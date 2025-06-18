Минобороны РФ заявило о якобы сбитых 48 украинских БПЛА
Над территорией России в течение прошлой ночи силы ПВО рашистов якобы перехватили и уничтожили 48 украинских БпЛА.
Об этом сообщили в Минобороны страны-оккупанта, передает Цензор.НЕТ.
Так, оккупанты заявили об уничтожении:
14 - над территорией Брянской области,
11 - над территорией Курской области,
10 - над территорией Орловской области,
5 - над территорией Белгородской области,
3 - над территорией Тульской области,
по два - над территориями Калужской области и Московским регионом,
один - над территорией Липецкой области.
Hanka Panyanka
Oleksiy Tym
Weritati
