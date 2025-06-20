УКР
Новини Атака безпілотників на Одещину
Війська РФ випустили "шахеди" в бік Одещини

РФ запустила шахеди в бік Одеської області

Російські загарбники здійснили пуск ударних безпілотників в бік Одеської області.

Про це повідомили у Повітряних силах, інформує Цензор.НЕТ.

"Ворожі ударні БпЛА в Чорному морі, курс західний (вектор руху Сергіївка - Овідіополь)", - йдеться в повідомленні.

Глава Одеської ОВА закликав жителів Білгород-Дністровського району перебувати в укриттях.

Читайте: Пошкоджено об’єкти культурної спадщини внаслідок нічної атаки РФ на Одесу, - Мінкульт

обстріл (31036) Одеська область (3495) Шахед (1532)
Делать то же самое с россиянами - против морали. Во первых. Во вторых нет столько дронов чтоб их тратить на дома. В третьих - россияне не поймут. Они на 150 процентов считают себя правыми. Единственное что правильно было бы сделать - найти тех кто эти дроны возит и запускает и жестоко их покарать. Почему это не сделано до сих пор?
20.06.2025 16:39 Відповісти
в сша виднее )
20.06.2025 16:45 Відповісти
Вже прилетіли
20.06.2025 18:05 Відповісти
 
 