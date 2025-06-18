Возможное незаконное обогащение заместителя генпрокурора: В НАБУ отказались отвечать УП, начали ли досудебное расследование

В НАБУ отказались ответить на запрос об открытии досудебного расследования по факту возможного незаконного обогащения заместителем генерального прокурора Игорем Мустецой.

Об этом пишет Украинская правда, передает Цензор.НЕТ.

Так, по данным журналистов, семья Мустецы существенно обогатилась во время полномасштабной войны.

Издание направило НАБУ запрос, чтобы уточнить, начали ли детективы досудебное расследование по факту возможного незаконного обогащения заместителя генпрокурора.

Однако там отказались отвечать, ссылаясь на тайну досудебного расследования.

В то же время в Бюро добавили, что Уголовный процессуальный кодекс Украины определяет, что сведения досудебного расследования можно разглашать только с письменного разрешения следователя или прокурора.

