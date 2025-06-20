УКР
Рубіо і Ламмі обговорили шляхи припинення війни в Україні

Держсекретар США Марко Рубіо і глава МЗС Великої Британії Девід Ламмі під час зустрічи у Вашингтоні обговорили можливість припинення війни РФ проти України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

У Держдепартаменті США зазначили, що Рубіо й Ламмі розглянули ключові сфери взаємодії між двома країнами, в тому числі "зусилля, спрямовані на припинення російсько-української війни".

"Лідери обговорили конфлікт між Ізраїлем та Іраном та погодилися, що Іран ніколи не повинен мати можливість розробити або отримати ядерну зброю", - наголосили в Держдепі.

Співрозмовники також обговорили майбутній саміт НАТО та підтвердили важливість збільшення видатків на оборону для забезпечення миру та стабільності.

+1
20.06.2025 05:34 Відповісти
+1
шо опять?
20.06.2025 05:57 Відповісти
🤡🤡🤡
20.06.2025 05:25 Відповісти
20.06.2025 05:34 Відповісти
шо опять?
20.06.2025 05:57 Відповісти
Дімачка нє можєт пі₴дєть. Пірамідка ю- шінсе подтвєрдіт.
20.06.2025 06:51 Відповісти
20.06.2025 08:08 Відповісти
Так він і холодильнику лежить ще з осені 23 ніби
20.06.2025 09:52 Відповісти
та путін вже скінчився десять років тому
зараз править дублер фсб
і нікому від того не легше
20.06.2025 07:29 Відповісти
20.06.2025 09:34 Відповісти
 
 