Минобороны РФ заявило о якобы сбитых 48 украинских БПЛА

Атака дронов по России. Оккупанты сообщают о сбитых

Над территорией России в течение прошлой ночи силы ПВО рашистов якобы перехватили и уничтожили 48 украинских БпЛА.

Об этом сообщили в Минобороны страны-оккупанта, передает Цензор.НЕТ.

Так, оккупанты заявили об уничтожении:

14 - над территорией Брянской области,
11 - над территорией Курской области,
10 - над территорией Орловской области,
5 - над территорией Белгородской области,
3 - над территорией Тульской области,
по два - над территориями Калужской области и Московским регионом,
один - над территорией Липецкой области.

Смотрите: Орел в РФ атаковали дроны: взрывы прогремели возле НПЗ. ВИДЕО

Ракети потрібні та імітаційні дрони…, багато…, і треба, щоб авіація їхня не літала…
18.06.2025 08:43 Ответить
і щоб пуй здох
18.06.2025 08:50 Ответить
То змість нього буде Нікалай Патрушєв.
18.06.2025 09:29 Ответить
 
 