Можливе незаконне збагачення заступника генпрокурора: В НАБУ відмовилися відповідати УП, чи розпочали досудове розслідування

У НАБУ відмовились відповісти на запит щодо відкриття досудового розслідування за фактом можливого незаконного збагачення заступником генерального прокурора Ігорем Мустецою.

Про це пише Українська правда, передає Цензор.НЕТ.

Так, за даними журналістів, родина Мустеци суттєво збагатилася під час повномасштабної війни.

Видання надіслало НАБУ запит, щоб уточнити, чи розпочали детективи досудове розслідування за фактом можливого незаконного збагачення заступника генпрокурора.

Проте там відмовились відповідати, посилаючись на таємницю досудового розслідування.

Водночас в Бюро додали, що Кримінальний процесуальний кодекс України визначає, що відомості досудового розслідування можна розголошувати лише з письмового дозволу слідчого або прокурора.

Читайте: Сестрі заступника генпрокурора Мустеци квартиру в Києві за понад 2,5 млн грн подарував сусід-пенсіонер, - розслідування

Топ коментарі
Я,например, задаю один и тот же вопрос
Владимиру Александровичу Зеленскому - много лет
Зачем вы ,пан президент ,летали в Оман?
Ну нормальный же вопрос?
Ну нетрудно же ответить
Но Владимир Александрович почему- то стесняется
Не знаете - почему?
Что там такое случилось в Омане ,что ему стыдно ответить?
Мне всякие нехорошие мысли в голову приходят
А ведь он мог просто съездить и попробовать местную оманскую кухню
Вот и поделился бы впечатлениями....
18.06.2025 14:13 Відповісти
Такие нескромные вопросы задаете!!!
18.06.2025 14:07 Відповісти
для першого потрібні мізки а вони заточені під друге
18.06.2025 14:07 Відповісти
Збагачення урану немає, а збагачення чиновників - є.
18.06.2025 14:06 Відповісти
для першого потрібні мізки а вони заточені під друге
18.06.2025 14:07 Відповісти
дайте вгадаю...ммм.....НІ!!
темні тяжкі часи для одних -фантастичні можливості для інших
18.06.2025 14:06 Відповісти
Такие нескромные вопросы задаете!!!
18.06.2025 14:07 Відповісти
Я,например, задаю один и тот же вопрос
Владимиру Александровичу Зеленскому - много лет
Зачем вы ,пан президент ,летали в Оман?
Ну нормальный же вопрос?
Ну нетрудно же ответить
Но Владимир Александрович почему- то стесняется
Не знаете - почему?
Что там такое случилось в Омане ,что ему стыдно ответить?
Мне всякие нехорошие мысли в голову приходят
А ведь он мог просто съездить и попробовать местную оманскую кухню
Вот и поделился бы впечатлениями....
18.06.2025 14:13 Відповісти
Друзям все, іншим закон!
18.06.2025 14:45 Відповісти
А хто з прокурорів чи суддів не збагатився? Є такі? Ті ж самі "інваліди-пенсіонери" наприклад.
18.06.2025 14:07 Відповісти
Розслідування перебуває на стадії - "може порішаєм (домовимося)."
18.06.2025 14:12 Відповісти
та шо ви, ото починаєте?
мати прокурора, ще з часів брєжнєва відкладала по копійчині. ось вам і хатинка в іспаніях.
тесть, дуже талановитий бізнесмен. на новорічних ялинках заробив на квартирку в дубаях.
мерседес, взагалі не його, кум дав покататися.
і взагалі, прокурор, інвалід убд та пенсіонер за вислугу років.
чого всі, до тих прокурорів причепилися?
що, нема чим займатися?
краще, декларуйте прибутки з продажу старих трусів на олх.
18.06.2025 14:15 Відповісти
Цікава стаття. То можливе збагачення, чи вже є докази?
Якась дивна і нова тема «викриття» наче є, а може і немає.
18.06.2025 14:19 Відповісти
 
 