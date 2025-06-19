Росія готова віддати ще понад три тисячі тіл солдатів ЗСУ, - Путін

Російський диктатор Володимир Путін заявив про готовність Росії повернути Україні ще 3000 тіл загиблих військових в рамках обміну полоненими.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ, про це президент РФ заявив під час зустрічі з представниками світових інформагентств на Петербурзькому міжнародному економічному форумі.

За словами Путіна, мирні переговори у Стамбулі "мають сенс і позитивний результат".

Він додав, що сторони вже домовилися про обмін 1200 полонених і Росія "вже віддала 500 осіб - 400 отримали назад, думаю, отримаємо всіх, кого повинні отримати".

"На жаль, важко про це говорити. Ми віддали більше ніж 6000 тіл загиблих військовослужбовців України, натомість отримали 57. Готові ще 3000 віддати зараз. Це все-таки позитивний результат переговорів у Стамбулі", - заявив російський диктатор.

Нагадаємо, за словами міністра оборони Рустема Умєрова, російська сторона минулого тиждень передала Україні 4812 тіл загиблих.