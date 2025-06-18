Минобороны РФ заявило о якобы сбитых 48 украинских БПЛА

Над территорией России в течение прошлой ночи силы ПВО рашистов якобы перехватили и уничтожили 48 украинских БпЛА.

Об этом сообщили в Минобороны страны-оккупанта, передает Цензор.НЕТ.

Так, оккупанты заявили об уничтожении:

14 - над территорией Брянской области,

11 - над территорией Курской области,

10 - над территорией Орловской области,

5 - над территорией Белгородской области,

3 - над территорией Тульской области,

по два - над территориями Калужской области и Московским регионом,

один - над территорией Липецкой области.

