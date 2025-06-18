РУС
Возможное незаконное обогащение заместителя генпрокурора: В НАБУ отказались отвечать УП, начали ли досудебное расследование

НАБУ не ответило на запрос о расследовании в отношении Мустецы

В НАБУ отказались ответить на запрос об открытии досудебного расследования по факту возможного незаконного обогащения заместителем генерального прокурора Игорем Мустецой.

Об этом пишет Украинская правда, передает Цензор.НЕТ.

Так, по данным журналистов, семья Мустецы существенно обогатилась во время полномасштабной войны.

Издание направило НАБУ запрос, чтобы уточнить, начали ли детективы досудебное расследование по факту возможного незаконного обогащения заместителя генпрокурора.

Однако там отказались отвечать, ссылаясь на тайну досудебного расследования.

В то же время в Бюро добавили, что Уголовный процессуальный кодекс Украины определяет, что сведения досудебного расследования можно разглашать только с письменного разрешения следователя или прокурора.

Читайте: Сестре заместителя генпрокурора Мустецы квартиру в Киеве за более 2,5 млн грн подарил сосед-пенсионер, - расследование

НАБУ (4602) Мустеца Игорь (10) Офис Генпрокурора (2643)
+5
Я,например, задаю один и тот же вопрос
Владимиру Александровичу Зеленскому - много лет
Зачем вы ,пан президент ,летали в Оман?
Ну нормальный же вопрос?
Ну нетрудно же ответить
Но Владимир Александрович почему- то стесняется
Не знаете - почему?
Что там такое случилось в Омане ,что ему стыдно ответить?
Мне всякие нехорошие мысли в голову приходят
А ведь он мог просто съездить и попробовать местную оманскую кухню
Вот и поделился бы впечатлениями....
18.06.2025 14:13 Ответить
18.06.2025 14:13 Ответить
+3
Такие нескромные вопросы задаете!!!
18.06.2025 14:07 Ответить
18.06.2025 14:07 Ответить
+1
для першого потрібні мізки а вони заточені під друге
18.06.2025 14:07 Ответить
18.06.2025 14:07 Ответить
Збагачення урану немає, а збагачення чиновників - є.
18.06.2025 14:06 Ответить
18.06.2025 14:06 Ответить
для першого потрібні мізки а вони заточені під друге
18.06.2025 14:07 Ответить
18.06.2025 14:07 Ответить
дайте вгадаю...ммм.....НІ!!
темні тяжкі часи для одних -фантастичні можливості для інших
18.06.2025 14:06 Ответить
18.06.2025 14:06 Ответить
Такие нескромные вопросы задаете!!!
18.06.2025 14:07 Ответить
18.06.2025 14:07 Ответить
Я,например, задаю один и тот же вопрос
Владимиру Александровичу Зеленскому - много лет
Зачем вы ,пан президент ,летали в Оман?
Ну нормальный же вопрос?
Ну нетрудно же ответить
Но Владимир Александрович почему- то стесняется
Не знаете - почему?
Что там такое случилось в Омане ,что ему стыдно ответить?
Мне всякие нехорошие мысли в голову приходят
А ведь он мог просто съездить и попробовать местную оманскую кухню
Вот и поделился бы впечатлениями....
18.06.2025 14:13 Ответить
18.06.2025 14:13 Ответить
Друзям все, іншим закон!
18.06.2025 14:45 Ответить
18.06.2025 14:45 Ответить
А хто з прокурорів чи суддів не збагатився? Є такі? Ті ж самі "інваліди-пенсіонери" наприклад.
18.06.2025 14:07 Ответить
18.06.2025 14:07 Ответить
Розслідування перебуває на стадії - "може порішаєм (домовимося)."
18.06.2025 14:12 Ответить
18.06.2025 14:12 Ответить
та шо ви, ото починаєте?
мати прокурора, ще з часів брєжнєва відкладала по копійчині. ось вам і хатинка в іспаніях.
тесть, дуже талановитий бізнесмен. на новорічних ялинках заробив на квартирку в дубаях.
мерседес, взагалі не його, кум дав покататися.
і взагалі, прокурор, інвалід убд та пенсіонер за вислугу років.
чого всі, до тих прокурорів причепилися?
що, нема чим займатися?
краще, декларуйте прибутки з продажу старих трусів на олх.
18.06.2025 14:15 Ответить
18.06.2025 14:15 Ответить
Цікава стаття. То можливе збагачення, чи вже є докази?
Якась дивна і нова тема «викриття» наче є, а може і немає.
18.06.2025 14:19 Ответить
18.06.2025 14:19 Ответить
 
 