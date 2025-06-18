Візити високопосадовців ВООЗ до РФ - неприпустимі на тлі агресії проти України, - МОЗ України

У МОЗ України назвали "неприпустимим" візит Регіонального директора ВООЗ Ханса Клюге до Москви, де він провів зустріч з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим.

Про це повідомили у пресцентрі МОЗ України, передає Цензор.НЕТ.

"Міністерство охорони здоров’я України висловлює глибоке занепокоєння з приводу поїздки Регіонального директора Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Ханса Клюге до Москви та його зустрічі з міністром закордонних справ російської федерації Сергієм Лавровим 16 червня 2025 року. МОЗ України вважає, що здійснення подібних візитів у цей час - неприпустиме. Такі контакти з представниками держави-агресора послаблюють дипломатичну ізоляцію росії, підривають авторитет міжнародних організацій, зокрема ВООЗ, та ставлять під сумнів принципову позицію щодо захисту міжнародного гуманітарного права", - йдеться в повідомленні.

У МОЗ зауважили, що в той час, коли українські медики щодня рятують життя в екстремальних умовах - під обстрілами, в пошкоджених лікарнях, ризикуючи власним життям, - сигнали про готовність до "нормалізації" відносин із державою, яка систематично атакує систему охорони здоров’я, мають вигляд спроби заплющити очі на очевидні злочини.

Читайте: Росія пошкодила і знищила понад 2300 об’єктів медичної інфраструктури: вже понад тисячу відновлено

Зазначається, що станом на початок червня 2025 року задокументовано пошкодження або знищення 2354 об’єктів у складі 769 медичних закладів. Багато з них досі функціонують у зоні ризику, а медичні працівники гинуть або зазнають поранень під час виконання службових обов’язків.

"У нинішній ситуації будь-які прояви "business as usual" у взаємодії з рф створюють небезпечний прецедент толерування злочинів проти людяності та підривають довіру до міжнародної спільноти. російська федерація намагається використати авторитет ВООЗ для легітимізації власної міжнародної позиції, просуваючи образ "відновлення діалогу" та подаючи візити посадовців ООН як ознаку нормалізації свого статусу", - наголосили в міністерстві.

Читайте: З початку війни зафіксовано 1940 атак на медичну систему України з боку РФ, - ВООЗ

Крім того, МОЗ України закликає ВООЗ зберігати чітку лінію поведінки, публічно засуджуючи атаки на заклади охорони здоров’я, медичний транспорт, працівників і пацієнтів: "У нинішніх умовах будь-які офіційні візити до рф мають бути призупинені. Натомість пріоритетом повинна залишатися розбудова співпраці з українськими установами - у відновленні медичної інфраструктури, наданні психосоціальної допомоги та реабілітації постраждалих. Візит до Москви суперечить курсу, якого Всесвітня організація охорони здоров’я разом із більшістю держав-членів послідовно дотримується протягом останніх трьох років. Із початку повномасштабного вторгнення росії в Україну ВООЗ неодноразово демонструвала чітку позицію щодо неприпустимості агресії проти цивільного населення та атак на систему охорони здоров’я".

Також у МОЗ нагадали, що починаючи з 2022 року Всесвітня асамблея охорони здоров’я та Європейський регіональний комітет схвалили 5 резолюцій та рішень щодо надзвичайної ситуації у сфері охорони здоров’я України та країн, які розміщують та приймають біженців, спричиненої російською агресією. У травні 2023 року, держави Європейського регіону підтримали рішення про закриття офісу ВООЗ із неінфекційних захворювань у Москві та перенесення його до Копенгагена — попри спротив Росії. Цей крок засвідчив, що країни-члени не готові миритися з агресією навіть у питаннях технічного співробітництва. Зазначені кроки свідчать: міжнародна спільнота не визнає агресію нормою.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що регіональний директор ВООЗ Ханс Клюге провів у Москві зустріч з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим та потиснув йому руку.