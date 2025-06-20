Берлін про заяву Путіна щодо переговорів із Мерцом: Він не прагне перемовин по суті
У Берліні взяли до уваги заяву російського диктатора Володимира Путіна про його готовність говорити з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом щодо миру в Україні, але вважають, що очільник Кремля не хоче серйозних переговорів щодо цього.
Про це заявив речник федерального уряду Німеччини Штефан Корнеліус на брифінгу в п’ятницю, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Речник зазначив, що "прямого контакту немає". До того ж у Берліні переконані, що сам Путін не прагне переговорів по суті.
"Уряд Німеччини постійно, всебічно та інтенсивно оцінює ситуацію в Україні. Зараз він веде інтенсивні дискусії зі своїми союзниками... щодо того, як можна припинити агресивну війну Росії. Звісно, уряд Німеччини постійно заявляє про своє нагальне бажання довести цю війну до завершення політичним шляхом. Я не бачу, щоб російський президент відреагував на ці часто висловлювані побажання щодо політичного вирішення", - зазначив Корнеліус.
Нагадаємо, Путін напередодні вперше заявив про готовність до переговорів з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, якщо той сам захоче зателефонувати та поговорити.
Водночас Путін заявив, що Росія розглядає Німеччину як "співучасника бойових дій в Україні", та пригрозив наслідками, якщо німецький уряд передасть Україні ракети Taurus.
Лідер парламентської фракції Лівої партії Серен Пеллманн вважає таку розмову "початком". "Федеральний уряд занадто довго робив занадто мало дипломатичних кроків", - заявив він. "Якщо є хоч найменший шанс покласти край цій агонії, то я вважаю нашим обов'язком спробувати", - додав він.
Речник "АдН" з питань зовнішньої політики Маркус Фронмаєр вимагає, щоб канцлер "об'єктивно і відповідально" розглянув пропозицію. "Якщо президент Путін публічно сигналізує про свою готовність до переговорів, це не слід ігнорувати, а використовувати як можливий дипломатичний старт", - заявив Фронмаєр.