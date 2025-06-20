Країни Балтії, Північної Європи та Польщі хочуть закрити Шенген для російських військових і після війни

Міністри внутрішніх справ країн Балтії, Північної Європи та Польщі, які зустрілися в Таллінні в четвер, у спільній заяві підтвердили плани блокування в'їзду до Шенгенської зони громадянам Росії, які брали участь в агресії проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише ERR.

У зустрічі на високому рівні також взяли участь Магнус Бруннер, комісар Європейської комісії з питань внутрішніх справ та міграції, та представник прикордонного агентства ЄС Frontex.

"Є сотні тисяч російських громадян, які воювали проти незалежної європейської держави, і ми повинні зайняти дуже чітку позицію, що ці люди не можуть вільно подорожувати Шенгенською зоною – ми не будемо видавати їм посвідки на проживання, ми не будемо видавати їм візи, тому що вся ця група, яка вбивала і руйнувала там, становить дуже серйозну загрозу безпеці для всіх нас", – заявив міністр внутрішніх справ Естонії Ігор Таро.

Заборона на в'їзд до Шенгенської зони для осіб, причетних до агресії, повинна залишатися в силі навіть після закінчення активних бойових дій, наполягають міністри.

