Міноборони РФ заявило про нібито збиття 48 українських БпЛА

Атака дронів по Росії. Окупанти звітують про збиття

Над територією Росії протягом минулої ночі сили ППО рашистів нібито перехопили та знищили 48 українських БпЛА.

Про це повідомили у Міноборони країни-окупанта, передає Цензор.НЕТ.

Так, окупанти заявили про знищення:

14 – над територією Брянської області,
11 – над територією Курської області,
10 – над територією Орловської області,
5 – над територією Бєлгородської області,
3 – над територією Тульської області,
по два – над територіями Калузької області та Московським регіоном,
один – над територією Липецької області.

Дивіться: Орел у РФ атакували дрони: вибухи пролунали біля НПЗ. ВIДЕО

безпілотник (4917) Міноборони рф (727) Удари по РФ (546)
Ракети потрібні та імітаційні дрони…, багато…, і треба, щоб авіація їхня не літала…
показати весь коментар
18.06.2025 08:43 Відповісти
і щоб пуй здох
показати весь коментар
18.06.2025 08:50 Відповісти
То змість нього буде Нікалай Патрушєв.
показати весь коментар
18.06.2025 09:29 Відповісти
 
 