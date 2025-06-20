Рубіо і Ламмі обговорили шляхи припинення війни в Україні
Держсекретар США Марко Рубіо і глава МЗС Великої Британії Девід Ламмі під час зустрічи у Вашингтоні обговорили можливість припинення війни РФ проти України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
У Держдепартаменті США зазначили, що Рубіо й Ламмі розглянули ключові сфери взаємодії між двома країнами, в тому числі "зусилля, спрямовані на припинення російсько-української війни".
"Лідери обговорили конфлікт між Ізраїлем та Іраном та погодилися, що Іран ніколи не повинен мати можливість розробити або отримати ядерну зброю", - наголосили в Держдепі.
Співрозмовники також обговорили майбутній саміт НАТО та підтвердили важливість збільшення видатків на оборону для забезпечення миру та стабільності.
