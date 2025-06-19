Знешкоджено 88 ворожих безпілотників зі 104, - Повітряні сили

З вечора 18 червня російські загарбники атакували Україну ударними безпілотниками та дронами-імітаторами. Ворог запустив БпЛА з Міллерового, Курська, Орла, Приморсько-Ахтарська та мису Чауда в окупованому Криму.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 08.30 протиповітряною обороною знешкоджено 88 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, сході, півдні та в центрі країни. 40 - збито вогневими засобами ураження, 48 - локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 6 локаціях.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Розпочався експериментальний проєкт щодо посилення сил ППО залученням груп з ДФТГ