3 393 18

Иран и США провели прямые переговоры после ударов Израиля, - Reuters

Специальный представитель США Стив Уиткофф и министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи несколько раз общались по телефону после начала ударов Израиля по Ирану на прошлой неделе, пытаясь найти "дипломатическое решение кризиса".

Об этом пишет Reuters со ссылкой на трех неназванных дипломатов, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что глава иранского МИД заявил, что Тегеран не вернется к переговорам, пока Израиль не прекратит атаки, которые начались 13 июня.

Во время разговора чиновники также кратко обсудили майское предложение США для Тегерана о создании регионального консорциума, который бы обогащал уран за пределами Ирана. В стране отклонили это предложение.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп о публикации WSJ относительно возможных ударов США по Ирану: "Они не имеют представления об этом"

Близкий к Тегерану региональный дипломат рассказал, что Аракчи сообщил Уиткоффу, что Иран "может проявить гибкость в ядерном вопросе", если США будут давить на Израиль, чтобы тот прекратил войну.

"Аракчи сказал Уиткоффу, что Иран готов вернуться к ядерным переговорам, но не может этого сделать, если Израиль продолжит бомбардировки", - отметил изданию неназванный европейский дипломат.

Еще один источник рассказал, что первый звонок инициировал именно Вашингтон.

Издание добавляет, что телефонные переговоры на этой неделе были наиболее содержательными прямыми переговорами с начала контактов в апреле.

Читайте также: Иран стремится к деэскалации с Израилем и возобновлению ядерных переговоров с США, - WSJ

Топ комментарии
+11
Корисні копали Іран вже подарував? Чи поки все обмежилось підготовкою Будапештського Дубайського меморандуму?
показать весь комментарий
19.06.2025 19:38 Ответить
+9
Іранці обмануть зелених трампістів, бо ті тупі як навіть не знаю хто.
показать весь комментарий
19.06.2025 19:35 Ответить
+7
ТрамПодонок - трус и импотент. Кроме как заявлять заявления - он ни на что не способен.
показать весь комментарий
19.06.2025 20:03 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Іранці обмануть зелених трампістів, бо ті тупі як навіть не знаю хто.
показать весь комментарий
19.06.2025 19:35 Ответить
Не обмануть, вони не як трамп чи пукін. Таких уйобків світ ще не бачив.
показать весь комментарий
19.06.2025 19:40 Ответить
от подивишся. у підсумку Трамп, або вітькофф скаже "Аббас хороший парень, у нас були гарні перемови"
показать весь комментарий
19.06.2025 20:13 Ответить
Корисні копали Іран вже подарував? Чи поки все обмежилось підготовкою Будапештського Дубайського меморандуму?
показать весь комментарий
19.06.2025 19:38 Ответить
Іран та кацапія наобіцяти можуть не гірше за обіцянки Трампа перед виборами. Важливо лише те, що буде у руках Ірану через кілька років. Або у кацапських хотєлок.
показать весь комментарий
19.06.2025 19:42 Ответить
Надіюся, що євреї не повірять своїм ворогам. Бо їм діватися нікуди.
показать весь комментарий
19.06.2025 19:45 Ответить
Євреї у цьому плані на голову вище ніж українці. Вони вивчають Тору, а не казочки діда "Панаса" з 95-го шоу.
показать весь комментарий
19.06.2025 19:52 Ответить
Та портрет тампону подаруйте чи статую з золота. Або угоду підпишіть про передачу надр. От війна одразу і припиниться.
показать весь комментарий
19.06.2025 19:46 Ответить
Розрахунок був, що Тегеран паде затрідня!!!!! А чому? ТОМУ що розвідка не доповіла, що Іран захистив розроблення ЯЗ. А ось чому розвідка не спрацювала так, як слід, під питанням?!
показать весь комментарий
19.06.2025 19:59 Ответить
МАГА рятують терористів.
показать весь комментарий
19.06.2025 20:01 Ответить
ТрамПодонок - трус и импотент. Кроме как заявлять заявления - он ни на что не способен.
показать весь комментарий
19.06.2025 20:03 Ответить
Іранська пряма кишка дуже помагає іранській голові!
показать весь комментарий
19.06.2025 20:03 Ответить
И что вам скажут сша? Израиль уже сказал что, ожидают 24-48 часов на решение сша, дальше скорее всего будут сжигать нпз как они и сказали, "уничтожим все нпз ирана если надо будет", ну персам на ослах ездить не впервой, вон и руснявых научили!
показать весь комментарий
19.06.2025 20:28 Ответить
При президенті Обамі, який, як вважав Трумп, "був милим джентельменом, але дуже, дуже слабким у торгівлі") 15 липня 2015 року Іран та країни (США, Франція, Велика Британія, Німеччина, Китай та Росія) досягли угоди щодо іранської ядерної програми в обмін на відміну санкцій проти Ірану.

8 травня 2018 року Дональд Трамп оголосив про вихід США з ядерної угоди і поновлення санкцій проти Ірану, оскільки Іран не припинив подальше збагачення урану та впритул наблизився до виготовлення ЯЗ.

Через 7 років Дональд Трамп вимагає від ірану негайно укласти нову ядерну оборудку. Трамп абсолютно впевнений, що цього разу Іран буде неухильно виконувати зобов'язання, бо цього разу оборудка не з якимось там Обамою та нічого не вартими європейцями, а із самим Трампом, Величним і Жахливим!
показать весь комментарий
19.06.2025 20:28 Ответить
Білий дім заявив, що Трамп ухвалить рішення щодо Ірану протягом найближчих....

двох тижнів.
показать весь комментарий
19.06.2025 20:44 Ответить
Таке враження,шо ці центрифуги якийсь разводняк.Уран практично не використовується у виробництві ядерной зброї дорого та складно Тільки плутоній.Так шо за хайп зі збагаченням урану?
показать весь комментарий
19.06.2025 20:50 Ответить
Тиждень запою і хай весь світ зачекає.
показать весь комментарий
20.06.2025 02:04 Ответить
 
 