Іран та США провели прямі переговори після ударів Ізраїлю, - Reuters

Спеціальний представник США Стів Віткофф та міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі кілька разів спілкувалися телефоном після початку ударів Ізраїлю по Ірану минулого тижня, намагаючись знайти "дипломатичне вирішення кризи".

Про це пише Reuters з посиланням на трьох неназваних дипломатів, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що глава іранського МЗС заявив, що Тегеран не повернеться до переговорів, доки Ізраїль не припинить атаки, які почалися 13 червня.

Під час розмови посадовці також коротко обговорили травневу пропозицію США для Тегерана щодо створення регіонального консорціуму, який би збагачував уран за межами Ірану. У країні відхилили цю пропозицію.

Близький до Тегерана регіональний дипломат розповів, що Аракчі повідомив Віткоффу, що Іран "може проявити гнучкість у ядерному питанні", якщо США тиснутимуть на Ізраїль, щоб той припинив війну.

"Аракчі сказав Віткоффу, що Іран готовий повернутися до ядерних переговорів, але не може цього зробити, якщо Ізраїль продовжить бомбардування", - зауважив виданню неназваний європейський дипломат.

Ще одне джерело розповіло, що перший дзвінок ініціював саме Вашингтон.

Видання додає, що телефонні переговори цього тижня були найбільш змістовними прямими переговорами від початку контактів у квітні.

