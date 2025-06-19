Иран и США провели прямые переговоры после ударов Израиля, - Reuters
Специальный представитель США Стив Уиткофф и министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи несколько раз общались по телефону после начала ударов Израиля по Ирану на прошлой неделе, пытаясь найти "дипломатическое решение кризиса".
Об этом пишет Reuters со ссылкой на трех неназванных дипломатов, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что глава иранского МИД заявил, что Тегеран не вернется к переговорам, пока Израиль не прекратит атаки, которые начались 13 июня.
Во время разговора чиновники также кратко обсудили майское предложение США для Тегерана о создании регионального консорциума, который бы обогащал уран за пределами Ирана. В стране отклонили это предложение.
Близкий к Тегерану региональный дипломат рассказал, что Аракчи сообщил Уиткоффу, что Иран "может проявить гибкость в ядерном вопросе", если США будут давить на Израиль, чтобы тот прекратил войну.
"Аракчи сказал Уиткоффу, что Иран готов вернуться к ядерным переговорам, но не может этого сделать, если Израиль продолжит бомбардировки", - отметил изданию неназванный европейский дипломат.
Еще один источник рассказал, что первый звонок инициировал именно Вашингтон.
Издание добавляет, что телефонные переговоры на этой неделе были наиболее содержательными прямыми переговорами с начала контактов в апреле.
