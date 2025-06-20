Війська РФ випустили "шахеди" в бік Одещини
Російські загарбники здійснили пуск ударних безпілотників в бік Одеської області.
Про це повідомили у Повітряних силах, інформує Цензор.НЕТ.
"Ворожі ударні БпЛА в Чорному морі, курс західний (вектор руху Сергіївка - Овідіополь)", - йдеться в повідомленні.
Глава Одеської ОВА закликав жителів Білгород-Дністровського району перебувати в укриттях.
Aleksander Khomenko #605307
20.06.2025 16:39
Маx Shela #608734
20.06.2025 16:45
ivan nepupik
20.06.2025 18:05
