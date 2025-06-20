РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9229 посетителей онлайн
Новости Уничтожение российской техники Уничтожение российских оккупантов
4 918 14

Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 009 330 человек (+1090 за сутки), 10 954 танка, 29 328 артсистем, 22 860 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 1 009 330 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 20.06.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 1009330 (+1090) человек;

танков - 10954 (+3) ед.

боевых бронированных машин - 22860 (+7) ед.

артиллерийских систем - 29374 (+46) ед.

РСЗО - 1421 (+1) ед

средства ППО - 1188 (+1) ед

самолетов - 416 (+0) ед.

вертолетов - 337 (+0) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня - 41299 (+70)

крылатые ракеты - 3369 (+0)

корабли / катера / warships / boats - 28 (+0) ед.

подводные лодки / submarines - 1 (+0) ед

автомобильной техники и автоцистерн / vehicles and fuel tanks - 52501 (+81) ед

специальная техника / special equipment - 3920 (+2)

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украинский экипаж немецкого танка "Leopard" прямым наведением уничтожает здание с российскими штурмовиками. ВИДЕО

Инфографика

Автор: 

Генштаб ВС (6999) ликвидация (4071) уничтожение (7985)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+21
Минув 4139 день москальсько-української війни.
141! одиниця знищеної техніки та 1090! чумардосів за день.
Арта норм. Броня мінімум. РСЗВ, ППО та спецтехніка в наявності.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 009 000 це більше, ніж все населення такого регіону, як Республіка Саха (Якутія).
показать весь комментарий
20.06.2025 08:37 Ответить
+11
Утилізація моськовського лайна триває !! Слава ЗСУ !!))
показать весь комментарий
20.06.2025 08:06 Ответить
+11
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
показать весь комментарий
20.06.2025 08:20 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Якути десь техніки натягли, потвори"вєчнай мерзлоты"...
Аби сил у хлопців ЗСУ вистачило весь цей мотлох, разом з лемінгами, утилізувати 24/7/365×11!
показать весь комментарий
20.06.2025 07:42 Ответить
У вічній мерзлоті навіть мамонти є !!))
показать весь комментарий
20.06.2025 08:07 Ответить
Теж повиздихали)
показать весь комментарий
20.06.2025 08:25 Ответить
Схоже в ворога проблеми з бронею ,або вони в них закінчуются ,або вони накопичують для чергового штурму.
показать весь комментарий
20.06.2025 07:58 Ответить
Ще трохи мають,але кидати її на штурм невигідно,бо дорого і вона довго не живе.А тупорилі ватани коштують в десятки разів дешевше,їх навалом,а дрон хоч на ватана,хоч на БМП,все одно треба витратити.І то,беху інколи легше знищити,ніж ватана на мотоциклі
показать весь комментарий
20.06.2025 08:09 Ответить
Броня прийшла з кавалерії в 1 половині 20ст...після фпв вона повернулася до батьків
показать весь комментарий
20.06.2025 08:32 Ответить
с появлением ФПВ-дронов, стратегия наземных операций кардинально поменялась... мясо без брони мелкими группами просачивается на фланги и в тыл... НО... есть один момент - пешкарусом много боеприпасов и жратву не унесёшь Авдеевка, Марьинка, Бачевск, Угледар остались в прошлом...
показать весь комментарий
20.06.2025 08:37 Ответить
я имею в виду мясные штурмы с бронёй, батальонами морпехов, вдв и вагиновцев
показать весь комментарий
20.06.2025 08:39 Ответить
Для чого їм жратва чи боеприпаси підносити?
мясо відправляють в один кінець - засісти в посадці і сдохнути.
показать весь комментарий
20.06.2025 12:28 Ответить
Утилізація моськовського лайна триває !! Слава ЗСУ !!))
показать весь комментарий
20.06.2025 08:06 Ответить
За червень вже 20 тисяч чумардосів загальні втрати завтра будуть мати вигляд 1010ххх
Цікаво, першими святкувать ювілей будуть танки чи арта
показать весь комментарий
20.06.2025 08:12 Ответить
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
показать весь комментарий
20.06.2025 08:20 Ответить
Минув 4139 день москальсько-української війни.
141! одиниця знищеної техніки та 1090! чумардосів за день.
Арта норм. Броня мінімум. РСЗВ, ППО та спецтехніка в наявності.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 009 000 це більше, ніж все населення такого регіону, як Республіка Саха (Якутія).
показать весь комментарий
20.06.2025 08:37 Ответить
показать весь комментарий
20.06.2025 08:39 Ответить
 
 