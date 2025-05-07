"Павлоградский химзавод", который поставил Силам обороны бракованные мины, снова получил госзаказ на 59 млрд грн, - Сюмар. ДОКУМЕНТ

Предприятие, которое поставило на фронт бракованные мины, снова получило госзаказ на 59 млрд грн.

Об этом сообщила народный депутат из фракции "Европейская Солидарность" Виктория Сюмар со ссылкой на официальный ответ Агентства оборонных закупок, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Европейской солидарности".

"Где-то полгода назад я получала просто шквал звонков от знакомых с фронта о катастрофе с бракованными минами. Ребята звонили со словами: из 10 мин взрывается максимум 2, и это катастрофа... И вот сейчас получила ответ руководителя АОЗ Жумадилова по новым контрактам на поставку боеприпасов. И вы знаете? 59 млрд грн АОЗ снова отдало Павлоградскому химзаводу, именно тому предприятию, по которому есть куча уголовных дел и руководитель которого получил подозрение СБУ за поставки некачественных мин", - напомнила народный депутат.

"Я не знаю сколько жизней стоил нам этот "брак"... Но знаю, что поставка бракованных мин стала возможной из-за проблем в системе военной приемки. И вот когда эти проблемы до сих пор не устранены, когда есть подозрения, потому что очевиден вред обороноспособности государства, когда в конце концов украинцы жизнями платят за подобные вещи, государство Украина заказывает у этого же предприятия боеприпасов на астрономическую сумму в 60 млрд", - возмутилась Сюмар.

"Кто-то скажет, что они являются монополистами, но наверняка история с минами должна была бы научить диверсифицировать риски и покупать параллельно у партнеров. Должен подчеркнуть: общий бюджет АОЗ на закупку оружия в год - 370 млрд, и 60 из них в первые месяцы года идет на скомпрометированную фирму (хотя я вполне допускаю, что эта компания способна делать и качественные сбросы и тд, но на них сумма существенно меньше). Почему? Мои источники, близкие к руководству Минобороны, намекают на то, что эти компании лоббируются "сверху", а сверху у нас в государстве только один орган, и это не Кабмин", - констатирует Сюмар.

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"Да, это большие деньги. Но цена здесь значительно выше - в способности страны защитить себя. И измеряется она жизнями. Именно поэтому я считаю, что внимание к этой теме важно. И контроль. И новая система приема товаров военного назначения тоже критически важна", - убеждена депутат.

"Неэффективность государства здесь означает очень плохие перспективы в страшной войне на истощение с РФ и коррупцию здесь - убивает, и это совсем не пафос или "фигура речи", - резюмирует Сюмар.

Дело о поставках бракованных мин ВСУ

29 апреля 2025 года СБУ задержала руководителей оборонного завода на Днепропетровщине, который поставил в ВСУ бракованные мины.

30 апреля Шевченковский районный суд г. Киева арестовал без альтернативного залога экс-руководителя одного из военных представительств Минобороны Михаила Шкуренко и руководителя группы контроля Юрия Яресько. Также суд взял под стражу на 2 месяца без права залога директора Павлоградского химзавода Леонида Шимана.

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Бракованные мины поставили ВСУ

Напомним, 6 ноября 2024 года сообщалось, что военнослужащие ВСУ получили некачественную партию мин калибра 120 мм, производства Укроборонпрома.

20 ноября обнародовано видео несрабатывания мин, изготовленных "Укроборонпромом".

В Минобороны сообщили, что занимаются расследованием ситуации.

Также журналистка Юлия Кириенко-Меринова заявила, что после огласки ситуации с некачественными минами 120-мм с фронта изъяли партию 82-мм минометных выстрелов, которые также оказались бракованными.

6 декабря в Верховной Раде министр стратегических отраслей промышленности Украины Герман Сметанин заявил, что из миллионов произведенных мин военные зафиксировали лишь 417 случаев нештатного срабатывания. Проблемы с минами Сметанин объяснил качеством импортного пороха.

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31 декабря стало известно, что некачественные мины попали в подразделения на Времовское направление, в район Большой Новоселки.

9 января 2025 года Бутусов заявил, что после публикации материала о бракованных минах 151-й бригаде доставили качественные боеприпасы.

В Командовании Сил логистики ВСУ заявили, что военные 151 отдельной механизированной бригады не получали некачественных мин.