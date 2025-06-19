Одеському ексвійськкому Борисову збільшили заставу до 45 млн гривень, - ДБР

19 червня Київський апеляційний суд збільшив розмір застави для ексначальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Євгена Борисова до 45,42 мільйона гривень.

Про це повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Українську правду".

Йдеться про справу ДБР за статтями 114-1 (перешкоджання законній діяльності Збройних сил України в особливий період) та 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.

У травні 2025 року суддя Печерського райсуду залишила Борисова під вартою до 24 червня з альтернативою застави у 20 млн грн. Рішення щодо розміру застави було оскаржене в апеляційному суді.

Читайте також: Одеського ексвійськкома Борисова судитимуть за відмивання майже 143 млн грн

Справа Євгена Борисова

Нагадаємо, раніше одеського ексвійськкома Борисова повторно затримано на виході із СІЗО. Йому повідомлено про нову підозру - в організації легалізації майна, одержаного злочинним шляхом в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України).

У 2023 році Борисова затримали й помістили під варту. Спочатку суд призначив йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у сумі 150 мільйонів гривень, однак поступово суму застави зменшили до 12 мільйонів гривень.

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у Facebook опублікував інформацію щодо майнового стану родини начальника Одеського обласного Територіального центру комплектування ЗС України полковника Борисова.

Згодом ЗМІ показали маєток та офіс родини одеського військкома Борисова.

Згодом президент Володимир Зеленський доручив ексголовнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному негайно звільнити одеського військкома Борисова.

Пізніше ДБР повідомило про підозру Борисову.

Також, за даними ДБР, одеський ексвійськком Борисов замість служби відпочивав на Сейшелах та в Іспанії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Одеського ексвійськкома Борисова відправили під варту із можливістю застави 402 млн гривень