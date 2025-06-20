Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 009 330 осіб (+1090 за добу), 10 954 танки, 29 328 артсистем, 22 860 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 1 009 330 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 20.06.25 орієнтовно становлять:
особового складу – близько 1009330 (+1090) осіб;
танків – 10954 (+3) од
бойових броньованих машин – 22860 (+7) од
артилерійських систем – 29374 (+46) од
РСЗВ – 1421 (+1) од
засоби ППО – 1188 (+1) од
літаків - 416 (+0) од
гелікоптерів – 337 (+0) од
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 41299 (+70)
крилаті ракети – 3369 (+0)
кораблі / катери / warships / boats – 28 (+0) од
підводні човни / submarines – 1 (+0) од
автомобільної техніки та автоцистерн / vehicles and fuel tanks – 52501 (+81) од
спеціальна техніка / special equipment – 3920 (+2)
Аби сил у хлопців ЗСУ вистачило весь цей мотлох, разом з лемінгами, утилізувати 24/7/365×11!
мясо відправляють в один кінець - засісти в посадці і сдохнути.
Цікаво, першими святкувать ювілей будуть танки чи арта
141! одиниця знищеної техніки та 1090! чумардосів за день.
Арта норм. Броня мінімум. РСЗВ, ППО та спецтехніка в наявності.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 009 000 це більше, ніж все населення такого регіону, як Республіка Саха (Якутія).