Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 009 330 человек (+1090 за сутки), 10 954 танка, 29 328 артсистем, 22 860 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 1 009 330 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 20.06.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 1009330 (+1090) человек;

танков - 10954 (+3) ед.

боевых бронированных машин - 22860 (+7) ед.

артиллерийских систем - 29374 (+46) ед.

РСЗО - 1421 (+1) ед

средства ППО - 1188 (+1) ед

самолетов - 416 (+0) ед.

вертолетов - 337 (+0) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня - 41299 (+70)

крылатые ракеты - 3369 (+0)

корабли / катера / warships / boats - 28 (+0) ед.

подводные лодки / submarines - 1 (+0) ед

автомобильной техники и автоцистерн / vehicles and fuel tanks - 52501 (+81) ед

специальная техника / special equipment - 3920 (+2)

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украинский экипаж немецкого танка "Leopard" прямым наведением уничтожает здание с российскими штурмовиками. ВИДЕО