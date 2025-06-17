УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10840 відвідувачів онлайн
Новини Торгові війни Трампа
3 771 50

Трамп розкритикував ЄС за відсутність вигідної торговельної угоди зі США, - Politico

Трамп поїде на саміт НАТО у червні

Президент США Дональд Трамп розкритикував Європейський Союз за те, що той, на його думку, не запропонував Вашингтону справедливої торговельної угоди.

Про це повідомляє Politico, пише Цензор.НЕТ.

Коментар прозвучав на борту президентського літака Air Force One, за кілька годин після першої офіційної зустрічі Трампа з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

"Ми ведемо переговори, але я не вважаю, що вони пропонують справедливу угоду. Вони або укладуть вигідну угоду, або просто заплатять те, що ми скажемо", - заявив Трамп.

Також президент США повторив свою давню тезу про те, що Європейський Союз, за його словами, "був створений, щоб завдати шкоди США в торгівлі".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Справжній кінець" війни між Ізраїлем та Іраном є кращим за припинення вогню, - Трамп

Автор: 

Євросоюз (14174) Трамп Дональд (7192)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+24
Кому що ,а тупому жлобу тільки гроші ,такого президента США ще не мала.
показати весь коментар
17.06.2025 17:23 Відповісти
+22
Він не просто соціопат, він ще й кінчений довбойоб!
показати весь коментар
17.06.2025 17:24 Відповісти
+19
Хто за шо а вшивий за баню
показати весь коментар
17.06.2025 17:21 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Хто за шо а вшивий за баню
показати весь коментар
17.06.2025 17:21 Відповісти
Кому що ,а тупому жлобу тільки гроші ,такого президента США ще не мала.
показати весь коментар
17.06.2025 17:23 Відповісти
Це йому тільки здається що його забаганки та необдумані рішення принесуть Америці гроші. 100 відсотків, 500 відсотків податку! І мабуть вже порахував в доларах скільки буде. А буде пшик.
показати весь коментар
17.06.2025 17:25 Відповісти
Він не просто соціопат, він ще й кінчений довбойоб!
показати весь коментар
17.06.2025 17:24 Відповісти
Але здається він ще дно не пробив, очікуємо.
показати весь коментар
17.06.2025 18:10 Відповісти
а ху йла за сьогоднішній обстріл України не хочеш розкритикувати?
показати весь коментар
17.06.2025 17:26 Відповісти
А що за толк критикувати *****, коли вже років з 20 про нього та його підданих скотів вже все відомо.
показати весь коментар
17.06.2025 17:29 Відповісти
Нікола Тесла.
«Важко жити у світі, де слова "честь" та "гідність" замінені словом "долар". Сполученими Штатами керує долар, сухий розрахунок. "Довіряй, але перевіряй" - кажуть американці. «Від людей нічого не сховається», - кажуть серби. У Сполучених Штатах необхідно завжди бути напоготові, побоюючись обману. Навіть якщо людина має певну репутацію і становище у суспільстві, вона легко може обдурити ближнього свого.»
показати весь коментар
17.06.2025 17:27 Відповісти
Це він не про Едісона розповідав?
AC/DC
показати весь коментар
17.06.2025 17:36 Відповісти
А де не так? У Сербії? Угу-угу.
показати весь коментар
17.06.2025 19:08 Відповісти
А якщо не заплатять, то шо?
показати весь коментар
17.06.2025 17:28 Відповісти
Дасть два тижні після знову два в потім звинуватить Байдена.
показати весь коментар
17.06.2025 17:29 Відповісти
Буде як тому дядькові, у якого на базарі кожуха вкрали, пішов додому без кожуха.
показати весь коментар
17.06.2025 18:11 Відповісти
В основному риже поцало все гівно виригує на борту свого літака бо там видно немає психіатра.
показати весь коментар
17.06.2025 17:28 Відповісти
Як шоб у минулому Додіку запропонували вигідну для нього угоду то аін би і мати рідну продав би абр на органи або в дешевий бордель.
показати весь коментар
17.06.2025 17:29 Відповісти
За житло не платиш, їжа безкоштовна. Це не тільки вигідно, а ще й справедливо. Бо злодій має сидіти за ґратами.
показати весь коментар
17.06.2025 17:29 Відповісти
*****,як же хочеться щоб на цю істоту впало піаніно з 20го поверху.
показати весь коментар
17.06.2025 17:32 Відповісти
Нікола Тесла
«Американців найбільше турбує багатство, а сербів - гідність. У Сполучених Штатах якщо ти не маєш грошей, то ти ніхто - нуль, порожнє місце. Я відчув це на собі і знаю, про що говорю. Але зате будь-який багатій має повагу, тому що у нього є солідний рахунок у банку, отже, він кращий за інших. На моїй батьківщині все інакше. Можна бути шановним бідняком, а можна й багатієм, якому ніхто не подасть руки.»

Здається, що нічого не змінилось, хіба що таке паскудство розповсюдилось майже по всій Європі та взагалі в світі.
показати весь коментар
17.06.2025 17:32 Відповісти
Посібник "Як стати довбо(ой)бом-соціопатом" - треба зненавидіти усіх, хто не підтримує твої довбо*бічні рішення...
І фсьо, готово...))
показати весь коментар
17.06.2025 17:32 Відповісти
А шо такої, сталося як ждалося, але трамп в це не вірив, рудого ідіота без зайвих заяв посилають *****? Британці уклали якусь там угоду з ним, можливо потім будуть шкодувати про то шо підписали!
показати весь коментар
17.06.2025 17:33 Відповісти
Вони яку треба уклали. Мовчки. А рудий нехай потім кукурікає, як він їх переміг. Він усе одно тих угод не чита.
показати весь коментар
17.06.2025 19:10 Відповісти
Хто про що, а торгаш про угоди. Не про мир та безпеку, а про гешефт.
показати весь коментар
17.06.2025 17:35 Відповісти
Торгаш поганий! Щоб він захлинувся отим золотом! Бажано, розплавленим!
показати весь коментар
17.06.2025 17:36 Відповісти
Ми ведемо переговори, але я не вважаю, що вони пропонують справедливу угоду. Вони або укладуть вигідну угоду, або просто заплатять те, що ми скажемо.
*******, *******, ше трошки, поугрожай, і твоїх громадян ні куда в єс не пустят, в пса буде більше місць для відвідання чим в громадянина сша!
показати весь коментар
17.06.2025 17:37 Відповісти
показати весь коментар
17.06.2025 17:41 Відповісти
В цього гандона тільки гроші в пустій голові. Хай би хтось цю руду суку припі..див.
показати весь коментар
17.06.2025 17:46 Відповісти
Що путін що трамп ЗЛО
показати весь коментар
17.06.2025 17:47 Відповісти
Не бреши собако. Трамп - мерзений поц. А куйло - масовий убивця.
показати весь коментар
17.06.2025 19:12 Відповісти
Як мене,і не тільки мене,за*бав цей «угодник»!
показати весь коментар
17.06.2025 17:51 Відповісти
ІДІОТ!!!! Пошлють тебе як послав Ким Чен Ин, як послав Пупкін, як послала Канада і Данія....
показати весь коментар
17.06.2025 18:05 Відповісти
Йому потрібен медичний догляд.
показати весь коментар
17.06.2025 18:11 Відповісти
Марно, можливо двоє з носилками і один з лопатою.
показати весь коментар
17.06.2025 18:14 Відповісти
Усвіті така напружена обстановка а цей рудий " король" все про гроші,мита та угоди..він схиблений на грошах..
показати весь коментар
17.06.2025 18:11 Відповісти
Воно навмисно сориться з европою
показати весь коментар
17.06.2025 18:12 Відповісти
Не виключено
показати весь коментар
17.06.2025 19:31 Відповісти
Які на хєр угоди??? Війна на дворі, дєдушка! Воювати треба а не *******. І хто з лохом укладає угоди? Хіба такі ж самі лохи.
показати весь коментар
17.06.2025 18:13 Відповісти
Це в тебе війна. А він навіть твоїх висерів не читає. І хто тут лох?
показати весь коментар
17.06.2025 19:13 Відповісти
Може той. хто читає чужі висери.
показати весь коментар
17.06.2025 19:18 Відповісти
Трамп єдиний президент США який поклав болт на не суміщення посади президента і бізнесмена.
Я не знаю кому вдалося виростити в його голові монстра який вважає себе вище хмар і єдиним богом на світі.від.якого залежить життя всього живого на світі. Але хтось спрямовано ростив в ньому цього монстра, який на зовні виглядає мальчик с пальчик.
Йому посрати на все. Для нього є тільки він, його єдине кохання і його гординня яка ледь тримається аби не вилізти як тісто дріжжеве на зовні зірвавши дах остаточно.
Він РАБ грошей і лестощів.

«

Так, компанія родини Трампа, Trump Organization, почала випуск золотого смартфона під назвою T1 та власного мобільного оператора T1 Mobile. Смартфон позиціонується як "елегантний золотий смартфон, створений для продуктивності та з гордістю розроблений і виготовлений у США" https://24tv.ua/tech/trump-mobile-predstaviv-zolotiy-smartfon-t1-za-499-dolariv-iz_n2848442 згідно з 24 Каналу. Його вартість становить 499 доларів, а попередні замовлення вже доступні з депозитом 100 доларів.

Детальніше про смартфон:

Назва: Trump Mobile T1Колір: Золотистий (золотий)Виробництво: 100% в СШАЕкран: 6.8-дюймовий AMOLEDПам'ять: 12 ГБ оперативної, 256 ГБ вбудованоїКамери: 50+2+2 МПАкумулятор: 5000 мАгОпераційна система: Android 15Продаж: Обіцяють запустити у вересніВартість: 499 доларів
показати весь коментар
17.06.2025 18:22 Відповісти
Что-то непонятное. тампон рассказывал, что все его в жöпу целовать хотят, а теперь оказалось, что никто не пришёл.
И это хорошо, думаю, уголовник-тампон скоро станет никому не интересен, кроме самих американцев.
Удивительно конечно, как один человек в США пытается проср@ть 80 летний авторитет страны, разрушая основные договоренности, которые собственно и обеспечивали особое отношение к США, а граждане пассивно смотрят на его действия.
Let's make America shit again!!!
показати весь коментар
17.06.2025 18:49 Відповісти
Трамп турбується, чому ЄС не підписує офігенно вигідну для Європи угоду.
показати весь коментар
17.06.2025 18:50 Відповісти
він думає, що всі вже встигли забути що "переговори" відбуваються після того як сШа навалили в односторонньому порядку мита для країн Євросоюзу
показати весь коментар
17.06.2025 19:04 Відповісти
Намічається чергова бздєлка
показати весь коментар
17.06.2025 19:05 Відповісти
Рижий чорт, бл!
показати весь коментар
17.06.2025 19:13 Відповісти
Черт розумний!
А для цього надо буде робити нову планку дебилізму!
показати весь коментар
17.06.2025 19:28 Відповісти
***, хочеться просто послати ***** рижого дибіла і перечекати 4 роки на адекватного президента 🤦
показати весь коментар
17.06.2025 19:34 Відповісти
Так що це, в ЄС теж немае карт?
показати весь коментар
17.06.2025 19:36 Відповісти
Ми ведемо переговори, але я не вважаю, що вони пропонують справедливу угоду. Вони або укладуть вигідну угоду, або просто заплатять те, що ми скажемо", - заявив Трамп.те.що ти 3,14здиш брехливе " трампло". а чи то "-us КУЙЛО_ щербатого пенса не вартує..."ТПНХ"
показати весь коментар
17.06.2025 20:35 Відповісти
яке ж воно кончене риже лайно,хто захоче вести справи та бізнес з неадекватом.а все відбивається на простих людях
показати весь коментар
17.06.2025 21:19 Відповісти
Почему ЕС должно подписывать не выгодный для себя договор?! Трампон Трампакс ты Идиот!!!!!🤪🥳😆😊😊😂🤗😆
показати весь коментар
17.06.2025 23:42 Відповісти
 
 