Страны Балтии, Северной Европы и Польша хотят закрыть Шенген для российских военных и после войны

Министры внутренних дел стран Балтии, Северной Европы и Польши, которые встретились в Таллинне в четверг, в совместном заявлении подтвердили планы блокировки въезда в Шенгенскую зону гражданам России, которые принимали участие в агрессии против Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет ERR.

Во встрече на высоком уровне также приняли участие Магнус Бруннер, комиссар Европейской комиссии по вопросам внутренних дел и миграции, и представитель пограничного агентства ЕС Frontex.

"Есть сотни тысяч российских граждан, которые воевали против независимого европейского государства, и мы должны занять очень четкую позицию, что эти люди не могут свободно путешествовать по Шенгенской зоне - мы не будем выдавать им вид на жительство, мы не будем выдавать им визы, потому что вся эта группа, которая убивала и разрушала там, представляет очень серьезную угрозу безопасности для всех нас", - заявил министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро.

Запрет на въезд в Шенгенскую зону для лиц, причастных к агрессии, должен оставаться в силе даже после окончания активных боевых действий, настаивают министры.

