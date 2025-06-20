Жінка побила двох підлітків у Зміїві на Харківщині: поліція розслідує інцидент

У місті Зміїв Харківської області 42-річна місцева мешканка побила двох підлітків. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

Про це повідомляє ГУНП у Харківській області, інформує Цензор.НЕТ.

За даними правоохоронців, 19 червня до них надійшло повідомлення з місцевого медичного закладу – по допомогу звернулись батьки двох хлопців, яким 12 та 13 років. Підлітки дістали тілесні ушкодження.

Діти пояснили, що їх побила 42-річна місцева мешканка на дитячому майданчику біля багатоповерхівки у місті Зміїв. Того ж дня батьки звернулися з відповідною заявою до поліції.

У коментарі для "УП. Життя" речниця поліції Харківщини Альона Соболевська розповіла, що мотивом для побиття хлопців став конфлікт між її дитиною нападниці та постраждалими.

Поліціянти розпочали досудове розслідування за ч.1 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Призначено судово-медичну експертизу для встановлення ступеня тяжкості спричинених неповнолітнім тілесних ушкоджень.

