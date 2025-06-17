Трамп раскритиковал ЕС за отсутствие выгодного торгового соглашения с США, - Politico

Президент США Дональд Трамп раскритиковал Европейский Союз за то, что тот, по его мнению, не предложил Вашингтону справедливого торгового соглашения.

Об этом сообщает Politico, пишет Цензор.НЕТ.

Комментарий прозвучал на борту президентского самолета Air Force One, через несколько часов после первой официальной встречи Трампа с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

"Мы ведем переговоры, но я не считаю, что они предлагают справедливую сделку. Они либо заключат выгодную сделку, либо просто заплатят то, что мы скажем", - заявил Трамп.

Также президент США повторил свой давний тезис о том, что Европейский Союз, по его словам, "был создан, чтобы нанести ущерб США в торговле".

