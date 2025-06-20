РУС
Атака беспилотников на Одесщину
Войска РФ выпустили "шахеды" в сторону Одесщины

РФ запустила шахиды в сторону Одесской области

Российские захватчики осуществили пуск ударных беспилотников в сторону Одесской области.

Об этом сообщили в Воздушных силах, информирует Цензор.НЕТ.

"Вражеские ударные БПЛА в Черном море, курс западный (вектор движения Сергеевка - Овидиополь)", - говорится в сообщении.

Глава Одесской ОВА призвал жителей Белгород-Днестровского района находиться в укрытиях.

Читайте: Повреждены объекты культурного наследия в результате ночной атаки РФ на Одессу, - Минкульт

Делать то же самое с россиянами - против морали. Во первых. Во вторых нет столько дронов чтоб их тратить на дома. В третьих - россияне не поймут. Они на 150 процентов считают себя правыми. Единственное что правильно было бы сделать - найти тех кто эти дроны возит и запускает и жестоко их покарать. Почему это не сделано до сих пор?
20.06.2025 16:39 Ответить
в сша виднее )
20.06.2025 16:45 Ответить
Вже прилетіли
20.06.2025 18:05 Ответить
 
 