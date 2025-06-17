Цены на лекарства в последние месяцы снижаются, - исследование

В апреле 2025 года в Украине зафиксировано существенное снижение цен на лекарственные средства - как на уровне средней стоимости, так и в общих аптечных продажах. Это стало результатом влияния решений СНБО и Минздрава, которые с 1 марта ввели запрет на маркетинговые доплаты в аптеках и обязали снизить цены на самые популярные препараты.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на отчет аналитической компании "Бизнес Кредит".

Согласно их исследованию, в апреле, по сравнению с мартом:

Средневзвешенная цена аптечной корзины уменьшилась на 7,1% - до 179,36 грн;

Средняя цена на лекарственные средства снизилась на 6,09% - до 198,83 грн за упаковку;

Стоимость продажи биологически активных добавок (БАДов) упала на 4,82% - до 232,82 грн за единицу товара.

Снижение цен произошло на фоне общего падения денежных продаж в аптеках на 6,7% по сравнению с мартом - до 16,96 млрд грн. В то же время в натуральном выражении (то есть в количестве проданных упаковок) продажи даже немного выросли - на 0,41%, до 94,562 млн упаковок.

Также читайте: Фармпроизводители призывают к европейской регуляции рынка: аптеки должны работать по четким правилам

Отдельно, объем продаж лекарственных средств в денежном измерении сократился на 8% (до 13,071 млрд грн), а в натуральном - на 2,15% (до 65,742 млн упаковок). В сегменте БАДов также зафиксировано сокращение: в денежном выражении на 6,47%, а в натуральном - на 1,74%.

В то же время выросли цены на дерматокосметику (+11,9%), косметику (+5,54%) и медицинскую технику (+5,74%).

Для сравнения: по итогам 2024 года средневзвешенная цена на лекарства составила 186,39 грн (на 17,45% больше, чем в 2023 году), а аптечные продажи в денежном выражении выросли на 10,67%.

Апрельская статистика свидетельствует о первых положительных результатах антимаркетинговой реформы: цены на лекарства снижаются, а украинцы получают больше препаратов за меньшие деньги.

Напомним, что с 1 марта в Украине были временно запрещены маркетинговые услуги в аптеках, а правительство совместно с производителями и аптечными сетями определило перечень препаратов со сниженными ценами. Также цены на препараты из перечня 100 самых популярных и более 200 украинских лекарств из специального списка снизились в среднем на 30%. Это стало результатом действия решения СНБО от 12 февраля об обеспечении доступности лекарств для населения.

Также читайте: Дефицит лекарств украинцам не грозит: результаты исследования фармрынка