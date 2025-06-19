УКР
Новини Обмін полеглими захисниками
5 524 37

Росія готова віддати ще понад три тисячі тіл солдатів ЗСУ, - Путін

репатріація

Російський диктатор Володимир Путін заявив про готовність Росії повернути Україні ще 3000 тіл загиблих військових в рамках обміну полоненими.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ, про це президент РФ заявив під час зустрічі з представниками світових інформагентств на Петербурзькому міжнародному економічному форумі.

За словами Путіна, мирні переговори у Стамбулі "мають сенс і позитивний результат".

Він додав, що сторони вже домовилися про обмін 1200 полонених і Росія "вже віддала 500 осіб - 400 отримали назад, думаю, отримаємо всіх, кого повинні отримати".

"На жаль, важко про це говорити. Ми віддали більше ніж 6000 тіл загиблих військовослужбовців України, натомість отримали 57. Готові ще 3000 віддати зараз. Це все-таки позитивний результат переговорів у Стамбулі", - заявив російський диктатор.

Нагадаємо, за словами міністра оборони Рустема Умєрова, російська сторона минулого тиждень передала Україні 4812 тіл загиблих.

Автор: 

обмін (1277) путін володимир (24841)
Топ коментарі
+15
...в полон поранених ви не берете, вбитих тим паче, тобто закатували хлопців і вже яку кількість передали, а рашистам повертають тільки наївшихся підарів. Коли закінчиться в нас цей абсурд?
показати весь коментар
19.06.2025 07:04 Відповісти
+10
Тисячу рештків тіл перемішаних з рештками орків...
показати весь коментар
19.06.2025 07:04 Відповісти
+10
Да стохни ублюдок кацапский вместе що своей мамашей-шлюхой.
показати весь коментар
19.06.2025 07:06 Відповісти
Грамотно подає, дияволове поріддя. Ич , який математик.
показати весь коментар
19.06.2025 07:00 Відповісти
Гебня є гебня.
показати весь коментар
19.06.2025 07:05 Відповісти
саме так-бо вже є такі випадки...
показати весь коментар
19.06.2025 07:07 Відповісти
Бо треба ще й по максимуму ускладнити розпізнання.
показати весь коментар
19.06.2025 07:39 Відповісти
А ще і багато цивільних.....!!!!
показати весь коментар
19.06.2025 10:27 Відповісти
Ну а на тіла власного біосміття істоті звісно начхати.
показати весь коментар
19.06.2025 07:04 Відповісти
Коли малороси на виборах будуть обирати у Президенти українця, а не j2u
показати весь коментар
19.06.2025 07:32 Відповісти
Чому не 1000000 ,а тільки 65 т. Ти краще рахуй скільки сросіяк здохло в Україні,в так званій" сво" авантюрі,а в Україні ми самі порахуємо ,без твоєї свинопсячої допомоги,кацапчик.
показати весь коментар
19.06.2025 07:11 Відповісти
Сдохни проклятая кацапская гнида вместе що своими дебильными родичами.
показати весь коментар
19.06.2025 07:23 Відповісти
Про 65тис. вбитих на курському напрямку-це з точністю до навпаки. Типова маніпуляція гебнявої ботви. Скидати власні прой@би на противника і заповнювати цим лайном інфопростір.
показати весь коментар
19.06.2025 07:22 Відповісти
Иди повесся *****.
показати весь коментар
19.06.2025 07:21 Відповісти
Знатно рве вас кацапів Смачно попустили ваше "вєлічіє"
показати весь коментар
19.06.2025 07:36 Відповісти
Кого ти хочеш тут здивувати ступінню своєї їпанутості?
показати весь коментар
19.06.2025 07:41 Відповісти
для чого ви на ******* нерви витрачаєте? як спам позначте та й все. воно ж не людина - так, ****** якась.
показати весь коментар
19.06.2025 07:28 Відповісти
про тебе, ******, про тебе.
показати весь коментар
19.06.2025 07:32 Відповісти
То шо ішак віддає кацапських полонених взамін на переданий нам утилізований кацапський непотріб під виглядом наших Героїв?
показати весь коментар
19.06.2025 07:22 Відповісти
Poniatna byla srazu sto kacapi eto budet ispolzyvat dlia propogandi kak dlia svojix ,tak i dlia zapada.pojmi kak bi tak s odnoj storoni poteri 6000 a vot s drugoj tolko 67.Dlia Trampa takze sojdiot eto.Zdes ne a kakix mirnix razgovorax daze mysli netu
показати весь коментар
19.06.2025 07:24 Відповісти
Не вірю. Не вірю що зберігали в принципі таку кількість. Це явно якась дічь, коли віддадуть своїх орків-і світу заявлять що вони дуже добрі, і українцям насруть на голову. Чим далі тим брудніше. Абсолютне зло
показати весь коментар
19.06.2025 07:36 Відповісти
Так і є. Це дічь. Недарма тут кацапська ботва кукурікає.
показати весь коментар
19.06.2025 07:41 Відповісти
Ситуация стремная, что отказаться нельзя.
Специально перемешанные останки, абсолютно придуманная цифра.
Он теперь всех бомжей так будет фасовать вместе с несколькими героями. И годы на опознания.
Абсолютнейшая террористическая мразь..
показати весь коментар
19.06.2025 07:48 Відповісти
Та здохни фашиська мерзота ,вірити чорту себе не поважати кого вони там передають ?,на жаль ця паскуда водить за носа не лише Трампа ,а і Зелю
показати весь коментар
19.06.2025 08:00 Відповісти
Тільки одне НО, серед тих 6 000 тіл що нещодавно були повернуті рашистами Україні вже за результатами аналізу ДНК виявлені тіла самих рашистів і скільки буде такого загалом невідомо, бо це не швидкий процес, тому усі ці заяви )(уйла (воно ж путін) є не більш ніж пропагандистські заяви котрі спрямовані на одне - негативний вплив на свідомість українців та світового суспільства. Достатньо згадати про те як висвітлювала Москва ту саму процедуру повернення тих самих 6-ти тисяч - то Україна "не бажає" їх отримувати, то "це все лише з Курської області", у той час як більшість тіл навіть за списками самих рашистів були зі східних областей України. Тому треба пам'ятати, що жодного разу Кремль не казав правди, а або відверто брехав, або викручував правду з ніг на голову заради власних наративів!!!
показати весь коментар
19.06.2025 08:35 Відповісти
Расіяни з українськими бірками.
показати весь коментар
19.06.2025 10:31 Відповісти
Це мабуть разом з своїми "ванюшками" яких вони підкидають щоб не виплачувати рабам "грабавиє".
показати весь коментар
19.06.2025 11:23 Відповісти
Їжаку зрозуміло, що у них набагато більше наших загиблих, бо вони наступають і всі їх тисячі загиблих залишаються у них. А навіть якщо на нашій частині ЛБЗ є їхні 200-ті, то вони останні, кого ми будемо евакуювати, бо вивезти своїх поранених проблема, не те, що їх загиблих.
показати весь коментар
19.06.2025 11:28 Відповісти
 
 