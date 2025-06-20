Берлін про заяву Путіна щодо переговорів із Мерцом: Він не прагне перемовин по суті

У Берліні взяли до уваги заяву російського диктатора Володимира Путіна про його готовність говорити з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом щодо миру в Україні, але вважають, що очільник Кремля не хоче серйозних переговорів щодо цього.

Про це заявив речник федерального уряду Німеччини Штефан Корнеліус на брифінгу в п’ятницю, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Речник зазначив, що "прямого контакту немає". До того ж у Берліні переконані, що сам Путін не прагне переговорів по суті.

"Уряд Німеччини постійно, всебічно та інтенсивно оцінює ситуацію в Україні. Зараз він веде інтенсивні дискусії зі своїми союзниками... щодо того, як можна припинити агресивну війну Росії. Звісно, уряд Німеччини постійно заявляє про своє нагальне бажання довести цю війну до завершення політичним шляхом. Я не бачу, щоб російський президент відреагував на ці часто висловлювані побажання щодо політичного вирішення", - зазначив Корнеліус.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Чим більш послідовним Захід буде у своїй підтримці України, тим більша ймовірність того, що Путін погодиться на переговори, - Вадефуль

Нагадаємо, Путін напередодні вперше заявив про готовність до переговорів з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, якщо той сам захоче зателефонувати та поговорити.

Водночас Путін заявив, що Росія розглядає Німеччину як "співучасника бойових дій в Україні", та пригрозив наслідками, якщо німецький уряд передасть Україні ракети Taurus.