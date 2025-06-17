Трамп розкритикував ЄС за відсутність вигідної торговельної угоди зі США, - Politico

Президент США Дональд Трамп розкритикував Європейський Союз за те, що той, на його думку, не запропонував Вашингтону справедливої торговельної угоди.

Про це повідомляє Politico, пише Цензор.НЕТ.

Коментар прозвучав на борту президентського літака Air Force One, за кілька годин після першої офіційної зустрічі Трампа з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

"Ми ведемо переговори, але я не вважаю, що вони пропонують справедливу угоду. Вони або укладуть вигідну угоду, або просто заплатять те, що ми скажемо", - заявив Трамп.

Також президент США повторив свою давню тезу про те, що Європейський Союз, за його словами, "був створений, щоб завдати шкоди США в торгівлі".

