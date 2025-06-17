АОЗ сорвала производство 155-мм боеприпасов в Украине
АОЗ фактически сорвала запуск производства в Украине дефицитных 155-мм боеприпасов в этом году. Ее руководитель Жумадилов заявил, что Украина в 2025 году не будет закупать эти боеприпасы изготовленные в рамках совместного проекта компаний "Украинская бронетехника" и чешской Czechoslovak Group (CSG).
Об этом пишет Цензор.НЕТ.
Согласно информации опубликованной на сайте "Межа" в материале "Снарядный и контрактный голод. Что с украинским производством 155-мм боеприпасов?" в 2025 году в Украине планировался запуск совместного производства уникальных и очень необходимых Украине 155-мм боеприпасов. Как отмечалось, это проект компаний "Украинская бронетехника" и чешской CSG. Однако этого не произойдет, поскольку АОЗ не законтрактовала их выпуск в Украине и ограничилась только импортом. Это подтвердил и глава АОЗ Жумадилов заявив: "В этом году мы не ожидаем производства украинских боеприпасов по этому проекту".
В прошлом году компания "Украинская бронетехника" заявила, что намерена наладить в Украине производство дефицитных снарядов 155-мм. Для этого компания решила сотрудничать с чешской компанией CSG, которая имеет соответствующие технологии и возможности. В рамках соглашения, заключенного в октябре 2024 года, между "Украинской бронетехникой" и чешской CSG, предусматривалось развертывание производства боеприпасов калибров НАТО на украинских мощностях. В частности, речь шла о пяти типах снарядов: 155-мм М107, 155-мм L15, 155-мм ER-BT VMK/MKM, 105-мм М1 и танковый 120-мм боеприпас. CSG бесплатно передала техническую документацию на их производство.
В декабре военные представители подтвердили техническую способность "Украинской бронетехники" изготавливать эти снаряды. Компания заявила о готовности произвести 100 тысяч снарядов в 2025 году и 300 тысяч - в 2026-м.
По словам руководителя "Украинской бронетехники" В.Бельбаса, в первый же год до 55% стоимости от каждого изготовленного боеприпаса, в зависимости от его типа, будет оставаться в Украине. А после локализации производства взрывателей и капсульных втулок - до 70%.
Реализация данного проекта, по оценкам "Межи", это пропуск в клуб оружейной элиты мира. Однако, к сожалению, этого не произойдет - Агентство оборонных закупок закупило только импортную часть - поставки из Чехии. Финансирование украинского производства боеприпасов пока не предусмотрено. Как отмечается в материале "проект, который претендовал на сотни тысяч произведенных в Украине снарядов НАТОвских калибров и загрузки заводов на годы вперед, пока ограничивается десятками тысяч заказанных снарядов. И то - не украинских, а импортных."
