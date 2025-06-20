Россияне за сутки нанесли 75 ударов по 25 населенным пунктам Сумщины, - ОВА

В течение суток, с утра 19 до утра 20 июня, российские войска совершили 75 обстрелов по 25 населенным пунктам в 11 территориальных громадах Сумской области.

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация, информирует Цензор.НЕТ.

Больше всего обстрелов зафиксировано в Сумском и Шосткинском районах. Враг применил более 30 сбросов ВОГ с дронов, нанес удары управляемыми авиабомбами, из реактивных систем залпового огня, а также атаковал FPV-дронами и другими беспилотниками.

В Юнаковской громаде поврежден частный дом, в Сумской громаде в результате вражеской атаки загорелось здание в жилом секторе - пожар ликвидировали.

Из-за обострения обстановки из приграничных громад Сумщины за сутки эвакуированы еще 42 человека.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ночной удар по Одессе: погиб человек, 14 ранены