Обезврежены 88 вражеских беспилотников из 104, - Воздушные силы

С вечера 18 июня российские захватчики атаковали Украину ударными беспилотниками и дронами-имитаторами. Враг запустил БПЛА из Миллерово, Курска, Орла, Приморско-Ахтарска и мыса Чауда в оккупированном Крыму.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 08.30 противовоздушной обороной обезврежено 88 вражеских БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере, востоке, юге и в центре страны. 40 - сбиты огневыми средствами поражения, 48 - локально потеряны/подавлены РЭБ.

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 6 локациях.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Начался экспериментальный проект по усилению сил ПВО привлечением групп из ДФТГ