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Новости Снабжение бракованных мин ВСУ
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"Павлоградский химзавод", который поставил Силам обороны бракованные мины, снова получил госзаказ на 59 млрд грн, - Сюмар. ДОКУМЕНТ

Предприятие, которое поставило на фронт бракованные мины, снова получило госзаказ на 59 млрд грн.

Об этом сообщила народный депутат из фракции "Европейская Солидарность" Виктория Сюмар со ссылкой на официальный ответ Агентства оборонных закупок, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Европейской солидарности".

контракт на закупку мин

"Где-то полгода назад я получала просто шквал звонков от знакомых с фронта о катастрофе с бракованными минами. Ребята звонили со словами: из 10 мин взрывается максимум 2, и это катастрофа... И вот сейчас получила ответ руководителя АОЗ Жумадилова по новым контрактам на поставку боеприпасов. И вы знаете? 59 млрд грн АОЗ снова отдало Павлоградскому химзаводу, именно тому предприятию, по которому есть куча уголовных дел и руководитель которого получил подозрение СБУ за поставки некачественных мин", - напомнила народный депутат.

"Я не знаю сколько жизней стоил нам этот "брак"... Но знаю, что поставка бракованных мин стала возможной из-за проблем в системе военной приемки. И вот когда эти проблемы до сих пор не устранены, когда есть подозрения, потому что очевиден вред обороноспособности государства, когда в конце концов украинцы жизнями платят за подобные вещи, государство Украина заказывает у этого же предприятия боеприпасов на астрономическую сумму в 60 млрд", - возмутилась Сюмар.

"Кто-то скажет, что они являются монополистами, но наверняка история с минами должна была бы научить диверсифицировать риски и покупать параллельно у партнеров. Должен подчеркнуть: общий бюджет АОЗ на закупку оружия в год - 370 млрд, и 60 из них в первые месяцы года идет на скомпрометированную фирму (хотя я вполне допускаю, что эта компания способна делать и качественные сбросы и тд, но на них сумма существенно меньше). Почему? Мои источники, близкие к руководству Минобороны, намекают на то, что эти компании лоббируются "сверху", а сверху у нас в государстве только один орган, и это не Кабмин", - констатирует Сюмар.

Также читайте: Более 120 тыс. бракованных мин для ВСУ: СБУ задержала руководителей оборонного завода на Днепропетровщине. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

"Да, это большие деньги. Но цена здесь значительно выше - в способности страны защитить себя. И измеряется она жизнями. Именно поэтому я считаю, что внимание к этой теме важно. И контроль. И новая система приема товаров военного назначения тоже критически важна", - убеждена депутат.

"Неэффективность государства здесь означает очень плохие перспективы в страшной войне на истощение с РФ и коррупцию здесь - убивает, и это совсем не пафос или "фигура речи", - резюмирует Сюмар.

Дело о поставках бракованных мин ВСУ

29 апреля 2025 года СБУ задержала руководителей оборонного завода на Днепропетровщине, который поставил в ВСУ бракованные мины.

30 апреля Шевченковский районный суд г. Киева арестовал без альтернативного залога экс-руководителя одного из военных представительств Минобороны Михаила Шкуренко и руководителя группы контроля Юрия Яресько. Также суд взял под стражу на 2 месяца без права залога директора Павлоградского химзавода Леонида Шимана.

Также читайте: НАБУ расследует поставки некачественных мин и причастность к этому чиновников АОЗ, - Антикоррупционный совет при Минобороны. ДОКУМЕНТ

Бракованные мины поставили ВСУ

Напомним, 6 ноября 2024 года сообщалось, что военнослужащие ВСУ получили некачественную партию мин калибра 120 мм, производства Укроборонпрома.

20 ноября обнародовано видео несрабатывания мин, изготовленных "Укроборонпромом".

В Минобороны сообщили, что занимаются расследованием ситуации.

Также журналистка Юлия Кириенко-Меринова заявила, что после огласки ситуации с некачественными минами 120-мм с фронта изъяли партию 82-мм минометных выстрелов, которые также оказались бракованными.

6 декабря в Верховной Раде министр стратегических отраслей промышленности Украины Герман Сметанин заявил, что из миллионов произведенных мин военные зафиксировали лишь 417 случаев нештатного срабатывания. Проблемы с минами Сметанин объяснил качеством импортного пороха.

Также читайте: С начала года Украина получила 400 тыс. снарядов по чешской инициативе, - глава Минобороны Чехии Чернохова

31 декабря стало известно, что некачественные мины попали в подразделения на Времовское направление, в район Большой Новоселки.

9 января 2025 года Бутусов заявил, что после публикации материала о бракованных минах 151-й бригаде доставили качественные боеприпасы.

В Командовании Сил логистики ВСУ заявили, что военные 151 отдельной механизированной бригады не получали некачественных мин.

Автор: 

Сюмар Виктория (421) закупки (759) мина (295) Агентство оборонных закупок (90)


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Топ комментарии
+14
От вже той Порошенко … ти дивись як на війні збагачується. Не то що бубочка все за народ та армію думає. Дякуємо вам 78% відсотків ви це зробили.
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07.05.2025 13:59
+14
Зепідори .
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07.05.2025 14:00
+12
Ну і що Ви зробите цим нахабним ворюгам?
Хіба підете покамлаєте ще голосніше про "не на часі", "переможемо, потім роберемося" чи "не розхитвати країну".
Написали - почитали - підтерлися - крадемо далі.
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07.05.2025 14:02
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От вже той Порошенко … ти дивись як на війні збагачується. Не то що бубочка все за народ та армію думає. Дякуємо вам 78% відсотків ви це зробили.
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07.05.2025 13:59 Ответить
Звідки зайві 5%?
І що ПХЗ належить особисто Зеленському, накшталт як "Ленінська Кузня"?
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07.05.2025 14:48 Ответить
Державне підприємство. Можна повністю поміняти керівництво та технологів. А от верстати і робітники в наявності.
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07.05.2025 15:14 Ответить
Там не у технологах діло. А в "нашому" МО.
Яке спочатку у 19-22 майже добило підприємство.
А зараз нещадно доїть.
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07.05.2025 15:32 Ответить
По наявній інформації, проблеми з мінами були у підривачах і метальних зарядах, які закуповували у інших постачальників. На верстатах робітники роблять корпуси, які потім збирають з КОМПЛЕКТУЮЧИХ у готовий виріб. Якщо комплектуючі лайно, то і виріб можно викидати на сміття.
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07.05.2025 16:25 Ответить
По перше ---такого заводу давно з такою назвою давно немає.А по друге--він давно належить іншим власникам Троль кацапський ти,живеш мірками минулого.
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07.05.2025 15:35 Ответить
30 березня 2017 року на річних загальних зборах акціонерів https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B5_%D0%B0%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5_%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE публічного акціонерного товариства "Завод «Ленінська кузня», які відбулися 30.03.2017 року, акціонерами товариства було ухвалене рішення про зміну найменування товариства на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B5_%D0%B0%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5_%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE приватне акціонерне товариство "Завод «Кузня на Рибальському»https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%BD%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83#cite_note-41 [41]
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07.05.2025 16:21 Ответить
А шо там, і кому належить "Ленінська Кузня"?
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07.05.2025 15:55 Ответить
Наприкінці вересня 2018 року https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BC_%D0%95%D1%81%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%81_%D0%9A%D0%B5%D0%BF%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB фонд Прайм Ессетс Кепітал, який управляє активами Президента України Петра Порошенка, повідомив, що досяг принципової угоди про продаж заводу «Кузня на Рибальському» (Київ) вітчизняному покупцеві.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%BD%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83#cite_note-43 [43]

Здається Пінчук прикупив, але можу помилятися
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07.05.2025 16:28 Ответить
Зепідори .
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07.05.2025 14:00 Ответить
Ну і що Ви зробите цим нахабним ворюгам?
Хіба підете покамлаєте ще голосніше про "не на часі", "переможемо, потім роберемося" чи "не розхитвати країну".
Написали - почитали - підтерлися - крадемо далі.
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07.05.2025 14:02 Ответить
Дєрьмак з татаровим рєшают та набивають кишені. Треба про це не забувати коли вкидають в бус.
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07.05.2025 14:04 Ответить
А скільки там до лінії фронту ?
Чи він на 100 м під землею ?
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07.05.2025 14:10 Ответить
Ну взагалі то він підземний.
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07.05.2025 14:45 Ответить
Алєксашка Мєньшиков, який поставляв армії гнілоє сукнєцо, все одно лишався ближником Петра Першого та продовжував плутати свою шерсть с государствєнной.
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07.05.2025 14:10 Ответить
ну чому-чому..., я пам'ятаю. як у 90-ті існувала просто безліч конвертаційних центрів, зараз трохи менше, але все одно є..., поздоровляю, ми вже точно знаємо, де знаходиться один з них...
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07.05.2025 14:10 Ответить
Жумутдінов у продзабезпеченні натворив лиха, а тепер постачання БК знищить. Дивлюсь в Україні з'явилась нова татарська мафія......
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07.05.2025 14:12 Ответить
Альтернатива є?
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07.05.2025 14:50 Ответить
Не заважайте, зрада понад усе.
Їм навіть на думку не спадає, що недоліки можна виправити.
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07.05.2025 14:52 Ответить
Є. Продовжувати постачати браковані міни з цього ж заводу за рахунок мудрого наріту.
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07.05.2025 14:52 Ответить
Є. У нас три виробника мін в Україні.
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07.05.2025 15:21 Ответить
А пороха і вибухівки (з масштабами виробництва ПХЗ) до них скільки?
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07.05.2025 15:34 Ответить
Наскільки мені відомо, ще рік тому нічого з цього ми не робили. Можливо зараз відновили виробництво вибухівки, але пороха точно не виробляємо.
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07.05.2025 16:43 Ответить

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07.05.2025 14:57 Ответить
Чуют конец войны! Хотят успеть наваровать!
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07.05.2025 14:59 Ответить
Это сюр какой то!
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07.05.2025 15:08 Ответить
У когось, ще є питання, чому ми досі не в НАТО?
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07.05.2025 15:09 Ответить
через те що нас там не бачуть???
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07.05.2025 15:30 Ответить
Через те що наща влада саботує рух у нато
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07.05.2025 16:20 Ответить
а може це наша влада вирішила хайпонути на цій темі а в нато ніхто ні сном не нюхом???може хтось за відсутністю ,,кращих,, ідей для рейтинга так підняв народне натхнення що навіть ніхто не може навіть згадати коли це від нато знадходили пропозиції для нашого вступу???пригадаєте хто ж нам запропонував,як що вже більш як 10 років нас просто динамлять без жодних гарантій??
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07.05.2025 16:40 Ответить
хто бенефіціар теми ,,Україна в Нато,,??
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07.05.2025 16:42 Ответить
Величайшие борцы с украинской коррупцией - Орбан, Фицо и Путин не дают разрешения, вот почему.
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07.05.2025 17:47 Ответить
Є в Україні якісь обмеження в передачі інформації?
ДЛя чого росписувати, хто та скільки боеприпасів випускає?
Ви ще дайте координати для повного набору...
"Дебіли, б*ля!" (с)
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07.05.2025 15:56 Ответить
В УКРАИНЕ ДАВНО НИЧЕГО НЕТ- ТОЛЬКО КАГАЛ,КОТОРЫЙ СПЕШИТ ДОКРАСТЬ
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07.05.2025 16:05 Ответить
З таку хєрню вони на цю суму повиння видати продукції безкоштовно...а може вдвіче більше
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07.05.2025 16:02 Ответить
Не кидати ж налагаджену схему відкатів?
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07.05.2025 16:19 Ответить
Я правильно зрозумiв, що якщо завод поставив браковану продукцiю, то треба завод зупiнити, , робiтников вiдправiти на фронт, а станки порiзати на металобрухт?
Чи може усунути причини браку, та поновити проiзводство?
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07.05.2025 16:53 Ответить
в чому проблема?
віддайте замовлення будь-якому іншому хімзаводу, який буде виробляти такі міни
їх же в нас тисячі
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07.05.2025 17:05 Ответить
Хай шоколадна пані запропонує іншого виробника з такими потужностями.
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07.05.2025 17:16 Ответить
 
 