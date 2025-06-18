ЕС полностью остановит импорт ископаемого топлива из России до конца 2027 года - даже в случае мира, - The Guardian

Европейская комиссия заявила об окончательном отказе от импорта российского ископаемого топлива до конца 2027 года, независимо от развития войны в Украине.

Об этом заявил еврокомиссар по вопросам энергетики Дан Йоргенсен, сообщает The Guardian, передает Цензор.НЕТ.

По словам Йоргенсена, новая инициатива направлена не только на реакцию относительно полномасштабного вторжения РФ, но и из-за использования Москвой энергетики как инструмента давления. "Россия использует энергию как оружие против нас, потому что Россия шантажирует государства-члены ЕС, и поэтому она не является торговым партнером, которому можно доверять", - сказал еврокомиссар.

План предусматривает полный запрет импорта российского газа даже после потенциального завершения войны. "Это также означает, что независимо от того, будет ли мир или нет - а мы все, конечно, надеемся, что будет, - этот запрет останется в силе", - подчеркнул он.

Как отмечается, новая инициатива уже столкнулась с сопротивлением со стороны Венгрии, Словакии и Австрии, которые все еще зависят от поставок российских энергоносителей. Однако, по оценкам, эти страны не имеют достаточной поддержки среди других членов ЕС, чтобы заблокировать принятие плана в виде обязательного законодательства.

