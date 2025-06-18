Визиты высокопоставленных чиновников ВОЗ в РФ недопустимы на фоне агрессии против Украины, - МОЗ Украины

В Минздраве Украины назвали "недопустимым" визит Регионального директора ВОЗ Ханса Клюге в Москву, где он провел встречу с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

Об этом сообщили в пресс-центре Минздрава Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Министерство здравоохранения Украины выражает глубокую обеспокоенность по поводу поездки Регионального директора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханса Клюге в Москву и его встречи с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым 16 июня 2025 года. Минздрав Украины считает, что осуществление подобных визитов в это время - недопустимо. Такие контакты с представителями государства-агрессора ослабляют дипломатическую изоляцию России, подрывают авторитет международных организаций, в частности ВОЗ, и ставят под сомнение принципиальную позицию по защите международного гуманитарного права", - говорится в сообщении.

В Минздраве отметили, что в то время, когда украинские медики ежедневно спасают жизни в экстремальных условиях - под обстрелами, в поврежденных больницах, рискуя собственной жизнью, - сигналы о готовности к "нормализации" отношений с государством, которое систематически атакует систему здравоохранения, выглядят как попытка закрыть глаза на очевидные преступления.

Отмечается, что по состоянию на начало июня 2025 года задокументировано повреждение или уничтожение 2354 объектов в составе 769 медицинских учреждений. Многие из них до сих пор функционируют в зоне риска, а медицинские работники погибают или получают ранения при исполнении служебных обязанностей.

"В нынешней ситуации любые проявления "business as usual" во взаимодействии с рф создают опасный прецедент толерантности преступлений против человечности и подрывают доверие к международному сообществу. российская федерация пытается использовать авторитет ВОЗ для легитимизации собственной международной позиции, продвигая образ "восстановления диалога" и подавая визиты должностных лиц ООН как признак нормализации своего статуса", - отметили в министерстве.

Кроме того, Минздрав Украины призывает ВОЗ сохранять четкую линию поведения, публично осуждая атаки на учреждения здравоохранения, медицинский транспорт, работников и пациентов: "В нынешних условиях любые официальные визиты в Россию должны быть приостановлены. Зато приоритетом должно оставаться развитие сотрудничества с украинскими учреждениями - в восстановлении медицинской инфраструктуры, оказании психосоциальной помощи и реабилитации пострадавших. Визит в Москву противоречит курсу, которого Всемирная организация здравоохранения вместе с большинством государств-членов последовательно придерживается в течение последних трех лет. С начала полномасштабного вторжения России в Украину ВОЗ неоднократно демонстрировала четкую позицию о недопустимости агрессии против гражданского населения и атак на систему здравоохранения".

Также в Минздраве напомнили, что начиная с 2022 года Всемирная ассамблея здравоохранения и Европейский региональный комитет одобрили 5 резолюций и решений по чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения Украины и стран, которые размещают и принимают беженцев, вызванной российской агрессией. В мае 2023 года государства Европейского региона поддержали решение о закрытии офиса ВОЗ по неинфекционным заболеваниям в Москве и переносе его в Копенгаген - несмотря на сопротивление России. Этот шаг показал, что страны-члены не готовы мириться с агрессией даже в вопросах технического сотрудничества. Указанные шаги свидетельствуют: международное сообщество не признает агрессию нормой.

Напомним, ранее сообщалось, что региональный директор ВОЗ Ханс Клюге провел в Москве встречу с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и пожал ему руку.