Одесскому экс-военкому Борисову увеличили залог до 45 млн грн, - ГБР

19 июня Киевский апелляционный суд увеличил размер залога для экс-начальника Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Евгения Борисова до 45,42 миллиона гривен.

Об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований.

Речь идет о деле ГБР по статьям 114-1 (препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины в особый период) и 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.

В мае 2025 года судья Печерского райсуда оставила Борисова под стражей до 24 июня с альтернативой залога в 20 млн грн. Решение о размере залога было обжаловано в апелляционном суде.

Дело Евгения Борисова

Напомним, ранее одесского экс-военкома Борисова повторно задержали на выходе из СИЗО. Ему сообщено о новом подозрении - в организации легализации имущества, полученного преступным путем в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины).

В 2023 году Борисова задержали и поместили под стражу. Сначала суд назначил ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме 150 миллионов гривен, однако постепенно сумму залога уменьшили до 12 миллионов гривен.

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в Facebook опубликовал информацию об имущественном состоянии семьи начальника Одесского областного Территориального центра комплектования ВС Украины полковника Борисова.

Впоследствии СМИ показали имение и офис семьи одесского военкома Борисова.

Впоследствии президент Владимир Зеленский поручил экс-главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному немедленно уволить одесского военкома Борисова.

Позже ГБР сообщило о подозрении Борисову.

Также, по данным ГБР, одесский экс-военком Борисов вместо службы отдыхал на Сейшелах и в Испании.

