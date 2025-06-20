Страны Балтии, Северной Европы и Польша хотят закрыть Шенген для российских военных и после войны
Министры внутренних дел стран Балтии, Северной Европы и Польши, которые встретились в Таллинне в четверг, в совместном заявлении подтвердили планы блокировки въезда в Шенгенскую зону гражданам России, которые принимали участие в агрессии против Украины.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет ERR.
Во встрече на высоком уровне также приняли участие Магнус Бруннер, комиссар Европейской комиссии по вопросам внутренних дел и миграции, и представитель пограничного агентства ЕС Frontex.
"Есть сотни тысяч российских граждан, которые воевали против независимого европейского государства, и мы должны занять очень четкую позицию, что эти люди не могут свободно путешествовать по Шенгенской зоне - мы не будем выдавать им вид на жительство, мы не будем выдавать им визы, потому что вся эта группа, которая убивала и разрушала там, представляет очень серьезную угрозу безопасности для всех нас", - заявил министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро.
Запрет на въезд в Шенгенскую зону для лиц, причастных к агрессии, должен оставаться в силе даже после окончания активных боевых действий, настаивают министры.
від громадянства вони не відмовлялися та мріють за повалення рашистського режиму *****
скиздили на кіпрі, де він з'явився як символ ще у V сторіччі, хоча символ двоглавого орла з'явився у багатьох народів ще задовго до кіпру - ассірійців, римлян, греків, хеттів (мала азія)
от, до прикладу, герб нацгвардії республіки кіпр
півень, так пєтух.... скрєпно
Приклад в Украні, має навчити розумних !!
А як можно з'ясувати, що якесь кацапське чмо заїхало в країну з метою шпигунства, чи террору?
Тобто - впускати можно якихось стовідсоткових десидентів.
А в них на лобі написано,що вони в Україні безчинствували...
Треба взагалі всіх рашіян не пускати,а рашистів,які воювали,затримувати і судити...
Тоді точно їхати перестануть.
Якщо б Цензор НЕТ взяв на роботу пенсіонерку вчительку української мови для правки тестів і у першу чергу заголовків, то можливо був би такий варіант заголовку:
Країни Балтії, Північної Європи та Польщі
хочутьмають бажання/ оголосили про необхідність/.... закрити Шенген для російських військових і після війни.
Але вже прогрес що не втулено НАРАЗІ "Країни Балтії, Північної Європи та Польщі НАРАЗІ хочуть закрити Шенген для російських військових і після війни
Текст дещо про дипломатію, а дипломатичному "жаргоні" ХОЧУТЬ не прийнято використовувати...
" - Ми вже тут, ми вже ХОЧЕМО!" - парубки, які прийшли до дівчат у гуртожиток".
Якщо б Цензор НЕТ справді взяли на роботу пенсіонерку вчительку української мови для правки теКстів і у заголовків, першу чергу.
«Колгосп тварин» - як тільки не перекладають саму назву книги «Animal Farm: A Fairy Story» https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B6_%D0%9E%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%BB Джорджа Орвелла, для українських видань: «Ферма "Рай для тварин», «Скотоферма», «Скотохутір», «Хутір тварин»
Якось купив книгу Генрі Кіссинджера "Дипломатія" на українській. Гидкий переклад GOOGLE translate без правки, скоріше з російського видання...
Таке враження що якийсь зав. кафедрою розділив книгу на окремі зошити і віддав студентам-рабам на переклад, а потім те все "перетлумачене" GOOGLE translate зшив в "українськомовне" видання.
Балтика- це море НАТО
А для членів (і піхов) родин військових?