УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7260 відвідувачів онлайн
Новини Справа ексвоєнкома Одещини Євгена Борисова
2 426 9

Одеському ексвійськкому Борисову збільшили заставу до 45 млн гривень, - ДБР

Одеському ексвійськкому Борисову збільшили заставу до 45 млн гривень

19 червня Київський апеляційний суд збільшив розмір застави для ексначальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Євгена Борисова до 45,42 мільйона гривень.

Про це повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Українську правду".

Йдеться про справу ДБР за статтями 114-1 (перешкоджання законній діяльності Збройних сил України в особливий період) та 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.

У травні 2025 року суддя Печерського райсуду залишила Борисова під вартою до 24 червня з альтернативою застави у 20 млн грн. Рішення щодо розміру застави було оскаржене в апеляційному суді.

Читайте також: Одеського ексвійськкома Борисова судитимуть за відмивання майже 143 млн грн

Справа Євгена Борисова

Нагадаємо, раніше одеського ексвійськкома Борисова повторно затримано на виході із СІЗО. Йому повідомлено про нову підозру - в організації легалізації майна, одержаного злочинним шляхом в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України).

У 2023 році Борисова затримали й помістили під варту. Спочатку суд призначив йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у сумі 150 мільйонів гривень, однак поступово суму застави зменшили до 12 мільйонів гривень.

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у Facebook опублікував інформацію щодо майнового стану родини начальника Одеського обласного Територіального центру комплектування ЗС України полковника Борисова.

Згодом ЗМІ показали маєток та офіс родини одеського військкома Борисова.

Згодом президент Володимир Зеленський доручив ексголовнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному негайно звільнити одеського військкома Борисова.

Пізніше ДБР повідомило про підозру Борисову.

Також, за даними ДБР, одеський ексвійськком Борисов замість служби відпочивав на Сейшелах та в Іспанії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Одеського ексвійськкома Борисова відправили під варту із можливістю застави 402 млн гривень

Автор: 

застава (710) суд (11876) ДБР (3741) Борисов Євген (33)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
хатят всє карманниє дєньгі атабрать-проста ізвєргі...
показати весь коментар
19.06.2025 19:15 Відповісти
пОМРЕ У ВІЦІ кАРТЕРА , А ВИРОКУ ЩЕ НЕ БУДЕ.
показати весь коментар
19.06.2025 19:25 Відповісти
повісити на)(
показати весь коментар
19.06.2025 19:24 Відповісти
А чим він відрізняється від 5-6 менеджерів? Він же теж саме робив? Чому він поганий, а 5-6 менеджерів ультраеффективні патріоти, які незамінні і потрібні державі зараз?
показати весь коментар
19.06.2025 19:34 Відповісти
Це все тягнеться з 2023 року, все ніяк посадити не можуть (чи не хочуть). Зате якщо не так подивитесь чи дихнете в сторону тцкуна, чим скоріш за все причинете йому важкі тілесні ушкодження, то через пару днів і слідство проведуть, і суд, і сядете надовго.
показати весь коментар
19.06.2025 19:46 Відповісти
Ну і чого тягнуть? Мало доказів?
показати весь коментар
19.06.2025 20:32 Відповісти
Танці з бубнами від портновських, продовжуються!
А в Сирії, уже з таким лайном, давно все завершили, на 9 день!
Тому портнов і приїздив, так часто в ОПУ, за своєю долькою грошенят від СХЕМАТОЗУ, у сіддівських тягомотин!
показати весь коментар
19.06.2025 20:47 Відповісти
Таких никогда не садят. А зачем, если на нём можно зарабатывать, залоги сшибать?
А после залога он уже как бы хороший
показати весь коментар
19.06.2025 22:29 Відповісти
Не спешит сотрудничать (раскошеливаться) со следствием! Насиров уже на воле ...
показати весь коментар
20.06.2025 07:24 Відповісти
 
 