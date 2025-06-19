УКР
Іран та США провели прямі переговори після ударів Ізраїлю, - Reuters

Спеціальний представник США Стів Віткофф та міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі кілька разів спілкувалися телефоном після початку ударів Ізраїлю по Ірану минулого тижня, намагаючись знайти "дипломатичне вирішення кризи".

Про це пише Reuters з посиланням на трьох неназваних дипломатів, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що глава іранського МЗС заявив, що Тегеран не повернеться до переговорів, доки Ізраїль не припинить атаки, які почалися 13 червня.

Під час розмови посадовці також коротко обговорили травневу пропозицію США для Тегерана щодо створення регіонального консорціуму, який би збагачував уран за межами Ірану. У країні відхилили цю пропозицію.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп про публікацію WSJ щодо можливих ударів США по Ірану: "Вони не мають уявлення про це"

Близький до Тегерана регіональний дипломат розповів, що Аракчі повідомив Віткоффу, що Іран "може проявити гнучкість у ядерному питанні", якщо США тиснутимуть на Ізраїль, щоб той припинив війну.

"Аракчі сказав Віткоффу, що Іран готовий повернутися до ядерних переговорів, але не може цього зробити, якщо Ізраїль продовжить бомбардування", - зауважив виданню неназваний європейський дипломат.

Ще одне джерело розповіло, що перший дзвінок ініціював саме Вашингтон.

Видання додає, що телефонні переговори цього тижня були найбільш змістовними прямими переговорами від початку контактів у квітні.

Читайте також: Іран прагне деескалації з Ізраїлем та поновлення ядерних переговорів зі США, - WSJ

Топ коментарі
+11
Корисні копали Іран вже подарував? Чи поки все обмежилось підготовкою Будапештського Дубайського меморандуму?

19.06.2025 19:38
+9
Іранці обмануть зелених трампістів, бо ті тупі як навіть не знаю хто.

19.06.2025 19:35
+7
ТрамПодонок - трус и импотент. Кроме как заявлять заявления - он ни на что не способен.

19.06.2025 20:03
Іранці обмануть зелених трампістів, бо ті тупі як навіть не знаю хто.

19.06.2025 19:35
Не обмануть, вони не як трамп чи пукін. Таких уйобків світ ще не бачив.

19.06.2025 19:40
от подивишся. у підсумку Трамп, або вітькофф скаже "Аббас хороший парень, у нас були гарні перемови"

19.06.2025 20:13
Корисні копали Іран вже подарував? Чи поки все обмежилось підготовкою Будапештського Дубайського меморандуму?

19.06.2025 19:38
Іран та кацапія наобіцяти можуть не гірше за обіцянки Трампа перед виборами. Важливо лише те, що буде у руках Ірану через кілька років. Або у кацапських хотєлок.

19.06.2025 19:42
Надіюся, що євреї не повірять своїм ворогам. Бо їм діватися нікуди.

19.06.2025 19:45
Євреї у цьому плані на голову вище ніж українці. Вони вивчають Тору, а не казочки діда "Панаса" з 95-го шоу.

19.06.2025 19:52
Та портрет тампону подаруйте чи статую з золота. Або угоду підпишіть про передачу надр. От війна одразу і припиниться.

19.06.2025 19:46
Розрахунок був, що Тегеран паде затрідня!!!!! А чому? ТОМУ що розвідка не доповіла, що Іран захистив розроблення ЯЗ. А ось чому розвідка не спрацювала так, як слід, під питанням?!

19.06.2025 19:59
МАГА рятують терористів.

19.06.2025 20:01
ТрамПодонок - трус и импотент. Кроме как заявлять заявления - он ни на что не способен.

19.06.2025 20:03
Іранська пряма кишка дуже помагає іранській голові!

19.06.2025 20:03
И что вам скажут сша? Израиль уже сказал что, ожидают 24-48 часов на решение сша, дальше скорее всего будут сжигать нпз как они и сказали, "уничтожим все нпз ирана если надо будет", ну персам на ослах ездить не впервой, вон и руснявых научили!

19.06.2025 20:28
При президенті Обамі, який, як вважав Трумп, "був милим джентельменом, але дуже, дуже слабким у торгівлі") 15 липня 2015 року Іран та країни (США, Франція, Велика Британія, Німеччина, Китай та Росія) досягли угоди щодо іранської ядерної програми в обмін на відміну санкцій проти Ірану.

8 травня 2018 року Дональд Трамп оголосив про вихід США з ядерної угоди і поновлення санкцій проти Ірану, оскільки Іран не припинив подальше збагачення урану та впритул наблизився до виготовлення ЯЗ.

Через 7 років Дональд Трамп вимагає від ірану негайно укласти нову ядерну оборудку. Трамп абсолютно впевнений, що цього разу Іран буде неухильно виконувати зобов'язання, бо цього разу оборудка не з якимось там Обамою та нічого не вартими європейцями, а із самим Трампом, Величним і Жахливим!

19.06.2025 20:28
Білий дім заявив, що Трамп ухвалить рішення щодо Ірану протягом найближчих....

двох тижнів.

двох тижнів.

19.06.2025 20:44
Таке враження,шо ці центрифуги якийсь разводняк.Уран практично не використовується у виробництві ядерной зброї дорого та складно Тільки плутоній.Так шо за хайп зі збагаченням урану?

19.06.2025 20:50
Тиждень запою і хай весь світ зачекає.

20.06.2025 02:04
 
 