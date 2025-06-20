УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9520 відвідувачів онлайн
Новини Знищення російської техніки Знищення російських окупантів
4 918 14

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 009 330 осіб (+1090 за добу), 10 954 танки, 29 328 артсистем, 22 860 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 1 009 330 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 20.06.25 орієнтовно становлять:

особового складу – близько 1009330 (+1090) осіб;

танків – 10954 (+3) од

бойових броньованих машин – 22860 (+7) од

артилерійських систем – 29374 (+46) од

РСЗВ – 1421 (+1) од

засоби ППО – 1188 (+1) од

літаків - 416 (+0) од

гелікоптерів – 337 (+0) од

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 41299 (+70)

крилаті ракети – 3369 (+0)

кораблі / катери / warships / boats – 28 (+0) од

підводні човни / submarines – 1 (+0) од

автомобільної техніки та автоцистерн / vehicles and fuel tanks – 52501 (+81) од

спеціальна техніка / special equipment – 3920 (+2)

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Український екіпаж німецького танка "Leopard" прямим наведенням знищує будівлю із російськими штурмовиками. ВIДЕО

Інфографік

Автор: 

Генштаб ЗС (7305) ліквідація (4463) знищення (8303)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+21
Минув 4139 день москальсько-української війни.
141! одиниця знищеної техніки та 1090! чумардосів за день.
Арта норм. Броня мінімум. РСЗВ, ППО та спецтехніка в наявності.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 009 000 це більше, ніж все населення такого регіону, як Республіка Саха (Якутія).
показати весь коментар
20.06.2025 08:37 Відповісти
+11
Утилізація моськовського лайна триває !! Слава ЗСУ !!))
показати весь коментар
20.06.2025 08:06 Відповісти
+11
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
показати весь коментар
20.06.2025 08:20 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Якути десь техніки натягли, потвори"вєчнай мерзлоты"...
Аби сил у хлопців ЗСУ вистачило весь цей мотлох, разом з лемінгами, утилізувати 24/7/365×11!
показати весь коментар
20.06.2025 07:42 Відповісти
У вічній мерзлоті навіть мамонти є !!))
показати весь коментар
20.06.2025 08:07 Відповісти
Теж повиздихали)
показати весь коментар
20.06.2025 08:25 Відповісти
Схоже в ворога проблеми з бронею ,або вони в них закінчуются ,або вони накопичують для чергового штурму.
показати весь коментар
20.06.2025 07:58 Відповісти
Ще трохи мають,але кидати її на штурм невигідно,бо дорого і вона довго не живе.А тупорилі ватани коштують в десятки разів дешевше,їх навалом,а дрон хоч на ватана,хоч на БМП,все одно треба витратити.І то,беху інколи легше знищити,ніж ватана на мотоциклі
показати весь коментар
20.06.2025 08:09 Відповісти
Броня прийшла з кавалерії в 1 половині 20ст...після фпв вона повернулася до батьків
показати весь коментар
20.06.2025 08:32 Відповісти
с появлением ФПВ-дронов, стратегия наземных операций кардинально поменялась... мясо без брони мелкими группами просачивается на фланги и в тыл... НО... есть один момент - пешкарусом много боеприпасов и жратву не унесёшь Авдеевка, Марьинка, Бачевск, Угледар остались в прошлом...
показати весь коментар
20.06.2025 08:37 Відповісти
я имею в виду мясные штурмы с бронёй, батальонами морпехов, вдв и вагиновцев
показати весь коментар
20.06.2025 08:39 Відповісти
Для чого їм жратва чи боеприпаси підносити?
мясо відправляють в один кінець - засісти в посадці і сдохнути.
показати весь коментар
20.06.2025 12:28 Відповісти
Утилізація моськовського лайна триває !! Слава ЗСУ !!))
показати весь коментар
20.06.2025 08:06 Відповісти
За червень вже 20 тисяч чумардосів загальні втрати завтра будуть мати вигляд 1010ххх
Цікаво, першими святкувать ювілей будуть танки чи арта
показати весь коментар
20.06.2025 08:12 Відповісти
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
показати весь коментар
20.06.2025 08:20 Відповісти
Минув 4139 день москальсько-української війни.
141! одиниця знищеної техніки та 1090! чумардосів за день.
Арта норм. Броня мінімум. РСЗВ, ППО та спецтехніка в наявності.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 009 000 це більше, ніж все населення такого регіону, як Республіка Саха (Якутія).
показати весь коментар
20.06.2025 08:37 Відповісти
показати весь коментар
20.06.2025 08:39 Відповісти
 
 