ЄС повністю припинить імпорт викопного палива з Росії до кінця 2027 року - навіть у разі миру, - The Guardian

Європейська комісія заявила про остаточну відмову від імпорту російського викопного палива до кінця 2027 року, незалежно від розвитку війни в Україні.

Про це заявив єврокомісар з питань енергетики Дан Йоргенсен, повідомляє The Guardian, передає Цензор.НЕТ.

За словами Йоргенсена, нова ініціатива спрямована не лише на реакцію щодо повномасштабного вторгнення РФ, а й через використання Москвою енергетики як інструменту тиску. "Росія використовує енергію як зброю проти нас, тому що Росія шантажує держави-члени ЄС, і тому вона не є торговим партнером, якому можна довіряти", - сказав єврокомісар.

План передбачає повну заборону імпорту російського газу навіть після потенційного завершення війни. "Це також означає, що незалежно від того, чи буде мир, чи ні - а ми всі, звичайно, сподіваємося, що буде, - ця заборона залишиться в силі", - підкреслив він.

Як зазначається, нова ініціатива вже зіткнулася з опором з боку Угорщини, Словаччини та Австрії, які все ще залежать від постачання російських енергоносіїв. Проте, за оцінками, ці країни не мають достатньої підтримки серед інших членів ЄС, щоб заблокувати ухвалення плану у вигляді обов’язкового законодавства.

