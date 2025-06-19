РУС
Новости Обмен павшими защитниками
5 524 37

Россия готова отдать еще более трех тысяч тел солдат ВСУ, - Путин

репатриация

Российский диктатор Владимир Путин заявил о готовности России вернуть Украине еще 3000 тел погибших военных в рамках обмена пленными.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ, об этом президент РФ заявил во время встречи с представителями мировых информагентств на Петербургском международном экономическом форуме.

По словам Путина, мирные переговоры в Стамбуле "имеют смысл и положительный результат".

Он добавил, что стороны уже договорились об обмене 1200 пленных и Россия "уже отдала 500 человек - 400 получили обратно, думаю, получим всех, кого должны получить".

"К сожалению, трудно об этом говорить. Мы отдали более 6000 тел погибших военнослужащих Украины, взамен получили 57. Готовы еще 3000 отдать сейчас. Это все-таки положительный результат переговоров в Стамбуле", - заявил российский диктатор.

Напомним, по словам министра обороны Рустема Умерова, российская сторона на прошлой неделе передала Украине 4812 тел погибших.

Автор: 

обмен (1495) путин владимир (32225)
Топ комментарии
+15
...в полон поранених ви не берете, вбитих тим паче, тобто закатували хлопців і вже яку кількість передали, а рашистам повертають тільки наївшихся підарів. Коли закінчиться в нас цей абсурд?
19.06.2025 07:04 Ответить
+10
Тисячу рештків тіл перемішаних з рештками орків...
19.06.2025 07:04 Ответить
+10
Да стохни ублюдок кацапский вместе що своей мамашей-шлюхой.
19.06.2025 07:06 Ответить
Комментировать
Грамотно подає, дияволове поріддя. Ич , який математик.
19.06.2025 07:00 Ответить
Гебня є гебня.
19.06.2025 07:05 Ответить
Тисячу рештків тіл перемішаних з рештками орків...
19.06.2025 07:04 Ответить
саме так-бо вже є такі випадки...
19.06.2025 07:07 Ответить
Бо треба ще й по максимуму ускладнити розпізнання.
19.06.2025 07:39 Ответить
А ще і багато цивільних.....!!!!
19.06.2025 10:27 Ответить
Ну а на тіла власного біосміття істоті звісно начхати.
19.06.2025 07:04 Ответить
...в полон поранених ви не берете, вбитих тим паче, тобто закатували хлопців і вже яку кількість передали, а рашистам повертають тільки наївшихся підарів. Коли закінчиться в нас цей абсурд?
19.06.2025 07:04 Ответить
Коли малороси на виборах будуть обирати у Президенти українця, а не j2u
19.06.2025 07:32 Ответить
Да стохни ублюдок кацапский вместе що своей мамашей-шлюхой.
19.06.2025 07:06 Ответить
Чому не 1000000 ,а тільки 65 т. Ти краще рахуй скільки сросіяк здохло в Україні,в так званій" сво" авантюрі,а в Україні ми самі порахуємо ,без твоєї свинопсячої допомоги,кацапчик.
19.06.2025 07:11 Ответить
Сдохни проклятая кацапская гнида вместе що своими дебильными родичами.
19.06.2025 07:23 Ответить
Про 65тис. вбитих на курському напрямку-це з точністю до навпаки. Типова маніпуляція гебнявої ботви. Скидати власні прой@би на противника і заповнювати цим лайном інфопростір.
19.06.2025 07:22 Ответить
Иди повесся *****.
19.06.2025 07:21 Ответить
Знатно рве вас кацапів Смачно попустили ваше "вєлічіє"
19.06.2025 07:36 Ответить
Кого ти хочеш тут здивувати ступінню своєї їпанутості?
19.06.2025 07:41 Ответить
для чого ви на ******* нерви витрачаєте? як спам позначте та й все. воно ж не людина - так, ****** якась.
19.06.2025 07:28 Ответить
про тебе, ******, про тебе.
19.06.2025 07:32 Ответить
То шо ішак віддає кацапських полонених взамін на переданий нам утилізований кацапський непотріб під виглядом наших Героїв?
19.06.2025 07:22 Ответить
Poniatna byla srazu sto kacapi eto budet ispolzyvat dlia propogandi kak dlia svojix ,tak i dlia zapada.pojmi kak bi tak s odnoj storoni poteri 6000 a vot s drugoj tolko 67.Dlia Trampa takze sojdiot eto.Zdes ne a kakix mirnix razgovorax daze mysli netu
19.06.2025 07:24 Ответить
Не вірю. Не вірю що зберігали в принципі таку кількість. Це явно якась дічь, коли віддадуть своїх орків-і світу заявлять що вони дуже добрі, і українцям насруть на голову. Чим далі тим брудніше. Абсолютне зло
19.06.2025 07:36 Ответить
Так і є. Це дічь. Недарма тут кацапська ботва кукурікає.
19.06.2025 07:41 Ответить
Ситуация стремная, что отказаться нельзя.
Специально перемешанные останки, абсолютно придуманная цифра.
Он теперь всех бомжей так будет фасовать вместе с несколькими героями. И годы на опознания.
Абсолютнейшая террористическая мразь..
19.06.2025 07:48 Ответить
Та здохни фашиська мерзота ,вірити чорту себе не поважати кого вони там передають ?,на жаль ця паскуда водить за носа не лише Трампа ,а і Зелю
19.06.2025 08:00 Ответить
Тільки одне НО, серед тих 6 000 тіл що нещодавно були повернуті рашистами Україні вже за результатами аналізу ДНК виявлені тіла самих рашистів і скільки буде такого загалом невідомо, бо це не швидкий процес, тому усі ці заяви )(уйла (воно ж путін) є не більш ніж пропагандистські заяви котрі спрямовані на одне - негативний вплив на свідомість українців та світового суспільства. Достатньо згадати про те як висвітлювала Москва ту саму процедуру повернення тих самих 6-ти тисяч - то Україна "не бажає" їх отримувати, то "це все лише з Курської області", у той час як більшість тіл навіть за списками самих рашистів були зі східних областей України. Тому треба пам'ятати, що жодного разу Кремль не казав правди, а або відверто брехав, або викручував правду з ніг на голову заради власних наративів!!!
19.06.2025 08:35 Ответить
Расіяни з українськими бірками.
19.06.2025 10:31 Ответить
Це мабуть разом з своїми "ванюшками" яких вони підкидають щоб не виплачувати рабам "грабавиє".
19.06.2025 11:23 Ответить
Їжаку зрозуміло, що у них набагато більше наших загиблих, бо вони наступають і всі їх тисячі загиблих залишаються у них. А навіть якщо на нашій частині ЛБЗ є їхні 200-ті, то вони останні, кого ми будемо евакуювати, бо вивезти своїх поранених проблема, не те, що їх загиблих.
19.06.2025 11:28 Ответить
 
 