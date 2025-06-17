РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9631 посетитель онлайн
Новости Снижение цен на лекарства Снижение цен на лекарства в аптеках
570 16

Цены на лекарства в последние месяцы снижаются, - исследование

Цены на лекарства

В апреле 2025 года в Украине зафиксировано существенное снижение цен на лекарственные средства - как на уровне средней стоимости, так и в общих аптечных продажах. Это стало результатом влияния решений СНБО и Минздрава, которые с 1 марта ввели запрет на маркетинговые доплаты в аптеках и обязали снизить цены на самые популярные препараты.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на отчет аналитической компании "Бизнес Кредит".

Согласно их исследованию, в апреле, по сравнению с мартом:

  • Средневзвешенная цена аптечной корзины уменьшилась на 7,1% - до 179,36 грн;
  • Средняя цена на лекарственные средства снизилась на 6,09% - до 198,83 грн за упаковку;
  • Стоимость продажи биологически активных добавок (БАДов) упала на 4,82% - до 232,82 грн за единицу товара.

Снижение цен произошло на фоне общего падения денежных продаж в аптеках на 6,7% по сравнению с мартом - до 16,96 млрд грн. В то же время в натуральном выражении (то есть в количестве проданных упаковок) продажи даже немного выросли - на 0,41%, до 94,562 млн упаковок.

Также читайте: Фармпроизводители призывают к европейской регуляции рынка: аптеки должны работать по четким правилам

Отдельно, объем продаж лекарственных средств в денежном измерении сократился на 8% (до 13,071 млрд грн), а в натуральном - на 2,15% (до 65,742 млн упаковок). В сегменте БАДов также зафиксировано сокращение: в денежном выражении на 6,47%, а в натуральном - на 1,74%.

В то же время выросли цены на дерматокосметику (+11,9%), косметику (+5,54%) и медицинскую технику (+5,74%).

Для сравнения: по итогам 2024 года средневзвешенная цена на лекарства составила 186,39 грн (на 17,45% больше, чем в 2023 году), а аптечные продажи в денежном выражении выросли на 10,67%.

Апрельская статистика свидетельствует о первых положительных результатах антимаркетинговой реформы: цены на лекарства снижаются, а украинцы получают больше препаратов за меньшие деньги.

Напомним, что с 1 марта в Украине были временно запрещены маркетинговые услуги в аптеках, а правительство совместно с производителями и аптечными сетями определило перечень препаратов со сниженными ценами. Также цены на препараты из перечня 100 самых популярных и более 200 украинских лекарств из специального списка снизились в среднем на 30%. Это стало результатом действия решения СНБО от 12 февраля об обеспечении доступности лекарств для населения.

Также читайте: Дефицит лекарств украинцам не грозит: результаты исследования фармрынка

Автор: 

лекарства (1242) цены (2300) цены на лекарства (4)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+8
Брехня. Купую одні й ті самі ліки кожен місяць. Ціни тільки вверх.
показать весь комментарий
17.06.2025 15:30 Ответить
+7
Серйозно?! От, курва, може я не в ті аптеки ходжу...
Насправді ціни ростуть, і то кожен день...
показать весь комментарий
17.06.2025 15:36 Ответить
+4
Суцільна Брехня...
Приклад купляв препарат рік тому за 80 гривень
Зараз 180 ну зовсім подешевшало але з плюсом в гору.
показать весь комментарий
17.06.2025 15:53 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Брехня. Купую одні й ті самі ліки кожен місяць. Ціни тільки вверх.
показать весь комментарий
17.06.2025 15:30 Ответить
Каптопрес по 100 гривень за пачку (20 таблеток) Невже це дорого.? Всіх власниніків фармзаводів , треба розстрілювати без суду і слідства.
показать весь комментарий
17.06.2025 16:37 Ответить
Серйозно?! От, курва, може я не в ті аптеки ходжу...
Насправді ціни ростуть, і то кожен день...
показать весь комментарий
17.06.2025 15:36 Ответить
Ванілін напевно подешевшав ,,і то тюбік коштує 50грн,,,
Упаковка ліків коштувала 500в листопада ссічні стала коштувати 700грн
Подешевшали
показать весь комментарий
17.06.2025 15:41 Ответить
Спочатку підняли в рази ціни на ліки, а тепер знижують аж на 7 відсотків? Я від радості аж сльозу пустив...
показать весь комментарий
17.06.2025 15:43 Ответить
Може десь у когось в голові вони і подешевшали,як і війна закінчилась,а в реальній Україні все навпаки.
показать весь комментарий
17.06.2025 15:44 Ответить
Ці "дослідники" на кого працюють?
показать весь комментарий
17.06.2025 15:49 Ответить
Краще нехай скажуть, у які аптеки вони ходять. Чи це вже буде реклама?
показать весь комментарий
17.06.2025 15:55 Ответить
Суцільна Брехня...
Приклад купляв препарат рік тому за 80 гривень
Зараз 180 ну зовсім подешевшало але з плюсом в гору.
показать весь комментарий
17.06.2025 15:53 Ответить
спочатку задерли ціни перед зеліним "указом" про зниження цін, а тепер вихваляються що ціни впали, на певні позиції ліків...
кому вони лапшу вішають, люди в аптеки ходять а не марафоном лікуються.
показать весь комментарий
17.06.2025 16:01 Ответить
Каптопрес дійсно десь на 20 грн подешевшав.
показать весь комментарий
17.06.2025 16:08 Ответить
На які ліки? Можно весь список? Я записую!

Блді брехливі!
Вже валідол блістер 15 грн, валерьянка в табл 163 грн , корвалмент 153 грн пенсіонерам не доступні!
показать весь комментарий
17.06.2025 16:16 Ответить
Новости из параллельной реальности подогнали. Наши СМИ все больше начинают походить на парашосми.
показать весь комментарий
17.06.2025 16:29 Ответить
Що воно меле.
Можливо,і знижуються на вітчизняні незатребувані,у яких строк придатності скоро закічується.
показать весь комментарий
17.06.2025 18:01 Ответить
Після того, як в лютому різко виросли, в квітні трхи знизились. Результат: і уряд молодець і ціни на кілька процентів піднялись.
показать весь комментарий
17.06.2025 18:02 Ответить
 
 