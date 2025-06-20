Берлин о заявлении Путина о переговорах с Мерцем: Он не стремится к переговорам по существу

В Берлине приняли во внимание заявление российского диктатора Владимира Путина о его готовности говорить с канцлером Германии Фридрихом Мерцем о мире в Украине, но считают, что глава Кремля не хочет серьезных переговоров по этому поводу.

Об этом заявил представитель федерального правительства Германии Штефан Корнелиус на брифинге в пятницу, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Представитель отметил, что "прямого контакта нет". К тому же в Берлине убеждены, что сам Путин не стремится к переговорам по существу.

"Правительство Германии постоянно, всесторонне и интенсивно оценивает ситуацию в Украине. Сейчас оно ведет интенсивные дискуссии со своими союзниками... относительно того, как можно прекратить агрессивную войну России. Конечно, правительство Германии постоянно заявляет о своем настоятельном желании довести эту войну до завершения политическим путем. Я не вижу, чтобы российский президент отреагировал на эти часто высказываемые пожелания относительно политического решения", - отметил Корнелиус.

Напомним, Путин накануне впервые заявил о готовности к переговорам с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, если тот сам захочет позвонить и поговорить.

В то же время Путин заявил, что Россия рассматривает Германию как "соучастника боевых действий в Украине", и пригрозил последствиями, если германское правительство передаст Украине ракеты Taurus.