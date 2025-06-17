Ціни на ліки в останні місяці знижуються, - дослідження

У квітні 2025 року в Україні зафіксовано суттєве зниження цін на лікарські засоби — як на рівні середньої вартості, так і в загальних аптечних продажах. Це стало результатом впливу рішень РНБО та МОЗ, які з 1 березня ввели заборону на маркетингові доплати в аптеках і зобов'язали знизити ціни на найпопулярніші препарати.

Згідно з їхнім дослідженням, у квітні, порівняно з березнем:

Середньозважена ціна аптечного кошика зменшилась на 7,1% — до 179,36 грн;

Середня ціна на лікарські засоби знизилась на 6,09% — до 198,83 грн за упаковку;

Вартість продажу біологічно активних добавок (БАДів) впала на 4,82% — до 232,82 грн за одиницю товару.

Зниження цін відбулося на тлі загального падіння грошових продажів у аптеках на 6,7% порівняно з березнем — до 16,96 млрд грн. Водночас в натуральному вираженні (тобто в кількості проданих упаковок) продажі навіть трохи зросли — на 0,41%, до 94,562 млн упаковок.

Окремо, обсяг продажів лікарських засобів у грошовому вимірі скоротився на 8% (до 13,071 млрд грн), а в натуральному — на 2,15% (до 65,742 млн упаковок). У сегменті БАДів також зафіксовано скорочення: у грошовому вираженні на 6,47%, а в натуральному — на 1,74%.

Водночас зросли ціни на дерматокосметику (+11,9%), косметику (+5,54%) та медичну техніку (+5,74%).

Для порівняння: за підсумками 2024 року середньозважена ціна на ліки становила 186,39 грн (на 17,45% більше, ніж у 2023 році), а аптечні продажі у грошовому вимірі зросли на 10,67%.

Квітнева статистика свідчить про перші позитивні результати антимаркетингової реформи: ціни на ліки знижуються, а українці отримують більше препаратів за менші гроші.

Нагадаємо, що з 1 березня в Україні було тимчасово заборонено маркетингові послуги в аптеках, а уряд спільно з виробниками та аптечними мережами визначив перелік препаратів зі зниженими цінами. Також ціни на препарати з переліку 100 найпопулярніших та понад 200 українських ліків зі спеціального списку знизилися в середньому на 30%. Це стало результатом дії рішення РНБО від 12 лютого про забезпечення доступності ліків для населення.

