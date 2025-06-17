РУС
Трамп раскритиковал ЕС за отсутствие выгодного торгового соглашения с США, - Politico

Трамп поедет на саммит НАТО в июне

Президент США Дональд Трамп раскритиковал Европейский Союз за то, что тот, по его мнению, не предложил Вашингтону справедливого торгового соглашения.

Об этом сообщает Politico, пишет Цензор.НЕТ.

Комментарий прозвучал на борту президентского самолета Air Force One, через несколько часов после первой официальной встречи Трампа с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

"Мы ведем переговоры, но я не считаю, что они предлагают справедливую сделку. Они либо заключат выгодную сделку, либо просто заплатят то, что мы скажем", - заявил Трамп.

Также президент США повторил свой давний тезис о том, что Европейский Союз, по его словам, "был создан, чтобы нанести ущерб США в торговле".

Топ комментарии
+24
Кому що ,а тупому жлобу тільки гроші ,такого президента США ще не мала.
показать весь комментарий
17.06.2025 17:23 Ответить
+22
Він не просто соціопат, він ще й кінчений довбойоб!
показать весь комментарий
17.06.2025 17:24 Ответить
+19
Хто за шо а вшивий за баню
показать весь комментарий
17.06.2025 17:21 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Хто за шо а вшивий за баню
показать весь комментарий
17.06.2025 17:21 Ответить
Кому що ,а тупому жлобу тільки гроші ,такого президента США ще не мала.
показать весь комментарий
17.06.2025 17:23 Ответить
Це йому тільки здається що його забаганки та необдумані рішення принесуть Америці гроші. 100 відсотків, 500 відсотків податку! І мабуть вже порахував в доларах скільки буде. А буде пшик.
показать весь комментарий
17.06.2025 17:25 Ответить
Він не просто соціопат, він ще й кінчений довбойоб!
показать весь комментарий
17.06.2025 17:24 Ответить
Але здається він ще дно не пробив, очікуємо.
показать весь комментарий
17.06.2025 18:10 Ответить
а ху йла за сьогоднішній обстріл України не хочеш розкритикувати?
показать весь комментарий
17.06.2025 17:26 Ответить
А що за толк критикувати *****, коли вже років з 20 про нього та його підданих скотів вже все відомо.
показать весь комментарий
17.06.2025 17:29 Ответить
Нікола Тесла.
«Важко жити у світі, де слова "честь" та "гідність" замінені словом "долар". Сполученими Штатами керує долар, сухий розрахунок. "Довіряй, але перевіряй" - кажуть американці. «Від людей нічого не сховається», - кажуть серби. У Сполучених Штатах необхідно завжди бути напоготові, побоюючись обману. Навіть якщо людина має певну репутацію і становище у суспільстві, вона легко може обдурити ближнього свого.»
показать весь комментарий
17.06.2025 17:27 Ответить
Це він не про Едісона розповідав?
AC/DC
показать весь комментарий
17.06.2025 17:36 Ответить
А де не так? У Сербії? Угу-угу.
показать весь комментарий
17.06.2025 19:08 Ответить
А якщо не заплатять, то шо?
показать весь комментарий
17.06.2025 17:28 Ответить
Дасть два тижні після знову два в потім звинуватить Байдена.
показать весь комментарий
17.06.2025 17:29 Ответить
Буде як тому дядькові, у якого на базарі кожуха вкрали, пішов додому без кожуха.
показать весь комментарий
17.06.2025 18:11 Ответить
В основному риже поцало все гівно виригує на борту свого літака бо там видно немає психіатра.
показать весь комментарий
17.06.2025 17:28 Ответить
Як шоб у минулому Додіку запропонували вигідну для нього угоду то аін би і мати рідну продав би абр на органи або в дешевий бордель.
показать весь комментарий
17.06.2025 17:29 Ответить
За житло не платиш, їжа безкоштовна. Це не тільки вигідно, а ще й справедливо. Бо злодій має сидіти за ґратами.
показать весь комментарий
17.06.2025 17:29 Ответить
*****,як же хочеться щоб на цю істоту впало піаніно з 20го поверху.
показать весь комментарий
17.06.2025 17:32 Ответить
Нікола Тесла
«Американців найбільше турбує багатство, а сербів - гідність. У Сполучених Штатах якщо ти не маєш грошей, то ти ніхто - нуль, порожнє місце. Я відчув це на собі і знаю, про що говорю. Але зате будь-який багатій має повагу, тому що у нього є солідний рахунок у банку, отже, він кращий за інших. На моїй батьківщині все інакше. Можна бути шановним бідняком, а можна й багатієм, якому ніхто не подасть руки.»

Здається, що нічого не змінилось, хіба що таке паскудство розповсюдилось майже по всій Європі та взагалі в світі.
показать весь комментарий
17.06.2025 17:32 Ответить
Посібник "Як стати довбо(ой)бом-соціопатом" - треба зненавидіти усіх, хто не підтримує твої довбо*бічні рішення...
І фсьо, готово...))
показать весь комментарий
17.06.2025 17:32 Ответить
А шо такої, сталося як ждалося, але трамп в це не вірив, рудого ідіота без зайвих заяв посилають *****? Британці уклали якусь там угоду з ним, можливо потім будуть шкодувати про то шо підписали!
показать весь комментарий
17.06.2025 17:33 Ответить
Вони яку треба уклали. Мовчки. А рудий нехай потім кукурікає, як він їх переміг. Він усе одно тих угод не чита.
показать весь комментарий
17.06.2025 19:10 Ответить
Хто про що, а торгаш про угоди. Не про мир та безпеку, а про гешефт.
показать весь комментарий
17.06.2025 17:35 Ответить
Торгаш поганий! Щоб він захлинувся отим золотом! Бажано, розплавленим!
показать весь комментарий
17.06.2025 17:36 Ответить
Ми ведемо переговори, але я не вважаю, що вони пропонують справедливу угоду. Вони або укладуть вигідну угоду, або просто заплатять те, що ми скажемо.
*******, *******, ше трошки, поугрожай, і твоїх громадян ні куда в єс не пустят, в пса буде більше місць для відвідання чим в громадянина сша!
показать весь комментарий
17.06.2025 17:37 Ответить
показать весь комментарий
17.06.2025 17:41 Ответить
В цього гандона тільки гроші в пустій голові. Хай би хтось цю руду суку припі..див.
показать весь комментарий
17.06.2025 17:46 Ответить
Що путін що трамп ЗЛО
показать весь комментарий
17.06.2025 17:47 Ответить
Не бреши собако. Трамп - мерзений поц. А куйло - масовий убивця.
показать весь комментарий
17.06.2025 19:12 Ответить
Як мене,і не тільки мене,за*бав цей «угодник»!
показать весь комментарий
17.06.2025 17:51 Ответить
ІДІОТ!!!! Пошлють тебе як послав Ким Чен Ин, як послав Пупкін, як послала Канада і Данія....
показать весь комментарий
17.06.2025 18:05 Ответить
Йому потрібен медичний догляд.
показать весь комментарий
17.06.2025 18:11 Ответить
Марно, можливо двоє з носилками і один з лопатою.
показать весь комментарий
17.06.2025 18:14 Ответить
Усвіті така напружена обстановка а цей рудий " король" все про гроші,мита та угоди..він схиблений на грошах..
показать весь комментарий
17.06.2025 18:11 Ответить
Воно навмисно сориться з европою
показать весь комментарий
17.06.2025 18:12 Ответить
Не виключено
показать весь комментарий
17.06.2025 19:31 Ответить
Які на хєр угоди??? Війна на дворі, дєдушка! Воювати треба а не *******. І хто з лохом укладає угоди? Хіба такі ж самі лохи.
показать весь комментарий
17.06.2025 18:13 Ответить
Це в тебе війна. А він навіть твоїх висерів не читає. І хто тут лох?
показать весь комментарий
17.06.2025 19:13 Ответить
Може той. хто читає чужі висери.
показать весь комментарий
17.06.2025 19:18 Ответить
Трамп єдиний президент США який поклав болт на не суміщення посади президента і бізнесмена.
Я не знаю кому вдалося виростити в його голові монстра який вважає себе вище хмар і єдиним богом на світі.від.якого залежить життя всього живого на світі. Але хтось спрямовано ростив в ньому цього монстра, який на зовні виглядає мальчик с пальчик.
Йому посрати на все. Для нього є тільки він, його єдине кохання і його гординня яка ледь тримається аби не вилізти як тісто дріжжеве на зовні зірвавши дах остаточно.
Він РАБ грошей і лестощів.

«

Так, компанія родини Трампа, Trump Organization, почала випуск золотого смартфона під назвою T1 та власного мобільного оператора T1 Mobile. Смартфон позиціонується як "елегантний золотий смартфон, створений для продуктивності та з гордістю розроблений і виготовлений у США" https://24tv.ua/tech/trump-mobile-predstaviv-zolotiy-smartfon-t1-za-499-dolariv-iz_n2848442 згідно з 24 Каналу. Його вартість становить 499 доларів, а попередні замовлення вже доступні з депозитом 100 доларів.

Детальніше про смартфон:

Назва: Trump Mobile T1Колір: Золотистий (золотий)Виробництво: 100% в СШАЕкран: 6.8-дюймовий AMOLEDПам'ять: 12 ГБ оперативної, 256 ГБ вбудованоїКамери: 50+2+2 МПАкумулятор: 5000 мАгОпераційна система: Android 15Продаж: Обіцяють запустити у вересніВартість: 499 доларів
показать весь комментарий
17.06.2025 18:22 Ответить
Что-то непонятное. тампон рассказывал, что все его в жöпу целовать хотят, а теперь оказалось, что никто не пришёл.
И это хорошо, думаю, уголовник-тампон скоро станет никому не интересен, кроме самих американцев.
Удивительно конечно, как один человек в США пытается проср@ть 80 летний авторитет страны, разрушая основные договоренности, которые собственно и обеспечивали особое отношение к США, а граждане пассивно смотрят на его действия.
Let's make America shit again!!!
показать весь комментарий
17.06.2025 18:49 Ответить
Трамп турбується, чому ЄС не підписує офігенно вигідну для Європи угоду.
показать весь комментарий
17.06.2025 18:50 Ответить
він думає, що всі вже встигли забути що "переговори" відбуваються після того як сШа навалили в односторонньому порядку мита для країн Євросоюзу
показать весь комментарий
17.06.2025 19:04 Ответить
Намічається чергова бздєлка
показать весь комментарий
17.06.2025 19:05 Ответить
Рижий чорт, бл!
показать весь комментарий
17.06.2025 19:13 Ответить
Черт розумний!
А для цього надо буде робити нову планку дебилізму!
показать весь комментарий
17.06.2025 19:28 Ответить
***, хочеться просто послати ***** рижого дибіла і перечекати 4 роки на адекватного президента 🤦
показать весь комментарий
17.06.2025 19:34 Ответить
Так що це, в ЄС теж немае карт?
показать весь комментарий
17.06.2025 19:36 Ответить
Ми ведемо переговори, але я не вважаю, що вони пропонують справедливу угоду. Вони або укладуть вигідну угоду, або просто заплатять те, що ми скажемо", - заявив Трамп.те.що ти 3,14здиш брехливе " трампло". а чи то "-us КУЙЛО_ щербатого пенса не вартує..."ТПНХ"
показать весь комментарий
17.06.2025 20:35 Ответить
яке ж воно кончене риже лайно,хто захоче вести справи та бізнес з неадекватом.а все відбивається на простих людях
показать весь комментарий
17.06.2025 21:19 Ответить
Почему ЕС должно подписывать не выгодный для себя договор?! Трампон Трампакс ты Идиот!!!!!🤪🥳😆😊😊😂🤗😆
показать весь комментарий
17.06.2025 23:42 Ответить
 
 