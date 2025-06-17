Еврокомиссия предложила поэтапно остановить импорт российского газа и нефти до конца 2027 года

Еврокомиссия официально представила законодательное предложение, предусматривающее постепенный отказ от импорта российского газа и нефти до конца 2027 года.

Об этом сообщила пресс-служба Еврокомиссии, пишет Цензор.НЕТ.

Согласно предложению, с 1 января 2026 года запрещается заключать новые контракты на импорт российского газа. Существующие краткосрочные контракты прекратят действие до 17 июня 2026 года, кроме газа, поставляемого по трубопроводам по долгосрочным соглашениям до 2027 года. Долгосрочные контракты на использование терминалов LNG для российских клиентов также будут запрещены.

Импорт российской нефти планируется прекратить до конца 2027 года. Страны ЕС должны разработать планы диверсификации энергоснабжения с четкими этапами прекращения российских энергоресурсов.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула: "Россия неоднократно пыталась шантажировать нас, используя энергию как оружие. Мы сделали четкий выбор: перекрыть этот поток и окончательно завершить эпоху российских ископаемых ресурсов в Европе".

Предложение ожидает рассмотрения в Европарламенте и Совете ЕС.

