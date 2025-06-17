3 771 50
Трамп раскритиковал ЕС за отсутствие выгодного торгового соглашения с США, - Politico
Президент США Дональд Трамп раскритиковал Европейский Союз за то, что тот, по его мнению, не предложил Вашингтону справедливого торгового соглашения.
Об этом сообщает Politico, пишет Цензор.НЕТ.
Комментарий прозвучал на борту президентского самолета Air Force One, через несколько часов после первой официальной встречи Трампа с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.
"Мы ведем переговоры, но я не считаю, что они предлагают справедливую сделку. Они либо заключат выгодную сделку, либо просто заплатят то, что мы скажем", - заявил Трамп.
Также президент США повторил свой давний тезис о том, что Европейский Союз, по его словам, "был создан, чтобы нанести ущерб США в торговле".
«Важко жити у світі, де слова "честь" та "гідність" замінені словом "долар". Сполученими Штатами керує долар, сухий розрахунок. "Довіряй, але перевіряй" - кажуть американці. «Від людей нічого не сховається», - кажуть серби. У Сполучених Штатах необхідно завжди бути напоготові, побоюючись обману. Навіть якщо людина має певну репутацію і становище у суспільстві, вона легко може обдурити ближнього свого.»
AC/DC
«Американців найбільше турбує багатство, а сербів - гідність. У Сполучених Штатах якщо ти не маєш грошей, то ти ніхто - нуль, порожнє місце. Я відчув це на собі і знаю, про що говорю. Але зате будь-який багатій має повагу, тому що у нього є солідний рахунок у банку, отже, він кращий за інших. На моїй батьківщині все інакше. Можна бути шановним бідняком, а можна й багатієм, якому ніхто не подасть руки.»
Здається, що нічого не змінилось, хіба що таке паскудство розповсюдилось майже по всій Європі та взагалі в світі.
І фсьо, готово...))
*******, *******, ше трошки, поугрожай, і твоїх громадян ні куда в єс не пустят, в пса буде більше місць для відвідання чим в громадянина сша!
Я не знаю кому вдалося виростити в його голові монстра який вважає себе вище хмар і єдиним богом на світі.від.якого залежить життя всього живого на світі. Але хтось спрямовано ростив в ньому цього монстра, який на зовні виглядає мальчик с пальчик.
Йому посрати на все. Для нього є тільки він, його єдине кохання і його гординня яка ледь тримається аби не вилізти як тісто дріжжеве на зовні зірвавши дах остаточно.
Він РАБ грошей і лестощів.
«
Так, компанія родини Трампа, Trump Organization, почала випуск золотого смартфона під назвою T1 та власного мобільного оператора T1 Mobile. Смартфон позиціонується як "елегантний золотий смартфон, створений для продуктивності та з гордістю розроблений і виготовлений у США" https://24tv.ua/tech/trump-mobile-predstaviv-zolotiy-smartfon-t1-za-499-dolariv-iz_n2848442 згідно з 24 Каналу. Його вартість становить 499 доларів, а попередні замовлення вже доступні з депозитом 100 доларів.
Детальніше про смартфон:
Назва: Trump Mobile T1Колір: Золотистий (золотий)Виробництво: 100% в СШАЕкран: 6.8-дюймовий AMOLEDПам'ять: 12 ГБ оперативної, 256 ГБ вбудованоїКамери: 50+2+2 МПАкумулятор: 5000 мАгОпераційна система: Android 15Продаж: Обіцяють запустити у вересніВартість: 499 доларів
И это хорошо, думаю, уголовник-тампон скоро станет никому не интересен, кроме самих американцев.
Удивительно конечно, как один человек в США пытается проср@ть 80 летний авторитет страны, разрушая основные договоренности, которые собственно и обеспечивали особое отношение к США, а граждане пассивно смотрят на его действия.
Let's make America shit again!!!
А для цього надо буде робити нову планку дебилізму!