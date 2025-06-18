Міноборони РФ заявило про нібито збиття 48 українських БпЛА
Над територією Росії протягом минулої ночі сили ППО рашистів нібито перехопили та знищили 48 українських БпЛА.
Про це повідомили у Міноборони країни-окупанта, передає Цензор.НЕТ.
Так, окупанти заявили про знищення:
14 – над територією Брянської області,
11 – над територією Курської області,
10 – над територією Орловської області,
5 – над територією Бєлгородської області,
3 – над територією Тульської області,
по два – над територіями Калузької області та Московським регіоном,
один – над територією Липецької області.
