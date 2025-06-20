РУС
Закрытый Шенген для россиян
Страны Балтии, Северной Европы и Польша хотят закрыть Шенген для российских военных и после войны

Министры внутренних дел стран Балтии, Северной Европы и Польши, которые встретились в Таллинне в четверг, в совместном заявлении подтвердили планы блокировки въезда в Шенгенскую зону гражданам России, которые принимали участие в агрессии против Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет ERR.

Во встрече на высоком уровне также приняли участие Магнус Бруннер, комиссар Европейской комиссии по вопросам внутренних дел и миграции, и представитель пограничного агентства ЕС Frontex.

"Есть сотни тысяч российских граждан, которые воевали против независимого европейского государства, и мы должны занять очень четкую позицию, что эти люди не могут свободно путешествовать по Шенгенской зоне - мы не будем выдавать им вид на жительство, мы не будем выдавать им визы, потому что вся эта группа, которая убивала и разрушала там, представляет очень серьезную угрозу безопасности для всех нас", - заявил министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро.

Запрет на въезд в Шенгенскую зону для лиц, причастных к агрессии, должен оставаться в силе даже после окончания активных боевых действий, настаивают министры.

+22
Я в а***ї! А що, досі рашистським воякам можна їздити до ЄС?
20.06.2025 09:22 Ответить
+20
одна з найбільших бід Заходу - відверта наївність та віра у "щирість" намірів кацапів
20.06.2025 09:25 Ответить
+14
Чому тільки для війсськових? Для кожного у кого паспорт "с двухглавай куріцей"
20.06.2025 09:34 Ответить
І це правильно.
20.06.2025 09:21 Ответить
Найкраще всім кацапам.Навіщо вони страждатимуть в бездуховній Європі?В Гулаг можна поїхати,в кндр
20.06.2025 10:05 Ответить
Ваша правда, я за. І наших ждунів на чолі з ОПЗЖ теж можуть всіх туди забрати.
20.06.2025 10:50 Ответить
Я в а***ї! А що, досі рашистським воякам можна їздити до ЄС?
20.06.2025 09:22 Ответить
Можна !
20.06.2025 09:23 Ответить
І не тільки військовим) Можна їздити, відпочивати, торгувати, навіть отримувати громадянство.
20.06.2025 09:40 Ответить
Як вони будут знати хто воював, а хто ні ?
20.06.2025 09:24 Ответить
одна з найбільших бід Заходу - відверта наївність та віра у "щирість" намірів кацапів
20.06.2025 09:25 Ответить
Приблизно так, як знатимуть, чи не полетять часом тауруси по російських ядерних об'єктах. Про всяк випадок просто не приймуть рішення.
20.06.2025 09:41 Ответить
В 21-му столітті це не велика проблема.
20.06.2025 10:34 Ответить
Чому тільки для війсськових? Для кожного у кого паспорт "с двухглавай куріцей"
20.06.2025 09:34 Ответить
рдк, лср та багато інших нормальних за нас воюють
від громадянства вони не відмовлялися та мріють за повалення рашистського режиму *****
20.06.2025 09:39 Ответить
Якщо повалиться режим ***** а імперський півень залишиться, то недопрацювання, значить він знову відновиться ... Я не проти всіх рдк, лср та багато інших нормальних, які за нас воюють, але від імперських символів, замашок та тридицій треба відмовлятись.
20.06.2025 10:54 Ответить
півня, більш точно - двоглавого орла, кацапи тупо скиздили (як і всю решта історію)
скиздили на кіпрі, де він з'явився як символ ще у V сторіччі, хоча символ двоглавого орла з'явився у багатьох народів ще задовго до кіпру - ассірійців, римлян, греків, хеттів (мала азія)



от, до прикладу, герб нацгвардії республіки кіпр


20.06.2025 11:05 Ответить
У них то орел, а у москалів півень )
20.06.2025 11:07 Ответить
чомусь гадав, шо курка тупа
півень, так пєтух.... скрєпно
20.06.2025 11:12 Ответить
Кацапюра, это твой последний высер.
20.06.2025 14:50 Ответить
не хочете давати нам тауруси, тоді кацапи до вас на танках приїдуть без візи
20.06.2025 09:38 Ответить
Пішки прийдуть, або на мотоциклах ) Нема вже у них стільки броні )
20.06.2025 10:55 Ответить
20.06.2025 09:40 Ответить
Розумне і вчасне рішення, а не після трагедій від московитів!!!
Приклад в Украні, має навчити розумних !!
20.06.2025 09:42 Ответить
Якось це виглядає не серйозно в тому сенсі, що по перше: як можно з'ясувати, що якесь кацапске чмо брало участь у війні чи не брало?
А як можно з'ясувати, що якесь кацапське чмо заїхало в країну з метою шпигунства, чи террору?
Тобто - впускати можно якихось стовідсоткових десидентів.
20.06.2025 09:42 Ответить
Потужно..
А в них на лобі написано,що вони в Україні безчинствували...
Треба взагалі всіх рашіян не пускати,а рашистів,які воювали,затримувати і судити...
20.06.2025 09:44 Ответить
Кацапам треба на 100% закрити Шенген!!!!
20.06.2025 09:46 Ответить
Та до цивілізованого світу і цивільним кацапам потрібно закрити в'їзд назавжди.
20.06.2025 09:47 Ответить
Краще не забороняти в'їзд, а одразу їх депортувати в Україну.

Тоді точно їхати перестануть.
20.06.2025 09:55 Ответить
Країни Балтії, Північної Європи та Польщі хочуть закрити Шенген для російських військових і після війни. Ключове слово ХОЧУТЬ, тобто прагнуть, мають бажання здійснити...

Якщо б Цензор НЕТ взяв на роботу пенсіонерку вчительку української мови для правки тестів і у першу чергу заголовків, то можливо був би такий варіант заголовку:

Країни Балтії, Північної Європи та Польщі хочуть мають бажання/ оголосили про необхідність/.... закрити Шенген для російських військових і після війни.

Але вже прогрес що не втулено НАРАЗІ "Країни Балтії, Північної Європи та Польщі НАРАЗІ хочуть закрити Шенген для російських військових і після війни
20.06.2025 10:25 Ответить
а шо, "мають наміри"/"націлюються"/""збираються"/"планують"/"мають види"/"намірюються"/"планують" вже не годиться?
20.06.2025 10:34 Ответить
Все запропоноване Вами: "мають наміри"/"націлюються"/""збираються"/"планують"/"мають види"/"намірюються"/"планують" - годиться! Все крім, ХОЧУТЬ.

Текст дещо про дипломатію, а дипломатичному "жаргоні" ХОЧУТЬ не прийнято використовувати...

" - Ми вже тут, ми вже ХОЧЕМО!" - парубки, які прийшли до дівчат у гуртожиток".

Якщо б Цензор НЕТ справді взяли на роботу пенсіонерку вчительку української мови для правки теКстів і у заголовків, першу чергу.
20.06.2025 11:36 Ответить
"для правки після гугл перекладів написаних парускі текстів..."
20.06.2025 11:43 Ответить
Хоча б для правки після гугл перекладів написаних парускі текстів.. З чогось треба починати... зачищати цей "Колгосп тварин"

«Колгосп тварин» - як тільки не перекладають саму назву книги «Animal Farm: A Fairy Story» https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B6_%D0%9E%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%BB Джорджа Орвелла, для українських видань: «Ферма "Рай для тварин», «Скотоферма», «Скотохутір», «Хутір тварин»

Якось купив книгу Генрі Кіссинджера "Дипломатія" на українській. Гидкий переклад GOOGLE translate без правки, скоріше з російського видання...

Таке враження що якийсь зав. кафедрою розділив книгу на окремі зошити і віддав студентам-рабам на переклад, а потім те все "перетлумачене" GOOGLE translate зшив в "українськомовне" видання.
20.06.2025 12:29 Ответить
Латгалия и Нарва под очень серьезной угрозой сейчас. Критическое количество ваты. 5я колонна активизировалась и рашка строит базы на границе.
20.06.2025 10:35 Ответить
Хай Європа далі жує соплі і лиже зад Трампу
20.06.2025 12:51 Ответить
Балтійське море ( данські проливи) закрийте для россійських військових та торгових судов .
Балтика- це море НАТО
20.06.2025 10:47 Ответить
Кацапських потвор потрібно усіх деаортувати назад на парашу, тоді бещпечніше буде в 100 разів.
20.06.2025 10:52 Ответить
По мне так всех поРашистов в чёрный список!
20.06.2025 11:09 Ответить
Європа теж завжди вважала себе "красивою жінкою" яку всі хочуть. Цим бомжам ваш Париж і Лондон не потрібні.
20.06.2025 11:10 Ответить
"для російських військових..."
А для членів (і піхов) родин військових?
20.06.2025 11:47 Ответить
20.06.2025 14:24 Ответить
Завжди Європа прокидається з запізненням. Так, спочатку расєя засиляє своє болото, а потім встановлює руцкій мір. Гнати їх усіх з усієї Європи ! Там в кацапії земель багато, то нехай там і існують. А то вже по усій Землі болотяний сморід розвели....
22.06.2025 06:04 Ответить
 
 