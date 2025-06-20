Країни Балтії, Північної Європи та Польщі хочуть закрити Шенген для російських військових і після війни
Міністри внутрішніх справ країн Балтії, Північної Європи та Польщі, які зустрілися в Таллінні в четвер, у спільній заяві підтвердили плани блокування в'їзду до Шенгенської зони громадянам Росії, які брали участь в агресії проти України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише ERR.
У зустрічі на високому рівні також взяли участь Магнус Бруннер, комісар Європейської комісії з питань внутрішніх справ та міграції, та представник прикордонного агентства ЄС Frontex.
"Є сотні тисяч російських громадян, які воювали проти незалежної європейської держави, і ми повинні зайняти дуже чітку позицію, що ці люди не можуть вільно подорожувати Шенгенською зоною – ми не будемо видавати їм посвідки на проживання, ми не будемо видавати їм візи, тому що вся ця група, яка вбивала і руйнувала там, становить дуже серйозну загрозу безпеці для всіх нас", – заявив міністр внутрішніх справ Естонії Ігор Таро.
Заборона на в'їзд до Шенгенської зони для осіб, причетних до агресії, повинна залишатися в силі навіть після закінчення активних бойових дій, наполягають міністри.
від громадянства вони не відмовлялися та мріють за повалення рашистського режиму *****
скиздили на кіпрі, де він з'явився як символ ще у V сторіччі, хоча символ двоглавого орла з'явився у багатьох народів ще задовго до кіпру - ассірійців, римлян, греків, хеттів (мала азія)
от, до прикладу, герб нацгвардії республіки кіпр
півень, так пєтух.... скрєпно
Приклад в Украні, має навчити розумних !!
А як можно з'ясувати, що якесь кацапське чмо заїхало в країну з метою шпигунства, чи террору?
Тобто - впускати можно якихось стовідсоткових десидентів.
А в них на лобі написано,що вони в Україні безчинствували...
Треба взагалі всіх рашіян не пускати,а рашистів,які воювали,затримувати і судити...
Тоді точно їхати перестануть.
Якщо б Цензор НЕТ взяв на роботу пенсіонерку вчительку української мови для правки тестів і у першу чергу заголовків, то можливо був би такий варіант заголовку:
Країни Балтії, Північної Європи та Польщі
хочутьмають бажання/ оголосили про необхідність/.... закрити Шенген для російських військових і після війни.
Але вже прогрес що не втулено НАРАЗІ "Країни Балтії, Північної Європи та Польщі НАРАЗІ хочуть закрити Шенген для російських військових і після війни
Текст дещо про дипломатію, а дипломатичному "жаргоні" ХОЧУТЬ не прийнято використовувати...
" - Ми вже тут, ми вже ХОЧЕМО!" - парубки, які прийшли до дівчат у гуртожиток".
Якщо б Цензор НЕТ справді взяли на роботу пенсіонерку вчительку української мови для правки теКстів і у заголовків, першу чергу.
«Колгосп тварин» - як тільки не перекладають саму назву книги «Animal Farm: A Fairy Story» https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B6_%D0%9E%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%BB Джорджа Орвелла, для українських видань: «Ферма "Рай для тварин», «Скотоферма», «Скотохутір», «Хутір тварин»
Якось купив книгу Генрі Кіссинджера "Дипломатія" на українській. Гидкий переклад GOOGLE translate без правки, скоріше з російського видання...
Таке враження що якийсь зав. кафедрою розділив книгу на окремі зошити і віддав студентам-рабам на переклад, а потім те все "перетлумачене" GOOGLE translate зшив в "українськомовне" видання.
Балтика- це море НАТО
А для членів (і піхов) родин військових?