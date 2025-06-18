Можливе незаконне збагачення заступника генпрокурора: В НАБУ відмовилися відповідати УП, чи розпочали досудове розслідування

У НАБУ відмовились відповісти на запит щодо відкриття досудового розслідування за фактом можливого незаконного збагачення заступником генерального прокурора Ігорем Мустецою.

Про це пише Українська правда, передає Цензор.НЕТ.

Так, за даними журналістів, родина Мустеци суттєво збагатилася під час повномасштабної війни.

Видання надіслало НАБУ запит, щоб уточнити, чи розпочали детективи досудове розслідування за фактом можливого незаконного збагачення заступника генпрокурора.

Проте там відмовились відповідати, посилаючись на таємницю досудового розслідування.

Водночас в Бюро додали, що Кримінальний процесуальний кодекс України визначає, що відомості досудового розслідування можна розголошувати лише з письмового дозволу слідчого або прокурора.

