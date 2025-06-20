УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9597 відвідувачів онлайн
Новини Побиття підлітків
2 490 28

Жінка побила двох підлітків у Зміїві на Харківщині: поліція розслідує інцидент

Побиття підлітків у Зміїві: поліція відкрила провадження

У місті Зміїв Харківської області 42-річна місцева мешканка побила двох підлітків. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

Про це повідомляє ГУНП у Харківській області, інформує Цензор.НЕТ.

За даними правоохоронців, 19 червня до них надійшло повідомлення з місцевого медичного закладу – по допомогу звернулись батьки двох хлопців, яким 12 та 13 років. Підлітки дістали тілесні ушкодження.

Діти пояснили, що їх побила 42-річна місцева мешканка на дитячому майданчику біля багатоповерхівки у місті Зміїв. Того ж дня батьки звернулися з відповідною заявою до поліції.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Неповнолітня побила та принизила дівчину в Ніжині: поліція встановлює обставини

У коментарі для "УП. Життя" речниця поліції Харківщини Альона Соболевська розповіла, що мотивом для побиття хлопців став конфлікт між її дитиною нападниці та постраждалими.

Поліціянти розпочали досудове розслідування за ч.1 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Призначено судово-медичну експертизу для встановлення ступеня тяжкості спричинених неповнолітнім тілесних ушкоджень.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двоє невідомих побили військового в Івано-Франківську: поліція встановлює обставини та зловмисників

Автор: 

побиття (1003) підлітки (438) Харківська область (1655) Чугуївський район (226) Зміїв (2)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+15
Може статись що так звані потерпілі самі є нападниками
показати весь коментар
20.06.2025 17:07 Відповісти
+13
Обычная история, «крутые 13 летние ганста» нарвались на ********* и в мамкиной подмышке побежали к ментам, такие понятия у современной молодёжи.
показати весь коментар
20.06.2025 17:44 Відповісти
+11
12-13 років - це досить здоровенні довбні, які палять цигарки та матюгаються на кожному кроці.
Що такі обормоти робили на дитячому майданчику?
показати весь коментар
20.06.2025 17:32 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Може статись що так звані потерпілі самі є нападниками
показати весь коментар
20.06.2025 17:07 Відповісти
в 12-13 років? сопляки вони, а не нападники. Я розумію почуття жінки, якщо вони образили її дитину, але в таких випадках треба йти битися з батьками. Принаймні я так робила поки дитина не виросла
показати весь коментар
20.06.2025 17:12 Відповісти
12-13 років - це досить здоровенні довбні, які палять цигарки та матюгаються на кожному кроці.
Що такі обормоти робили на дитячому майданчику?
показати весь коментар
20.06.2025 17:32 Відповісти
Обычная история, «крутые 13 летние ганста» нарвались на ********* и в мамкиной подмышке побежали к ментам, такие понятия у современной молодёжи.
показати весь коментар
20.06.2025 17:44 Відповісти
та ну. щойно прийшли з онуком (йому 5 років) з двору,там двоє пацанів саме 12 років. ДІти як діти, мій з ними любить по кущам у війнушку погасати. Вони йому пару днів тому навіть подарували автомат - насправді дерев'яний макет, але мій малий щасливий
показати весь коментар
20.06.2025 18:08 Відповісти
Звичайно, підлітки бувають різними (як і усі люди). У мене поруч школа і я бачу як вони поводяться, йдучи компаніями після уроків.
Ну а вам попалися хороші хлопці. А якщо б вони замісь того, щоб автомат вашому онуку подарувати, надавали б йому цим автоматом по голові, відібрали б у нього машинку і гроші на морозиво та таке інше... Як би ви віднеслися до цього?
Так що, нехай суд розбирається. Хоча наші суди, то таке ще...
показати весь коментар
20.06.2025 20:45 Відповісти
Ну так. Але я пам'ятаю, як ростила онукового тата - і всяке бувало, і від старших було. Але або я розмовляла з тими старшими, або розмовляла з їхніми батьками. З батьками дозволяла собі бути більш вільною в емоціях
показати весь коментар
20.06.2025 21:37 Відповісти
Там написано що у них був конфлікт з дитиною тієї жінки
показати весь коментар
20.06.2025 17:51 Відповісти
Якщо сказали щось зайве, що підліткам більш ніж притаманно - правильно зробила.
показати весь коментар
20.06.2025 17:11 Відповісти
И теперь должна получить юридическую оценку в суде за так называемое "правильно сделала". Если п#здюки с длинным языком, то это никак не оправдывает их избиение. Если они на неё напали - хорошо, что она смогла защититься и хорошо бы, чтоб родители понесли юридическую ответственность за своих недоумков.
Попробуйте мыслить здраво, а не как подросток.
показати весь коментар
20.06.2025 18:33 Відповісти
Малолєток треба ******* і виховувати!
Хай вчаться слідкувати за діями і язиком
показати весь коментар
21.06.2025 00:15 Відповісти
Не стоит проецировать свой травматический опыт хотя бы на чужих детей.
показати весь коментар
21.06.2025 01:19 Відповісти
Правильно зробила
показати весь коментар
20.06.2025 17:13 Відповісти
Чого "швидить"? Ще розібраться треба - з чого все почалося... Бо "дітки" різні бувають...
показати весь коментар
20.06.2025 17:16 Відповісти
даремно у нас жінок не мобілізують приммусуво! ви дивіться яка рембо в юбці!
показати весь коментар
20.06.2025 17:22 Відповісти
тобто ви вважаєте що проти ЗСУ воює дітвора років по 10. Раз рембо в юбці подолала двох 12 річок
показати весь коментар
20.06.2025 17:53 Відповісти
Теж такої думки
+
показати весь коментар
21.06.2025 00:16 Відповісти
Що за новина, так аби щось написати
показати весь коментар
20.06.2025 17:22 Відповісти
показати весь коментар
20.06.2025 17:59 Відповісти
Не дала свою дитину відп*здить,мабуть...
Ще і винна буде...
показати весь коментар
20.06.2025 18:02 Відповісти
І саме така новина варта уваги широкого загалу, коли в країні війна?
показати весь коментар
20.06.2025 18:06 Відповісти
Ще новенького,дітки цього віку зі зміьова бігають по електричці ,та що ходе пізно ,шукають або п'яного або сплячого щоб що
Кажу відповідально бо живу в цьому напрямку
Батьки не відповідають за своїх дітей
показати весь коментар
20.06.2025 18:33 Відповісти
Чому в усіх благополучних країнах Європи та Америки в школах є чіткі правила та алгоритми для всіх учасників навчального процеса: учнів, вчителів, батьків, і лише в нас вчителі єдині цапи-відбувайли? Ця вседозволеність та дититоноцентризм призвели до того, що освіта перетворилась в профанацію, коли вчителі вже ні на що не звертають увагу і просто ставлять гарні оцінки, щоб менше було проблем. Підлітки ж та молодь зараз масово підпалюють атвівки військовим, нищать залізничне обладнання, підкладають вибухівку. Ви не знаходите причинно-наслідкових зв'язків, блатні чМОН? Чи може ще придумати якусь недореформу оцінювання чи СРУШ - головне ж освоювати гроші партнерів?
показати весь коментар
20.06.2025 18:43 Відповісти
Літо.... в нас малі піськуни повсідались на мопеди мотоцикли. Одні гонять як навіжені, інші громихають двигунами вночі, ще одні додумались хаотично поза межами розумного обганяти автівки і тикати всім підряд факи. І це ж не самі вони собі ці транспортні засоби купили.
І не всі з них виживуть.
показати весь коментар
20.06.2025 19:03 Відповісти
Буде іншим батькам наука,- бити потрібно не просто так, а примовляючи та так, щоб у побитих назавжди відпала охота бикувати. У цьому віці ублюдки розуміють тільки добрячого стусана, та такого, щоб пів рота зубів вихаркали, а другу половину висрали зі дзвоном в унітаз... і це був би найкращий педагогічний захід, адже добре слово це добре, а добре слово на додачу з кольтом - це ще й дуже дієво, дає ефективний довготривалий результат🤔🧐😁😝😝😝😝😜🤪
показати весь коментар
20.06.2025 18:53 Відповісти
Ця жінка ще добра на віру, могла б і ножом по горлу.
показати весь коментар
20.06.2025 18:59 Відповісти
 
 