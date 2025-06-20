Росіяни за добу завдали 75 ударів по 25 населеним пунктам Сумщини, - ОВА

Упродовж доби, з ранку 19 до ранку 20 червня, російські війська здійснили 75 обстрілів по 25 населених пунктах у 11 територіальних громадах Сумської області.

Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація, інформує Цензор.НЕТ.

Найбільше обстрілів зафіксовано в Сумському та Шосткинському районах. Ворог застосував понад 30 скидань ВОГ із дронів, завдав ударів керованими авіабомбами, із реактивних систем залпового вогню, а також атакував FPV-дронами та іншими безпілотниками.

У Юнаківській громаді пошкоджено приватний будинок, у Сумській громаді внаслідок ворожої атаки загорілася будівля в житловому секторі - пожежу ліквідували.

Через загострення обстановки із прикордонних громад Сумщини за добу евакуйовано ще 42 особи.

