи...дець... Як погано все в параші, і як у нас все ХАРАШО... Правда, Волоодя?
17.06.2025 16:49 Ответить
Жумаділова з умеровим на гиляку
17.06.2025 14:00 Ответить
нажаль покарання для них лише одне-безстрокова відпустка у теплі краї по програмі ,,все включене,,
хоча на мій взгляд їх потрібно різати тупим ножем на органи
17.06.2025 14:03 Ответить
У магадан, бо Крим окупований!
17.06.2025 21:40 Ответить
Відкат як завжди запросили завеликий
17.06.2025 15:13 Ответить
Жумаділов з умєровим призначені керівники і вони не вирішують що робити , вирішує роботодавець президент.
Так само як і всі інші дюди на своїх роботах. Людина у будь якому кінці світу буде не знаючи працювати на свого ворога. Або знатиме і боятиметься втратити роботу.
17.06.2025 17:38 Ответить
В когось є ще питання, чому справи на 4 році війни йдуть вже катастрофічно? Ось тому.
17.06.2025 14:02 Ответить
+федоров
+гетьманцев
+галущенко
+татаров
+
17.06.2025 14:14 Ответить
Та там такий список, що якщо весь написати, сайт ляже.
17.06.2025 14:24 Ответить
Але, навіть якщо дописати "міндіч", подоляківські будуть верещати прічьомтутзєлєнскій!?
17.06.2025 14:29 Ответить
У зебілів - цар хароший, тільки боярє плохіє. Тому при всіх катастрофах з країною, Лідору тримають рейтинг вище 70. Не знаю, коли вони зрозуміють, що все це - система, побудованаїх Лідором, і риба гниє з голови.
17.06.2025 14:33 Ответить
ніколи
17.06.2025 14:55 Ответить
Тяжкий злоч, чи злочинна бездіяльність має бути покарана.
18.06.2025 03:46 Ответить
В вас я бачу світ зовсім чорно білий. Хто його знає що там за кулісами. Можливо ті снаряди як наші міни - криві, не спрацьовують і т.д. Тому і не хочуть купляти. Потрібні деталі інакше це ні про що!
17.06.2025 14:25 Ответить
Не пудріть мізки!
17.06.2025 14:33 Ответить
Робота така
17.06.2025 14:35 Ответить
Зрадойоби? Винен, заважаю хвилю гнати, каюсь =)
17.06.2025 14:37 Ответить
Тільки головою не бийтесь: програму зіб'єте!
17.06.2025 14:41 Ответить
Судячи по президенту США то у тебе вже давно програма перейшла в автономний режим без участі мозку.
17.06.2025 20:23 Ответить
Немає логіки, Вова! Підтягніть!🤣
17.06.2025 20:39 Ответить
Певне ти не бачиш логіку бо ти "одне" із двух варіантів:
1)Ну який президент такий і виборець. (доведене часом)
2)ти просто кацап, напічканий віпіенами, який за 15 срубЄй відпрацьовує щоб тебе не покарали швабруванням.
І мені чхати до якої категорії ти відносишся.
Іди за крейсером навіть якщо ти першої категорії-брехунам і зрадникам свого слова ніхто ніколи не вірить, чмошнику.
17.06.2025 21:13 Ответить
Не бризкайте так слиною! Підтягніть хоч грамотність:
парканові соромно ж! 🤣
17.06.2025 21:21 Ответить
аяяй- брехуну і словоломцю не приємно.
Терпи чмо.
Чао бо ти огидне.
17.06.2025 21:27 Ответить
Усіх гараздів!
17.06.2025 21:31 Ответить
59 млрд грн АОЗ знову віддало Павлоградському хімзаводу, саме тому підприємству, щодо якого є купа кримінальних справ і керівник якого отримав підозру СБУ за постачання неякісних мін",
17.06.2025 15:29 Ответить
Дають гроші - зрада, не дають - зрада =)
17.06.2025 17:30 Ответить
ну так тоді здається що всі ці жуматділови це вороги-ворюги
17.06.2025 14:02 Ответить
може тому при владі і нема Українців??бо керують нею пристосуванці та зрадники
17.06.2025 14:05 Ответить
Якщо б у владі була більшість українців, то мафії не знайшлось би місця взагалі, розсипалась би порука і логіка її існування. Тому що захищають Батьківщину Українці і лише одиниці інших. Тому в Україні, після майже зупинки, путінська нелюдська війна вже 6 років набирає обертів. Доки наші розумні і героїчні воїни будуть розплачуватись за чиїсь нікчемні дії? Де ті ж байрактари, а нормальні ВПК снарядів..?
18.06.2025 04:42 Ответить
не було б нічого,народу у нас хватає а ось як нація ми на нашу біду не сформувалися,чи ви хочете сказати що усі служби від сбу до пластмасового поліцяя то не українці??а більшість тилових розжертих військовиків що все життя жили з податків а тепер гріються на всьому до чого дотягнуться не українці???а ті квартироздавачі які загинають ціни на житло для біженців не українці???а ті бізнесмени-бариги які користуючись дефіцитом під час війни і деруть три шкури не українці??
18.06.2025 09:12 Ответить
Це та потужна відповідь путєну про яку сього задвигав лозунги Умеров?
17.06.2025 14:02 Ответить
Проте все ще залишається варіант із кулебіною лопатою.
17.06.2025 14:02 Ответить
зелені паскудні зрадники
17.06.2025 14:04 Ответить
Запуск виробництва снарядів в Україні - це взагалі сам по собі план надійний як швейцарський годинник.
17.06.2025 14:04 Ответить
Може, виробництво "Богдан" у Швейцарію перенести? Для надійності!
17.06.2025 14:46 Ответить
Для початку було б непогано припинити всюди піаритися та ігнорувати майже моментальні прильоти після викладених фото. На 12 році війни.
17.06.2025 22:55 Ответить
Ці клінічні ворюги з банди Єрмачка кістками ляжуть, але українське виробництво будуть гальмувати до останнього. Адже вкрасти можна тільки через прокладки з імпорту. З власного виробництва вкрати значно складніше (а враховуючи суспільну увагу - з власного виробництва вкрасти майже неможливо). А з імпорту - красота - впарюй офшорну прокладку і кради скільки влізе - і бабло з прокладки одразу десь у Омані.
17.06.2025 14:07 Ответить
"Єрмак виконує все,що я єму наказую!"
ЗеленськийВА.
Це - цитата,якщо хось не зрозумів.
17.06.2025 14:10 Ответить
Що обрали у 2019 - те й маємо!
17.06.2025 14:07 Ответить
чому воно до цих пір не на гіляці ????
17.06.2025 14:08 Ответить
..а де зелені ушльопки...які повинні верещати ...це порохоботи винні...?!!! Паскуди... де ви?
17.06.2025 14:08 Ответить
"Через суди спецпенсіонери відсудили собі взад 35 млрд. грн." (підар Гетьманцев).
"Ось де, люди, наші гроші, гроші України" (с)
17.06.2025 14:09 Ответить
І претензій до вави-найвеличнішого ніяких, це не він зірвав, це жумуділов, якого призначив умеров, якого призначив дєрмак
17.06.2025 14:12 Ответить
І знаєте що їм за це буде?
Правильно, - Н І Х * Я !
17.06.2025 14:13 Ответить
А від кого повинно бути? Від тебе і таких як ти?
Точно нічого не буде.
17.06.2025 14:16 Ответить
О як жумаділов умертвляє українців. І не хто небудь, а саме якесь **********.
Та просинайтеся вже, беріть за дупу тих жумаділових. Поки ви живі.
17.06.2025 14:15 Ответить
''Слава'' Зеленському.
''Хоть па-ржалі''.
17.06.2025 14:16 Ответить
ДумайТе
17.06.2025 14:16 Ответить
Ну це ж не Жуматділов особисто воюватиме, йому до сраки ті снаряди. А з русньою і домовитися можна, якщо що.
17.06.2025 14:24 Ответить
Саботаж, крадіжки, корупція - розстріл. Так можно вирішити проблеми в Кабміні. Уговори та премії не діють.
17.06.2025 14:24 Ответить
Воно ніби і так, але ж варто згадати - завжди винен сторож з ключами. Тому розстріли можливі, але жоден саботажник, крадій чи корупціонер, при цьому не постраждає.
17.06.2025 14:35 Ответить
Резнік , баканов - уже розстріляні ?!
17.06.2025 15:31 Ответить
Кожен довоєнний олігарх, який мав гешефти в Україні, пов'язані з видобутком і обробкою корисних копалин, і планує й надалі розвивати тут свій бізнес, мають придбати по 2 -3 лінії з виробництва ***********. Приблизно таких, які відмовилось фінансувати АОЗ. Після чого налагодити виробництво снарядів 155-го калібру у зазначених обсягах. Або тут в підземних цехах, або за кордоном.
Для стимуляції цього процесу потрібен спеціальний інвестиційний закон, головною диспозицією якого має бути ось така вимога до майбутніх отримувачів ліцензій.
17.06.2025 14:26 Ответить
Жумаділова, вісь чоловічий склад АОЗ та їх родичив чоловічої статі на фронт! Гармату надати, а снаряди ні. Ніхай там зачекають коли буде налагоджено виробництво. Наступні будуть більш продуктивні.
17.06.2025 14:30 Ответить
Теж мені новина. Та власне виробництво снарядів "почали спускати в унітаз" ще в 2022, при Рєзнікові. Зараз просто забивають останні цвяхи в труну. Але знаєте, якби ж виключно одних 155мм снарядів. Та окрім них.....і от тут дізнаєтесь колись після війни. Може дізнаєтесь. Бо зривати оборонні виробництва в Україні дозволено, а от якщо розказати що саме "зірвано" і головне ким..... Вибачте за французьку - "візьмуть за ж*пу" протягом години.
Втім знайте, в нас був шанс дійсно вийти на кордони 1991 року. Шанс, щоб на сьогодні більшість ВПК в рашистів горіло. Шанс, бачити в статистиці не 1 млн. втрат ворога, а 2млн. лише вбитих рашистів. Шанс мати власне ППО. Шанс....
Але можете подякувати усім, від 73% виборців до самого Зелі. За втрачений шанс.
А я в же стомився стомився від цієї війни. Від війни не з рашистами - з бюрократами, корупціонерами, злодіями, 23 річними дівахами з манікюром, що керують військовим замовленням, маючи диплом з мін*ету, з зрадниками, з просто тупими, з..... Просто вже обридло.
17.06.2025 14:34 Ответить
І знаєте, я зазвичай критикую тих хто пише фантазії про ядерну зброю, але якщо сказати чесно, за 4 роки війни можна не лише створити виробництво снарядів - можна навіть пару "дохленьких", але разом з тим цілком ядерних бомб зробити. В таємниці звісно, без оголошення в вечірньому відосі та купи фото в усіх ракурсах.
Але не Ізраїль, що ж тут скажеш.
17.06.2025 14:41 Ответить
У Умєрова родина і всі дітки живуть у США і не планують повертатися до України, у Жумаділова родина взагалі у Московії живе.
Такі люди ніколи не будуть працювати на Україну - вони будуть тільки красти і шкодити. Таких як умєров з жумаділовим розстрілювати потрібно, а не на посади ставити!
17.06.2025 14:43 Ответить
Ну і кого за це розстріляли, чи, може, осудили?
17.06.2025 14:45 Ответить
АОЗ-рашистська шарага.котра виконує диверсійну роботу на замовлення куйла в Україні...
17.06.2025 14:53 Ответить
А жумаділов вже отримав нагороду від рф?
17.06.2025 15:00 Ответить
Нелох уже третю зірку отримав
17.06.2025 15:14 Ответить
От якби Зеленський був президентом, такого б ніколи не сталося. Як і окупації Криму, про що зелені вже заявляли...
17.06.2025 15:01 Ответить
Не,ну от схіба в такому випадку в чомусь звинувачувати трумпа?Або ще когось...
17.06.2025 15:09 Ответить
трамп зірвав, адназначна!! зуб даю!!
17.06.2025 15:09 Ответить
Вони безсмертні?
17.06.2025 15:23 Ответить
Портнов довів, що - Ні.
18.06.2025 04:55 Ответить
Зачем снаряды? Куча народу по улицам городов ходит. Бери хватай. Дёшево и сердито. Снаряды денег стоят.
17.06.2025 16:08 Ответить
А у нас Трамп или Европа виновата.Хотя бы билет лотерейный купите мародеры зЕ...
17.06.2025 16:10 Ответить
ЗА ТАКЕ ТРЕБА РОЗСТРІЛЮВАТИ
17.06.2025 16:22 Ответить
Ну що, вибори? Чи ще неначасі?
17.06.2025 16:30 Ответить
Як так можна і досі жити у віртуальній реальності?
Бандери на вас нема, ляді.
17.06.2025 17:00 Ответить
А зе-боти щось про "відновлення ядерної зброї" марять!
17.06.2025 17:13 Ответить
Новина із серії "Одна бабка сказала"... Ні позиції АОЗ ні думки МО, ні експертних висновків про готовність виробництва, лише фінансовий інтерес комерційної структури, яка дуже хоче долучитись до "освоєння" бюджетних коштів. Це не журналістика, а поширення чуток.
17.06.2025 17:20 Ответить
І так завжди, коли потім читаємо про вілми в Іспанії і повні багажники валюти, так? ИкперД ти хрінов, хоч не палися, чорт зеленоголовий.....
17.06.2025 19:26 Ответить
Що тобі не ясно? 8-.
Що більш дорогі імпортні снаряди нам потрібніші за снаряди власного виробництва? Тобі експерта з ОПи чи з МО? А своєї голови нема - Господь образив.
17.06.2025 19:36 Ответить
А ми ще кажемо що Трамп такий сякий
17.06.2025 17:38 Ответить
Жуматділов,,, з призвіща все зрозуміло… як воно опинилось у владі?!?!
17.06.2025 18:53 Ответить
Просто на відчизняні снаряди не накинеш відсотків 300, як на імпортні... Покидьки, сучі покидьки, а винуватий, як завжди, Порох))))
17.06.2025 19:24 Ответить
Я і так знав, що наша влада Г.
Наголосували в 2019 за цю війну...
Ми на людях тримаємося, за рахунок людей...
Боже, бережи Україну!
17.06.2025 19:30 Ответить
Это саботаж!
17.06.2025 20:35 Ответить
Геть обкуреного ішака! Це тупориле чмо свідомо здає країну кацапам.
17.06.2025 20:40 Ответить
А де тут українці?...
17.06.2025 23:13 Ответить
жамутдилов, оглу, умеров - сплошной чуркистан, украинцев нет, с єтими дебилами, кроме зеленіх, войну не выиграть, мы и так ********** по всем направлениям.
17.06.2025 23:19 Ответить
Зелена шобла працює на ворога.
18.06.2025 06:25 Ответить
Поки всх злодюг не будуть оперативно саджати за їх злочини, в нашій країні нічого не зміниться... При нормальному керівництві навіть при тому бардаку, який був на початок 22-го москалів вже за рік і пенту б у нас не було, а так потехеньку здають Україну, знищуючи максимум українців... це вже зрозуміли всі розумні люди в нашій країні...Але за це їм обов'язково буде Божа кара, а може ще і людська...
18.06.2025 08:05 Ответить
Україну розчищають для ж*дів тому все так.
19.06.2025 00:27 Ответить
На місце випуску снарядів терміново організувати відвідування ЗЕленського, Ермака і Подоляка. Запиляти пару відосіків для виявлення геолокації Обєктів.
18.06.2025 08:18 Ответить
Свідоме шкідництво. Але то таке, чужинці. Їм так належиться.
18.06.2025 11:35 Ответить
Скільки ППО треба, щоб прикрити таке виробництво?
18.06.2025 12:07 Ответить
Запахло відкритою зрадою..Умерова терміново у відставку та на нари!
18.06.2025 12:39 Ответить
 
 