Єврокомісія запропонувала поетапно припинити імпорт російського газу та нафти до кінця 2027 року

Єврокомісія офіційно представила законодавчу пропозицію, що передбачає поступову відмову від імпорту російського газу та нафти до кінця 2027 року.

Про це повідомила пресслужба Єврокомісії, пише Цензор.НЕТ.

Згідно з пропозицією, з 1 січня 2026 року забороняється укладати нові контракти на імпорт російського газу. Існуючі короткострокові контракти припинять дію до 17 червня 2026 року, окрім газу, що постачається трубопроводами за довгостроковими угодами до 2027 року. Довгострокові контракти на використання терміналів LNG для російських клієнтів також будуть заборонені.

Імпорт російської нафти планується припинити до кінця 2027 року. Країни ЄС мають розробити плани диверсифікації енергопостачання з чіткими етапами припинення російських енергоресурсів.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн підкреслила: "Росія неодноразово намагалася шантажувати нас, використовуючи енергію як зброю. Ми зробили чіткий вибір: перекрити цей потік і остаточно завершити епоху російських викопних ресурсів у Європі".

Пропозиція очікує розгляду у Європарламенті та Раді ЄС.

