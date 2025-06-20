Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 009 330 человек (+1090 за сутки), 10 954 танка, 29 328 артсистем, 22 860 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 1 009 330 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 20.06.25 ориентировочно составляют:
личного состава - около 1009330 (+1090) человек;
танков - 10954 (+3) ед.
боевых бронированных машин - 22860 (+7) ед.
артиллерийских систем - 29374 (+46) ед.
РСЗО - 1421 (+1) ед
средства ППО - 1188 (+1) ед
самолетов - 416 (+0) ед.
вертолетов - 337 (+0) ед.
БПЛА оперативно-тактического уровня - 41299 (+70)
крылатые ракеты - 3369 (+0)
корабли / катера / warships / boats - 28 (+0) ед.
подводные лодки / submarines - 1 (+0) ед
автомобильной техники и автоцистерн / vehicles and fuel tanks - 52501 (+81) ед
специальная техника / special equipment - 3920 (+2)
Аби сил у хлопців ЗСУ вистачило весь цей мотлох, разом з лемінгами, утилізувати 24/7/365×11!
мясо відправляють в один кінець - засісти в посадці і сдохнути.
Цікаво, першими святкувать ювілей будуть танки чи арта
141! одиниця знищеної техніки та 1090! чумардосів за день.
Арта норм. Броня мінімум. РСЗВ, ППО та спецтехніка в наявності.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 009 000 це більше, ніж все населення такого регіону, як Республіка Саха (Якутія).