Ціни на ліки в останні місяці знижуються, - дослідження
У квітні 2025 року в Україні зафіксовано суттєве зниження цін на лікарські засоби — як на рівні середньої вартості, так і в загальних аптечних продажах. Це стало результатом впливу рішень РНБО та МОЗ, які з 1 березня ввели заборону на маркетингові доплати в аптеках і зобов'язали знизити ціни на найпопулярніші препарати.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" із посиланням на звіт аналітичної компанії "Бізнес Кредит".
Згідно з їхнім дослідженням, у квітні, порівняно з березнем:
- Середньозважена ціна аптечного кошика зменшилась на 7,1% — до 179,36 грн;
- Середня ціна на лікарські засоби знизилась на 6,09% — до 198,83 грн за упаковку;
- Вартість продажу біологічно активних добавок (БАДів) впала на 4,82% — до 232,82 грн за одиницю товару.
Зниження цін відбулося на тлі загального падіння грошових продажів у аптеках на 6,7% порівняно з березнем — до 16,96 млрд грн. Водночас в натуральному вираженні (тобто в кількості проданих упаковок) продажі навіть трохи зросли — на 0,41%, до 94,562 млн упаковок.
Окремо, обсяг продажів лікарських засобів у грошовому вимірі скоротився на 8% (до 13,071 млрд грн), а в натуральному — на 2,15% (до 65,742 млн упаковок). У сегменті БАДів також зафіксовано скорочення: у грошовому вираженні на 6,47%, а в натуральному — на 1,74%.
Водночас зросли ціни на дерматокосметику (+11,9%), косметику (+5,54%) та медичну техніку (+5,74%).
Для порівняння: за підсумками 2024 року середньозважена ціна на ліки становила 186,39 грн (на 17,45% більше, ніж у 2023 році), а аптечні продажі у грошовому вимірі зросли на 10,67%.
Квітнева статистика свідчить про перші позитивні результати антимаркетингової реформи: ціни на ліки знижуються, а українці отримують більше препаратів за менші гроші.
Нагадаємо, що з 1 березня в Україні було тимчасово заборонено маркетингові послуги в аптеках, а уряд спільно з виробниками та аптечними мережами визначив перелік препаратів зі зниженими цінами. Також ціни на препарати з переліку 100 найпопулярніших та понад 200 українських ліків зі спеціального списку знизилися в середньому на 30%. Це стало результатом дії рішення РНБО від 12 лютого про забезпечення доступності ліків для населення.
Насправді ціни ростуть, і то кожен день...
Упаковка ліків коштувала 500в листопада ссічні стала коштувати 700грн
Подешевшали
Приклад купляв препарат рік тому за 80 гривень
Зараз 180 ну зовсім подешевшало але з плюсом в гору.
кому вони лапшу вішають, люди в аптеки ходять а не марафоном лікуються.
Блді брехливі!
Вже валідол блістер 15 грн, валерьянка в табл 163 грн , корвалмент 153 грн пенсіонерам не доступні!
Можливо,і знижуються на вітчизняні незатребувані,у яких строк придатності скоро закічується.