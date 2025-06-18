Міноборони РФ заявило про нібито збиття 48 українських БпЛА

Над територією Росії протягом минулої ночі сили ППО рашистів нібито перехопили та знищили 48 українських БпЛА.

Про це повідомили у Міноборони країни-окупанта, передає Цензор.НЕТ.

Так, окупанти заявили про знищення:

14 – над територією Брянської області,

11 – над територією Курської області,

10 – над територією Орловської області,

5 – над територією Бєлгородської області,

3 – над територією Тульської області,

по два – над територіями Калузької області та Московським регіоном,

один – над територією Липецької області.

