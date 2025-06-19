Россия готова отдать еще более трех тысяч тел солдат ВСУ, - Путин

Российский диктатор Владимир Путин заявил о готовности России вернуть Украине еще 3000 тел погибших военных в рамках обмена пленными.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ, об этом президент РФ заявил во время встречи с представителями мировых информагентств на Петербургском международном экономическом форуме.

По словам Путина, мирные переговоры в Стамбуле "имеют смысл и положительный результат".

Он добавил, что стороны уже договорились об обмене 1200 пленных и Россия "уже отдала 500 человек - 400 получили обратно, думаю, получим всех, кого должны получить".

"К сожалению, трудно об этом говорить. Мы отдали более 6000 тел погибших военнослужащих Украины, взамен получили 57. Готовы еще 3000 отдать сейчас. Это все-таки положительный результат переговоров в Стамбуле", - заявил российский диктатор.

Напомним, по словам министра обороны Рустема Умерова, российская сторона на прошлой неделе передала Украине 4812 тел погибших.