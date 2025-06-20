Рубио и Ламми обсудили пути прекращения войны в Украине
Госсекретарь США Марко Рубио и глава МИД Великобритании Дэвид Ламми во время встречи в Вашингтоне обсудили возможность прекращения войны РФ против Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
В Госдепартаменте США отметили, что Рубио и Ламми рассмотрели ключевые сферы взаимодействия между двумя странами, в том числе "усилия, направленные на прекращение российско-украинской войны".
"Лидеры обсудили конфликт между Израилем и Ираном и согласились, что Иран никогда не должен иметь возможность разработать или получить ядерное оружие", - отметили в Госдепе.
Собеседники также обсудили предстоящий саммит НАТО и подтвердили важность увеличения расходов на оборону для обеспечения мира и стабильности.
зараз править дублер фсб
і нікому від того не легше