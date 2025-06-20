Берлин о заявлении Путина о переговорах с Мерцем: Он не стремится к переговорам по существу
В Берлине приняли во внимание заявление российского диктатора Владимира Путина о его готовности говорить с канцлером Германии Фридрихом Мерцем о мире в Украине, но считают, что глава Кремля не хочет серьезных переговоров по этому поводу.
Об этом заявил представитель федерального правительства Германии Штефан Корнелиус на брифинге в пятницу, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Представитель отметил, что "прямого контакта нет". К тому же в Берлине убеждены, что сам Путин не стремится к переговорам по существу.
"Правительство Германии постоянно, всесторонне и интенсивно оценивает ситуацию в Украине. Сейчас оно ведет интенсивные дискуссии со своими союзниками... относительно того, как можно прекратить агрессивную войну России. Конечно, правительство Германии постоянно заявляет о своем настоятельном желании довести эту войну до завершения политическим путем. Я не вижу, чтобы российский президент отреагировал на эти часто высказываемые пожелания относительно политического решения", - отметил Корнелиус.
Напомним, Путин накануне впервые заявил о готовности к переговорам с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, если тот сам захочет позвонить и поговорить.
В то же время Путин заявил, что Россия рассматривает Германию как "соучастника боевых действий в Украине", и пригрозил последствиями, если германское правительство передаст Украине ракеты Taurus.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Лідер парламентської фракції Лівої партії Серен Пеллманн вважає таку розмову "початком". "Федеральний уряд занадто довго робив занадто мало дипломатичних кроків", - заявив він. "Якщо є хоч найменший шанс покласти край цій агонії, то я вважаю нашим обов'язком спробувати", - додав він.
Речник "АдН" з питань зовнішньої політики Маркус Фронмаєр вимагає, щоб канцлер "об'єктивно і відповідально" розглянув пропозицію. "Якщо президент Путін публічно сигналізує про свою готовність до переговорів, це не слід ігнорувати, а використовувати як можливий дипломатичний старт", - заявив Фронмаєр.