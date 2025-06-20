Войска РФ выпустили "шахеды" в сторону Одесщины
Российские захватчики осуществили пуск ударных беспилотников в сторону Одесской области.
Об этом сообщили в Воздушных силах, информирует Цензор.НЕТ.
"Вражеские ударные БПЛА в Черном море, курс западный (вектор движения Сергеевка - Овидиополь)", - говорится в сообщении.
Глава Одесской ОВА призвал жителей Белгород-Днестровского района находиться в укрытиях.
