Берлин о заявлении Путина о переговорах с Мерцем: Он не стремится к переговорам по существу

канцлер Германии Мерц

В Берлине приняли во внимание заявление российского диктатора Владимира Путина о его готовности говорить с канцлером Германии Фридрихом Мерцем о мире в Украине, но считают, что глава Кремля не хочет серьезных переговоров по этому поводу.

Об этом заявил представитель федерального правительства Германии Штефан Корнелиус на брифинге в пятницу, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Представитель отметил, что "прямого контакта нет". К тому же в Берлине убеждены, что сам Путин не стремится к переговорам по существу.

"Правительство Германии постоянно, всесторонне и интенсивно оценивает ситуацию в Украине. Сейчас оно ведет интенсивные дискуссии со своими союзниками... относительно того, как можно прекратить агрессивную войну России. Конечно, правительство Германии постоянно заявляет о своем настоятельном желании довести эту войну до завершения политическим путем. Я не вижу, чтобы российский президент отреагировал на эти часто высказываемые пожелания относительно политического решения", - отметил Корнелиус.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Чем более последовательным Запад будет в своей поддержке Украины, тем больше вероятность того, что Путин согласится на переговоры, - Вадефуль

Напомним, Путин накануне впервые заявил о готовности к переговорам с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, если тот сам захочет позвонить и поговорить.

В то же время Путин заявил, что Россия рассматривает Германию как "соучастника боевых действий в Украине", и пригрозил последствиями, если германское правительство передаст Украине ракеты Taurus.

Германия (7284) путин владимир (32233) Фридрих Мерц (244)
Тверезий погляд, молодці.
20.06.2025 15:13 Ответить
https://www.eurointegration.com.ua/news/2025/06/20/7214176/ Після заяви ВВХ про готовність до переговорів, представники "Альтернативи для Німеччини" та Лівої партії звернулися до канцлера Фрідріха Мерца із закликом встановити діалог з лідером країни-терориста, повідомляє https://www.n-tv.de/politik/07-17-Ukrainische-Armee-zerstoert-russische-Sonnenkette--article23143824.html ntv
Лідер парламентської фракції Лівої партії Серен Пеллманн вважає таку розмову "початком". "Федеральний уряд занадто довго робив занадто мало дипломатичних кроків", - заявив він. "Якщо є хоч найменший шанс покласти край цій агонії, то я вважаю нашим обов'язком спробувати", - додав він.
Речник "АдН" з питань зовнішньої політики Маркус Фронмаєр вимагає, щоб канцлер "об'єктивно і відповідально" розглянув пропозицію. "Якщо президент Путін публічно сигналізує про свою готовність до переговорів, це не слід ігнорувати, а використовувати як можливий дипломатичний старт", - заявив Фронмаєр.
20.06.2025 15:31 Ответить
Путінські песики не даремно кісточку смокчуть.
20.06.2025 15:38 Ответить
путін - *****!
20.06.2025 15:49 Ответить
 
 