РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10361 посетитель онлайн
Новости Дело екс-военкома Одесщины Евгения Борисова
2 426 9

Одесскому экс-военкому Борисову увеличили залог до 45 млн грн, - ГБР

Одесскому экс-военкомам Борисову увеличили залог до 45 млн гривен

19 июня Киевский апелляционный суд увеличил размер залога для экс-начальника Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Евгения Борисова до 45,42 миллиона гривен.

Об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинскую правду".

Речь идет о деле ГБР по статьям 114-1 (препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины в особый период) и 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.

В мае 2025 года судья Печерского райсуда оставила Борисова под стражей до 24 июня с альтернативой залога в 20 млн грн. Решение о размере залога было обжаловано в апелляционном суде.

Читайте также: Одесского экс-военкома Борисова будут судить за отмывание почти 143 млн грн

Дело Евгения Борисова

Напомним, ранее одесского экс-военкома Борисова повторно задержали на выходе из СИЗО. Ему сообщено о новом подозрении - в организации легализации имущества, полученного преступным путем в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины).

В 2023 году Борисова задержали и поместили под стражу. Сначала суд назначил ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме 150 миллионов гривен, однако постепенно сумму залога уменьшили до 12 миллионов гривен.

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в Facebook опубликовал информацию об имущественном состоянии семьи начальника Одесского областного Территориального центра комплектования ВС Украины полковника Борисова.

Впоследствии СМИ показали имение и офис семьи одесского военкома Борисова.

Впоследствии президент Владимир Зеленский поручил экс-главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному немедленно уволить одесского военкома Борисова.

Позже ГБР сообщило о подозрении Борисову.

Также, по данным ГБР, одесский экс-военком Борисов вместо службы отдыхал на Сейшелах и в Испании.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Одесского экс-военкома Борисова отправили под стражу с возможностью залога 402 млн гривен

Автор: 

залог (535) суд (25240) ГБР (3213) Борисов Евгений (29)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
хатят всє карманниє дєньгі атабрать-проста ізвєргі...
показать весь комментарий
19.06.2025 19:15 Ответить
пОМРЕ У ВІЦІ кАРТЕРА , А ВИРОКУ ЩЕ НЕ БУДЕ.
показать весь комментарий
19.06.2025 19:25 Ответить
повісити на)(
показать весь комментарий
19.06.2025 19:24 Ответить
А чим він відрізняється від 5-6 менеджерів? Він же теж саме робив? Чому він поганий, а 5-6 менеджерів ультраеффективні патріоти, які незамінні і потрібні державі зараз?
показать весь комментарий
19.06.2025 19:34 Ответить
Це все тягнеться з 2023 року, все ніяк посадити не можуть (чи не хочуть). Зате якщо не так подивитесь чи дихнете в сторону тцкуна, чим скоріш за все причинете йому важкі тілесні ушкодження, то через пару днів і слідство проведуть, і суд, і сядете надовго.
показать весь комментарий
19.06.2025 19:46 Ответить
Ну і чого тягнуть? Мало доказів?
показать весь комментарий
19.06.2025 20:32 Ответить
Танці з бубнами від портновських, продовжуються!
А в Сирії, уже з таким лайном, давно все завершили, на 9 день!
Тому портнов і приїздив, так часто в ОПУ, за своєю долькою грошенят від СХЕМАТОЗУ, у сіддівських тягомотин!
показать весь комментарий
19.06.2025 20:47 Ответить
Таких никогда не садят. А зачем, если на нём можно зарабатывать, залоги сшибать?
А после залога он уже как бы хороший
показать весь комментарий
19.06.2025 22:29 Ответить
Не спешит сотрудничать (раскошеливаться) со следствием! Насиров уже на воле ...
показать весь комментарий
20.06.2025 07:24 Ответить
 
 